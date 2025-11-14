Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Entre 10h e 12h, Netuno intensifica sua sensibilidade, permitindo que você lide com situações e saia vitorioso. Use essa energia para transformar desafios em conquistas Áries. Observe atentamente as palavras e ações ao seu redor; elas fornecem as informações necessárias para avançar. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O momento de maior sorte e clareza será no período entre 19h e 22h, ideal para analisar e tomar decisões Touro. Embora o dia traga desafios e possíveis confrontos, é um convite para desenvolver maior controle. As estrelas sugerem que ao final do dia pode chegar uma mensagem reveladora. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O melhor horário para suas ações é pela manhã, das 8h às 11h Gêmeos, quando a energia do cosmos favorece a concretização de seus desejos. Seu foco na vida pessoal traz uma onda de determinação e clareza para resolver questões. A confiança no sucesso deve ser constante, mas ouça sua intuição. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia pede que você mantenha os pés no chão e exiba seu lado mais lógico Câncer. Nada de agir por impulso. Você passa a viver uma fase top no seu mapa astral, cheia de chances boa. Seu horário de ouro para pensar e agir com foco é entre 10h e 13h, aposte nessa janela para decisões difíceis. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje pode rolar um pouco de irritação, mas aproveite essa energia para abafar as coisas Leão. Seu magnetismo estará lá em cima, e isso abre portas! À tarde é o momento ideal, das 16h às 19h, para usar esse poder a seu favor. Sua vitalidade vai contagiar e atrair algumas boas oportunidades. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A energia está perfeita para recomeços hoje Virgem. Melhor horário: início da tarde, das 13h às 16h. Os astros tão dizendo que é hora de mudanças significativas na sua vida. Pode ser que você encare novos passos para se firmar, ou até conquiste algo valioso que queria. Um reforço na sua estabilidade vem aí. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Melhor horário: 11h13h, excelente para você Libra. Direcione seu foco para o que realmente importa e sinta a diferença. Se algo não funciona, siga em frente – energia desperdiçada não gera resultados. Descarte pensamentos e situações que só te puxam para baixo e invista no seu crescimento. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Retome o controle sem medo das coisas hoje. Escorpião, pare de dar bola para o que os outros pensam e coloque seu foco no que realmente importa: você! Hoje é dia de retomar o comando da sua vida e avançar com confiança. A partir das 15h, o céu te dá força extra para brilhar sem medo. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Não se abale se aparecer um imprevisto. É só um teste rápido e que logo se resolve. Fique esperto que uma sacada genial pode brotar na sua cabeça agora. Melhor horário: 14h às 16h, quando a criatividade bomba. Um estalo criativo vai surgir. Portanto Sagitário, foque na solução e deixe a ansiedade de lado. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Este é um momento perfeito para pensar em transformar aquela paixão em algo rentável, Capricórnio. A receita do sucesso é paciência, nada de pressa para resultados imediatos. Seu auge acontece entre 16h e 19h, quando a energia está favorável para focar suas metas com otimismo. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: É hora de deixar qualquer tipo de culpa pra trás e usar essa energia para crescer de verdade. A vibe é de autoamor neste dia Aquário, então invista naquele momento só seu, relaxando, nem que seja no final do dia mesmo. A melhor hora para a sorte brilhar é do meio-dia às 15h. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje é o dia para derrubar muros e deixar o passado para trás, Peixes. A sorte está do seu lado para conquistar autonomia e independência. O melhor horário para agir é no período da tarde, quando sua energia vai estar mais alta. Não tema os medos, eles são só o sinal de que você está prestes a crescer. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

