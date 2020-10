Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/10) para o seu signo

14 Out 2020 - 08h50

ÁRIES 21/3 a 20/4

A carreira estará no centro das suas atenções. Tenha jogo de cintura para lidar com mudanças. Sensualidade em alta na conquista. Lute ao lado do par. Cor creme.

TOURO 21/4 a 20/5

Bom dia para iniciar um curso. Terá sorte em jogos. Na conquista, as afinidades contarão pontos positivos. Conversas tensas podem marcar o romance. Cor azul-turquesa.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

A Lua ilumina os assuntos de casa e de família. Tenha cuidado com atrasos, fofocas e mal-entendidos. No amor, seu poder de atração será arrebatador. Cor cinza.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Bom dia para entrevistas de emprego ou para fazer contato com quem pode te ajudar na carreira. O diálogo será um aliado nos assuntos do coração. Cor amarelo.

LEÃO 22/7 a 22/8

Astral favorável para seu bolso. Fuja de tensões em família. Na paquera, deve se envolver com alguém que já conhece. Faça um programa caseiro a dois. Cor azul-claro.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Escolha as palavras para não magoar ninguém. Aposte na simpatia para enfrentar os desafios. Vai se soltar na paquera. Capriche na sedução com o par. Cor verde-claro.

LIBRA 23/9 a 22/10

Tenha cuidado dobrado com as finanças. Assuntos de casa e família terão prioridade para você. No amor, vai guardar seus segredos a sete chaves. Cor preto.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

No trabalho, você terá ótimas ideias e propostas para otimizar as tarefas. Boas conversas devem embalar as amizades, o romance e a conquista. Cor vinho.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

O desejo de faturar e ter o sucesso farão você investir na carreira. Evite abrir seu coração com quem não conhece. A dois, melhore a confiança. Cor dourado.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Terá determinação para correr atrás dos objetivos. Fuja de atritos com amigos. Na paquera, só dará chance a quem merece. A dois, melhore o diálogo. Cor lilás.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

É hora de resolver assuntos que estavam engavetados. Uma atração secreta pode ficar mais forte e será difícil resistir. Clima intenso na intimidade. Cor vinho.

PEIXES 20/2 a 20/3

Seu trabalho vai fluir melhor se contar com o apoio dos colegas. Romance com amigo deve vingar. O céu promete doses extras de parceria com o par. Cor ocre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também