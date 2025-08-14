Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Ouça seu coração, mas não perca a direção: equilíbrio é tudo para seu sucesso. Deixe seu instinto guiar, mas mantenha o foco no que realmente importa para crescer. Se pintar vontade de dar um passo a mais, vale arriscar, porque você está num ciclo que combina emoção e razão para conseguir o que quer.

Números da sorte: 16 - 10 - 41 - 37 | Lua Cheia, que entra em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Nova vibe, nova rotina: seu jeito de encarar a vida vai mudar para melhor. Hoje é dia de cortar o que pesa e só levar o essencial. Deixar algumas paradas de lado — tipo certas comidas que te fazem mal — vai fazer você se sentir super leve. O lance é começar a mentalizar o que você realmente não precisa no seu dia a dia, assim fica tudo mais suave.

Números da sorte: 22 - 5 - 48 - 29 | Lua Cheia, que entra em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Calma é poder: saiba filtrar o que te dizem e tome suas próprias decisões. Se parece que dá conta de tudo, é porque você já achou aquele equilíbrio que precisava pra encarar os desafios. Só não se iluda: nem tudo que falam por aí é verdade. Às vezes, a melhor escolha é ouvir sua intuição e tirar suas próprias conclusões.

Números da sorte: 7 - 39 - 33 - 55 | Lua Cheia, que entra em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Sucesso à vista: prepare-se pra sentir emoções que vão transformar sua vida. Chegou o momento de viver algo intenso, sabe? Aquele fogo que traz mais segurança e alegria, fazendo você se sentir no controle total. Quando o coração bate firme assim, a confiança cresce e tudo fica mais luminoso.

Números da sorte: 17 - 53 - 33 - 21 | Lua Cheia, que entra em Touro.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Dedicação é a chave para conseguir se destacar e mandar bem na vida. Não dá pra querer tudo fácil — sucesso e bem-estar pedem esforço de verdade. Hoje é um dia pra você se ver como uma pessoa determinada, pronta pra encarar desafios que nem tinha pensado. Vai valer muito a pena essa mudança de postura.

Números da sorte: 26 - 35 - 52 - 44 | Lua Cheia, que entra em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Alegria na veia: abra seu coração e aproveite as boas vibrações que vêm aí. O universo vai te dar um gás de otimismo e esperança que vai abrir portas importantes. Sentimentos bons e momentos especiais vão pintar, e isso ajuda você a se sentir mais confiante para seguir em frente com seu plano de vida.

Números da sorte: 30 - 12 - 51 - 36 | Lua Cheia, que entra em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hora de se reinventar: mudanças vão deixar você com uma energia renovada. Tá na hora de encontrar o que te faz diferente e usar isso a seu favor. Novos projetos, novas ideias, novas vibes — tudo isso vai contribuir para que você se sinta outra pessoa, pronta pra brilhar e conquistar.

Números da sorte: 38 - 23 - 47 - 11 | Lua Cheia, que entra em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Energia a mil: canalize essa vontade de movimentar o corpo e a mente pra se sentir melhor. Quando o agito bater, não fique parado. Aproveite essa vontade de sair, fazer algo pra desopilar a cabeça. Isso vai ajudar seu humor e deixar você mais no pique pra encarar tudo com disposição.

Números da sorte: 39 - 26 - 18 - 23 | Lua Cheia, que entra em Touro.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Pausa estratégica: seu corpo e mente pedem um tempinho pra recuperar o equilíbrio. Às vezes, o melhor a fazer é desacelerar e ouvir o que você realmente precisa. Um momento de tranquilidade vai carregar suas baterias e proporcionar sensações bacanas que ajudam a processar o que rolou e se preparar para o que vem.

Números da sorte: 4 - 14 - 28 - 18 | Lua Cheia, que entra em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Controle no prato: reduzir excessos evita que você perca o foco e energia no dia a dia. Quando o assunto é manter o corpo em dia, prestar atenção no que come faz toda a diferença. Diminuir carboidratos em excesso é uma forma esperta de evitar inchaços e a sensação de peso. Menos é mais, sempre!

Números da sorte: 58 - 31 - 15 - 46 | Lua Cheia, que entra em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Intuição apurada: seu sexto sentido vai mostrar o caminho certo para mudar de atitude. Hoje sua intuição vai estar mais afiada que nunca. O que você sente no fundo do peito vai guiar suas ações e te levar para descobertas que podem devolver o controle da sua vida. Prepare-se para virar o jogo.

Números da sorte: 16 - 47 - 52 - 30 | Lua Cheia, que entra em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Autoestima lá em cima: momento perfeito para se expressar e deixar de lado o que incomoda. Você está se sentindo mais confiante e pronto pra soltar o verbo. Não deixe aquelas palavras guardadas no peito — dividir o que sente fortalece e ajuda a criar conexões verdadeiras. Abrir o jogo pode ser o que faltava.

Números da sorte: 1 - 20 - 45 - 32 |Lua Cheia, que entra em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também