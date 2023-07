Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

O descanso bem merecido há de ser desfrutado em toda sua extensão e intensidade, porque, você sabe, não é a nota dominante dos tempos atuais e o mundo não dá sinal de que futuramente haverá muita paz e serenidade.

Touro

Abra sua agenda de contatos e converse com as pessoas que por essas coisas da vida, que complica tudo ao longo do tempo, foram ficando para trás no caminho. Ensaie uma aproximação nem que seja para jogar conversa fora.

Gêmeos

Os malabarismos sofisticados da mente descrevem realidades que são bastante difíceis de colocar em prática, mas por que sua alma deveria escolher algo mais simples? Faça o que tiver vontade, e se exercite nos malabarismos.

Câncer

Agora é quando a alma tem a oportunidade de fazer uma triagem sábia das pessoas que circulam pela sua vida, para que o tempo não seja ocupado com conversas irrelevantes, e se possa agregar algo interessante e elevado.

Leão

Coordene da melhor maneira possível tudo que se apresenta neste momento de sua vida, sem se apegar estritamente aos resultados pretendidos, apenas tendo como objetivo desanuviar o cenário. Faça pouco, mas faça bem.

Virgem

A complexidade dos relacionamentos cotidianos nos espaços públicos ou profissionais se torna evidente, mas é possível navegar por ela com leveza, aproveitando para conhecer melhor a natureza humana. Sua natureza.

Libra

Pensar é bom, mas neste momento seria melhor fazer, porque a chance de desanuviar o panorama dos perrengues por meio de atitudes práticas está disponível, e se você continuar pensando vai passar despercebida.

Escorpião

É bom se aproximar das pessoas em cujas mãos estão as decisões que sua alma precisa, mas cuide de o fazer sem exercer pressão direta ou exagerada, porque isso criaria resistência e tudo demoraria mais ainda.

Sagitário

Apesar das discordâncias e dos contrastes que complicam tudo, se você mantiver a cabeça no lugar e respirar com serenidade, acompanhando a evolução das coisas, perceberá o quanto está tudo no lugar devido.

Capricórnio

Um pouco mais de contato social é indicado nesta parte do caminho, porque isso renovará seu ânimo e lhe dará a oportunidade de constatar que as coisas não andam tão desvairadas assim. Há ordem nesse caos.

Aquário

Não é que você deva abandonar seus sonhos, mas este é um momento em que seria melhor raciocinar com espírito prático, menos idealista. Depois, com um pouco da vida resolvida, você poderá retomar seus lindos sonhos.

Peixes

Suas ideias não precisam ser maravilhosas, porém, é necessário que toquem seu coração, que façam brotar uma lágrima de alegria de seus olhos, porque essa será a prova de suas ideias serem conversas com o futuro.

Magos Online

