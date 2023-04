Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/04) para o seu signo

Será o momento de se conscientizar sobre o que lhe traz segurança material. Procure organizar a vida financeira, olhando para os seus ganhos de forma objetiva e prática. Fase favorável para aumentar os lucros, mas também com tendência a gastar de maneira excessiva a fim de suprir dores e inseguranças. Portanto, atente-se a essas questões e procure se controlar.

Touro

Ilustração do signo de Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: LeQuangNhut | Shutterstock)

Depois de um período de recolhimento, o momento será propício para sair da toca. Afinal, seu brilho pessoal estará em alta e uma dose extra de sorte se fará presente. Tudo o que parecia travado começará a fluir com mais leveza.

Gêmeos

Você viverá uma fase de conexão com a sua autoestima e a imagem que passa para o mundo. Contudo, sentimentos de autocobrança, carência e inferioridade poderão estar presentes, te impedindo de dar um passo adiante. Para equilibrar tais situações, procure fortalecer seus valores internos e agir com cautela e responsabilidade.

Poderá se conectar com amigos ou outras pessoas que compartilham ideias e propósitos em comum aos seus. A semana tenderá a ser favorável para se dedicar à espiritualidade ou a projetos que auxiliam pessoas em situações de grande sofrimento.

Câncer

Você viverá uma fase favorável para o crescimento profissional. Ao mesmo tempo em que poderá ter ganhos significativos, haverá a possibilidade de que suas emoções interfiram nesse setor, trazendo alguns medos e oscilações à tona. Apesar de ser um momento desafiador, será importante para que possa encarar suas inseguranças e investir no seu potencial.

Ainda neste período, os movimentos em grupo serão favorecidos. Aproveite para viajar ou realizar alguma outra atividade na companhia de pessoas que estejam em sintonia com você. Por fim, procure analisar seus ideais de vida e realizar as mudanças necessárias.

Leão

Será o momento de criar uma rede de amor e afetividade com aqueles que lhe trazem segurança. Dedique mais tempo para estar ao lado dessas pessoas, pois isso irá aliviar sentimentos desconfortáveis e o excesso de autocrítica.

Sua busca por expansão continuará. No entanto, ao longo desse processo, você poderá cometer alguns excessos devido a um otimismo exagerado ou ao desejo de suprir questões emocionais. Portanto, atente-se a tais situações e busque nutrir a sua alma de ações voltadas à espiritualidade. Desse modo, poderá enfrentar os desafios de forma mais leve. Algumas mudanças repentinas poderão ocorrer em sua carreira.

Virgem

O contato com as suas sombras e com o lado obscuro da sua alma continuará nesta semana. Procure voltar o seu olhar para dentro de si, percebendo os seus padrões nocivos e a forma como os alimenta. Desse modo, conseguirá se libertar e transformar a sua vida de maneira consciente.

Os dias serão propícios para viajar e sair da rotina. Afinal, sua flexibilidade permitirá que olhe a vida de um jeito criativo. No setor profissional, você poderá se deparar com inseguranças. Atente-se a esse sentimento, pois ele tende a frear a sua busca por realizações. Por fim, o período será favorável para ficar na companhia dos amigos.

Libra

A forma como lida com as suas emoções irá impactar diretamente a sua vida afetiva. Ao longo desta fase, devido à carência, você poderá buscar conforto na companhia da pessoa amada. Ao mesmo tempo, algumas oscilações emocionais tendem a atrapalhar o relacionamento.

Na vida profissional, a tendência é que tenha força e vitalidade para ir em busca do que almeja, para se dedicar à carreira e para liderar. Você poderá contar com a criatividade e com a intuição para solucionar os problemas. Apesar das boas energias, tenha cuidado com os gastos desnecessários na intenção de suprir carências emocionais.

Escorpião

Um novo ciclo se iniciará nesta semana. Você se dedicará a encontrar mais equilíbrio em seus relacionamentos. O momento será propício para perceber as suas necessidades e as do outro. O seu lado emocional estará muito conectado com a vida afetiva, podendo levar a algumas reações exageradas. Atente-se a essa questão e procure cuidar bem das suas emoções. Os dias serão favoráveis para viajar, começar um novo estudo e se conectar com a sua intuição, encontrando soluções inovadoras e criativas para os problemas.

Sagitário

A vida afetiva tenderá a enfrentar desafios significativos nesta semana. O medo da solidão poderá te assombrar, levando a carências e inseguranças. A crítica a si e ao outro estará em evidência, prejudicando a saúde e o equilíbrio da relação. Diante disso, procure ter um olhar mais maduro e realista da situação, mas não se deixe levar pelo pessimismo.

Você terá a oportunidade de desfrutar de momentos alegres e divertidos. Porém, as emoções tendem a oscilar, fazendo com que exagere em suas reações e na alimentação. Tome cuidado, pois essas ações poderão prejudicar a sua saúde.

Capricórnio

Você entrará em um período de conexão com o seu brilho pessoal e com aquilo que lhe torna uma pessoa única. Será o momento de olhar ainda mais para si, o que também inclui as suas sombras e os seus desafios internos.

Esta fase será de emoções intensas e tumultuadas. Portanto, para aliviar tais sentimentos, procure realizar atividades que reforcem a sua admiração por si. A rotina tenderá a passar por alguns desafios e limitações, afetando a sua autoestima e a sua saúde. Por fim, procure atentar-se ao setor financeiro. Isso porque poderá enfrentar restrições materiais.

Aquário

Os relacionamentos familiares receberão mais atenção de sua parte nesta semana. Ao mesmo tempo em que sentirá a necessidade de estar na companhia dos entes queridos, também poderá se deparar com o desejo de se recolher e com o desconforto causado pelos parentes.

Para aliviar a tensão dessa fase, procure lidar com certas dores e feridas. Busque olhar para o ambiente familiar com consciência. Desse modo, poderá encontrar maneiras de transformar os eventos traumáticos. Você estará mais consciente de sua beleza interior, mas também terá que lidar com medos e bloqueios que te impedem de ser quem é.

Peixes

Você entrará em um ciclo movimentado neste mês. Qualquer atividade fora da rotina irá atrair a sua atenção. A vontade de estudar e de conhecer novas pessoas e lugares estará em alta. Entretanto, alguns medos irão rondar o seu inconsciente. Será importante lidar com essa questão de forma madura, evitando fugir do que lhe desagrada.

No ambiente familiar, você poderá se deparar com situações desafiadoras e com limitações vindas de parentes mais velhos. Atente-se a essas questões, pois elas tenderão a afetar a busca pelos seus sonhos, assim como o equilíbrio e a harmonia da vida. Procure também aprender com os desafios, mas não se deixe levar por sentimentos de desvalorização e autocrítica.

*Por astróloga Thaís Mariano

