Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Áries Faísca de Romance Vai Acontecer. Se liga! Hoje alguém pode despertar aquela faísca de romance na sua vida e sua vibe vai ficar ainda mais magnética. Mas ó, pra essa química render mesmo, é hora de largar qualquer pensamento ruim e...Dinheiro: Surpresas boas no dinheiro chegando! Você vai começar a ver umas paradas maneiras pra fazer uma graninha extra...Números da sorte: 40 - 57 - 26 - 38 | Lua Minguante em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Touro Amor No Ar e Química Explosiva. O clima hoje tá um escândalo de tão bom pro amor! Papo vai, papo vem, aquela amizade pode virar um romance daqueles com muita química. Fique na vibe positiva e prepare o coração, porque...Dinheiro: Tempo de virar o jogo financeiro. Fica na moral que a virada na sua grana tá só esperando a hora certa. Algo meio mágico vai dar a dica...Números da sorte: 29 - 58 - 37 - 16 | Lua Minguante em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Gêmeos Esporte, Clube e Romance na Área. Fique esperto que no meio de uma atividade em grupo, tipo esportiva, pode pintar alguém especial que vai mexer contigo de verdade. O lance vai ser intenso, e o melhor: a conquista parece que...Dinheiro: Nuvens escuras de granasumindo. Tá vendo aquele sufoco no dinheiro? Calma que as coisas tão clareando! As...Números da sorte: 46 - 58 - 27 - 19 | Lua Minguante em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Câncer Alguém Vai Falar Doideiras Por Paixão.Hoje preste atenção em quem está perto de você. A pessoa que tá de olho vai ficar meio sem jeito, falando umas coisas doidas, mas que vão te fazer rir e apaixonar. Essa confusão toda pode ser...Dinheiro: Cofres da prosperidade pela frente. Não perde a fé, jovem, que as soluções de grana tão chegando. Os cofres do universo começam a...Números da sorte: 49 - 10 - 27 - 36 | Lua Minguante em Gêmeos.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Leão: Energia Positiva E Novas Conexões. Sua estrela tá brilhando! Você vai ter facilidade pra conhecer gente nova e sentir as vibes ao redor. Tem alguém aí que até nem diz nada, mas sua intuição vai sacar que rolou uma química. Se joga nessa...Dinheiro: Equilíbrio financeiro na área. Finalmente, o equilíbrio no seu dinheiro vai bater na porta, e não vai ser complicado de...Números da sorte: 47 - 60 - 19 - 33 | Lua Minguante em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Virgem: Calma e Deixa Fluir o Amor. Vale ir devagar na aproximação hoje. Tem alguém que vai te despertar interesse, e se essa pessoa sugerir algo leve, sem pressão, aceita! Deixe o amor acontecer no tempo dele, porque rapidinho a vibe... Dinheiro: Energia regente mexendo nas finanças. Chegou a hora em que seu signo fica poderoso nos assuntos de grana! Visto que movimentos...Números da sorte: 10 - 38 - 26 - 44 | Lua Minguante em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Libra: Encontro Casual, Romance Garantido. Um encontro inesperado pode virar o começo de uma história linda. Fique aberto para aquele papo casual na rua ou em alguma loja, principalmente se estiver solteiro. Essa conversa pode virar...Dinheiro: Hora de conquistas e controle financeiro. Se prepara, porque vem uma fase boa de conquistas na sua grana. Nada de se arriscar...Números da sorte: 17 - 29 - 50 - 36 | Lua Minguante em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Escorpião: Romance à Vista, Vai Com Tudo. Oamor quer chegar com tudo na sua vida. Confia no que seu coração manda, porque os próximos dias podem ser os melhores com alguém muito especial. Suba a vibe lá em cima e vai...Dinheiro: Perrengue financeiro com data praacabar. O sufoco financeiro tá perto do fim, e você vai entrar numa fase de estabilidade. Agora é cuidar...Números da sorte: 56 - 18 - 20 - 9 | Lua Minguante em Gêmeos.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sagitário: Paquera Boa e Energia Top. Hoje pode pintar uma pessoa superinteressante que vai mexer com você. Tá na hora de investir nessa conexão, porque o momento é bom e sua autoestima vai ajudar a conquistar de vez o coração...Dinheiro: Jornada para o crescimentofinanceiro. Você tá começando um caminho firme rumo ao crescimento da sua grana. O segredo é...Números da sorte: 29 - 13 - 60 - 48 | Lua Minguante em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Capricórnio: Conversa Íntima e Chances Reais.Alguém mais reservado vai começar a se abrir contigo numa conversa especial. Fique atento, porque desse papo pode sair algo sério. As estrelas mostram que o clima no amor tá favorável pra...Dinheiro: Voz interior guia para prosperidade. Sua intuição vai ser sua melhor amiga nessa jornada de grana. Ela vai mostrar os caminhos certos pra...Números da sorte: 53 - 10 - 29 - 34 | Lua Minguante em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Aquário: Vibe da Atração Forte. Você tá na frequência certa para o amor florescer! O romance não escapou, pelo contrário, vem coisa boa vindo. Tenha fé, porque um encontro perfeito está chegando, e quando menos esperar, vai...Dinheiro: Cuidado nas compras,sucesso no dinheiro. Não vai na pressa, pensa duas vezes antes de comprar algo entre hoje e amanhã. Depois disso...Números da sorte: 37 - 28 - 49 - 11 | Lua Minguante em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Peixes: Boa Sorte No Amor Chegando. A sensação boa que tá batendo hoje não é à toa! Alguém especial vai se aproximar e nos próximos dias vai rolar uma surpresa no campo amoroso. Prepare-se para momentos de aventura e...Dinheiro: Fortuna no horizonte, prepara o coração.Tem um cenário cheio de promessas boas na parte financeira pra você. As preocupações com...Números da sorte: 10 - 26 - 8 - 54 | Lua Minguante em Gêmeos.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

Leia Também