Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Se você quer ter um ótimo dia, seria muito bom que despeje sua energia em suas atividades, especialmente entre as 8h e 10h, quando Marte lhe dará muita energia. A sorte do dia fará com que reine a harmonia e a concórdia no ambiente Áries, permitindo que as energias fluam de forma equilibrada. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Este será um dia frutífero para você, embora não deva esperar ajuda de ninguém. Porque os objetivos serão o resultado do seu esforço e da perseverança que possui Touro. Finalmente, verá que os sacrifícios valeram a pena, e o clima astrológico reforça sua determinação. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Este é o momento ideal para tomar iniciativas e lutar pelos seus sonhos, especialmente entre as 11h e 13h, quando Mercúrio está em seu melhor aspecto. Assim, se nos últimos meses você tentou se mover com cautela, agora terá que dar tudo de si Gêmeos. As estrelas trarão aquele ponto de sorte. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Possivelmente você terá um dia bastante denso, mas frutífero. Aproveite para organizar suas ideias e colocar em prática tudo o que estava adiando. Além disso, Câncer, também é provável que hoje você precise resolver vários tipos de assuntos, especialmente entre as 13h e 15h. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Estará em um daqueles dias em que você vai querer se mexer muito Leão, especialmente entre as 7h e 9h, quando o Sol está em seu melhor aspecto. Pois tudo o que faça terá uma tendência natural de dar certo, e o clima astrológico favorece a expansão e a criatividade. Apenas desfrute hoje. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Para enfrentar um problema, hoje você deve se esforçar para ser mais positivo(a), aproveite que Mercúrio está em harmonia com seu signo. Afinal, a vida não é fácil para ninguém, mas tendo fé, sempre aparece uma luz que lhe mostrará o caminho. O melhor horário para buscar soluções é entre 18h e 19h. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje reserva uma energia poderosa se você acreditar em seu potencial Libra. Será um dia de sorte, no qual, poderá exibir seus melhores valores e aquela grande fé em suas habilidades. Isso fará com que enfrente com sucesso as situações mais difíceis. Entre 10h e 12h, o cosmos favorece as decisões importantes. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Perseverar neste dia será fundamental e sua força será reconhecida pelo universo, abrindo portas para conquistas que pareciam distantes. Lembre-se que aquele que enfrenta as maiores provas e sacrifícios é também aquele que merece obter os maiores sucessos. Entre 14h e 16h, terá clareza para suas batalhas pessoais. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O equilíbrio entre sonhos e realidade será essencial para atravessar o dia. Lembre-se sempre que quanto mais sonhador(a) e idealista você for, também é importante ter os pés no chão.﻿ O período das 9h às 11h traz bons ventos para refletir e analisar cada oportunidade com cuidado. A sorte estará moderada. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje é um convite para cuidar de si mesmo sem culpa. Nesta jornada não perca tempo em conflitos e discussões, em dar o seu melhor para pessoas que nunca vão agradecer.﻿ Entre 16h e 18h, o momento é ideal para se valorizar e estabelecer prioridades pessoais. A sorte estará presente. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Este pode ser um dia favorável para correr riscos calculados. Então aproveite este momento ideal que não deve perder para lutar pelos seus sonhos.﻿ Das 11h às 13h, o universo oferece uma janela única para ousar e se aproximar de metas significativas. A sorte nesta fase é alta, trazendo uma surpresa positiva. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Por fim, a esperança será uma aliada firme no seu caminho. Hoje você realmente terá um dia de esperança, embora, às vezes, você ache que não.﻿ Das 13h às 15h, o alinhamento estelar fortalece sua determinação e facilita a concretização de objetivos que antes pareciam longe. A sorte acompanha suas ações. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

