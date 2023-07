Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Desfrute dos pequenos e temporários momentos de conforto e segurança, porque esses precisam ser devidamente celebrados, dado não serem a nota dominante dos tempos atuais. São necessários, são básicos, são desejáveis.

Touro

Ao seu redor, ao alcance da mão, há inúmeros instrumentos que ficam guardados, esperando para ser utilizados. Antes de se lançar a buscar qualquer tipo de novidade, comece usando tudo que estiver disponível.

Gêmeos

Para explicar o que acontece, ou esclarecer a respeito de suas atitudes, seria necessário fazer alguns malabarismos mentais bastante sofisticados, porém, nada que você seja incapaz, mas, será que vale a pena?

Câncer

Se as pessoas não conseguem se reunir espontaneamente, então será preciso você intervir com firmeza para que a reunião aconteça. É do interesse de todos unir forças, porém, a distração continua reinando. Supere.

Leão

Melhor preservar a discrição e não pedir opiniões sobre o que pretende fazer, porque se abrir o jogo as pessoas vão atrapalhar e, provavelmente, você deixará de fazer o que se encontra disponível neste momento.

Virgem

Com a ajuda de pessoas afins sempre é tudo mais fácil e gostoso, e apesar de todo mundo andar ocupado com suas próprias coisas, este é um momento em que vale a pena tentar se aproximar e reunir algumas em que você confia.

Libra

Evite se alongar nas reflexões, porque ainda que sejam atraentes e sofisticadas, você perderia a chance de fazer algo concreto para solucionar os perrengues, algo que não poderia acontecer com você pensando.

Escorpião

Veja bem, sua urgência não combina com este momento, já que as decisões não estão em suas mãos e nem tampouco daria para acelerar as coisas pressionando as pessoas. Quanto maior a pressão, maior a demora também.

Sagitário

São muitas complicações acontecendo ao mesmo tempo, e a primeira reação será o nervosismo. Porém, se você superar rapidamente essa fase, começará também a enxergar algumas vantagens nesse cenário. Observe.

Capricórnio

Por mais que a vida social lhe dê um pouco de preguiça, e prefira tomar distância, este é um momento pelo qual as melhores oportunidades circulam através da complexa trama dos relacionamentos sociais.

Aquário

O momento é cheio de potencialidades, e sua alma não poderá aproveitar todas, portanto, é necessário fazer escolhas com espírito prático, deixando de lado, por enquanto, os sonhos mais lindos e sofisticados.

Peixes

Tudo, no mundo humano, começa com uma ideia, que não precisa ser grandiosa, afinal, não são todas as pessoas que voam alto, porém, todas dependem das ideias que conseguirem pensar para continuar evoluindo na vida.

Magos Online

