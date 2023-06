Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Nem tudo que você deseja está ao seu alcance realizar neste momento, mas isso não significa que sua alma deva renunciar a esses desejos, apenas se adaptar ao espírito do tempo e das circunstâncias determinantes.

Touro

Para que tudo resulte de acordo às suas expectativas, será necessário articular melhor seus interesses com o das pessoas envolvidas, e ficar ciente de todas as discórdias que se cozinham no ventre do caminho atual.

Gêmeos

A palavra mágica que abre as portas da realização e opera sem limites não é um poder disponível ao ser humano, ainda. Melhor continuar confiando em que o trabalho braçal e artesanal é o instrumento de realização.

Câncer

Difícil manter tudo dentro dos níveis de segurança que confortam sua alma, há uma margem enorme de imprevisibilidade envolvida nesta parte do caminho, portanto, melhor você não se apegar demais à necessidade de segurança.

Leão

Alguma coisa há de ser feita, mas sem precipitação, porque o panorama não é claro o suficiente para sua alma reconhecer qual seria a melhor atitude a tomar, e em que tecla bater. Esclareça primeiro e aja depois.

Virgem

Guarde para si o que você pensa, porque neste momento é muito provável que suas palavras sejam interpretadas de forma distorcida, o que provocaria desgaste e conflito desnecessários. O silêncio é seu aliado.

Libra

Diante da desordem que se apresenta, redobre a necessidade de clareza, evite reagir de uma forma que nada solucionaria e apenas agregaria lenha à fogueira. Com serenidade e clareza, a melhor solução surgirá.

Escorpião

Restrinja ao máximo o tempo das preocupações e ansiedades, porque ainda que os argumentos dessas condições sejam insofismáveis, mesmo assim há vida maior e mais ampla para ser desfrutada. Bem-estar e alegria.

Sagitário

É impossível fazer com que alguém mude de opinião quando essa pessoa não tem a mínima abertura para isso. É importante considerar isso com atenção para sua alma não investir tempo em algo que não daria resultados.

Capricórnio

Cuide para que a ansiedade não ocupe tempo demais, porque enquanto ela toma posse da consciência, não sobram olhos para enxergar todas as oportunidades de bem-estar disponíveis. Melhor não dar tanto lugar a ela.

Aquário

Por melhores que sejam as ideias e conselhos que sua alma receba, se interiormente você ficar com dúvidas, o melhor a fazer é seguir a voz da intuição, a despeito de essa contradizer os melhores conselhos.

Peixes

Enquanto você continuar fazendo voluntariamente tudo que seja necessário, o caminho será relativamente sereno, mas quando sua alma começar a resistir e agir por obrigação, o caminho estará cheio de ansiedade.

