Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/03) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Nem sempre é possível sair de dentro da própria alma, que se regozija com visões magníficas, para entrar em contato com outras pessoas e compartilhar as visões. Nem sempre é possível, mas é bom se esforçar nesse sentido.

Touro

A racionalidade é um vício de nossa humanidade, porque há muitas outras maneiras de perceber a realidade e se orientar por ela. As coincidências, por exemplo, constituem uma linguagem orientadora fora da racionalidade.

Gêmeos

Sorte nem sempre é algo que pareça favorável de imediato, há sortes que apresentam dificuldades e impedimentos que, na hora de acontecerem, parecem negativos, mas que tempos depois se mostram muito positivos.

Câncer

Abra a mente a novas experiências, procure sair da rotina e se lançar a novas aventuras, porque este é um momento rico de possibilidades, mas que podem passar despercebidas com sua alma encerrada na rotina.

Leão

Os lindos sentimentos hão de ser compartilhados com quem os merecer, porque se forem partilhados com pessoas que não os compreendam, a intensidade dos bons sentimentos se transformará em seu oposto. Nada bom.

Virgem

As boas coisas que acontecem a outrem são as boas coisas que poderiam acontecer a você também, e se momentaneamente acontecem com os outros isso não significa que você deva se ressentir por isso. Chegará sua vez.

Libra

De repente, a percepção abre um campo completamente desconhecido de possibilidades, e se encanta com o panorama, porém, ainda não consegue entender como fazer para aproveitar a situação e a encaixar na realidade conhecida.

Escorpião

Tantas coisas bonitas sua alma pensa, mas tão poucas dessas consegue realizar. Esse desequilíbrio teria de ser sua mais essencial preocupação, se dispondo, dia a dia, a fazer o necessário para o consertar.

Sagitário

O conforto, segurança, beleza e harmonia que sua alma busca agora, porque está faminta dessas condições, serão encontradas fora dos ambientes habituais, nos quais, muito provavelmente, nada disso esteja disponível.

Capricórnio

As coisas lindas que você pensa precisam ser comunicadas, porque dessa forma multiplicarão a beleza que lhes é inerente, e além disso, produzirão benefícios às pessoas que as receberem. Processo de beleza.

Aquário

O progresso é feito de sonhos e ações combinadas. Sonhe agora, mas entenda que na mesma proporção do entusiasmo que esses sonhos produzirem, você terá de colocar em marcha muitas ações concretas. Só assim.

Peixes

Produza beleza e harmonia, busque o melhor para você e para todas as pessoas que vivem dentro do seu círculo de influência, sejam elas conhecidas ou aquelas famosas anônimas que fazem parte do seu dia a dia.

Leia Também