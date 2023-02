Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/02) para o seu signo

Você está especialmente autoconsciente e conectado com seus entes queridos ou com suas próprias necessidades mais profundas hoje, querido Áries. Você pode precisar de mais segurança ou de uma sensação de familiaridade e segurança. Pode ser um dia forte para assuntos íntimos, privados e domésticos. Sua intuição ou trabalho que você fez no passado podem beneficiar sua carreira ou reputação esta semana. É hora de deixar um problema para trás e você pode estar bastante determinado a melhorar sua vida. Felizmente, seu bom senso e intuição estão cooperando bem. Além disso, você está perseguindo seus interesses com mais confiança.

Touro

Os trânsitos de hoje encorajam a introduzir variedade em sua rotina, querido Touro. Você está em boa forma para projetos de comunicação, aprendizado e contato com outras pessoas. Conectar-se com amigos ou uma rede pode ser especialmente gratificante hoje. As energias desta semana também são excelentes para obter vantagem em questões financeiras ou de negócios. Você está pensando em novas estratégias para cuidar do seu negócio ou colocar seus talentos para trabalhar. É mais natural conectar-se com seus desejos, o que pode levá-lo a novas direções ou a diferentes atividades.

Gêmeos

As energias do dia apóiam questões financeiras, de carreira, trabalho e reputação, querido Gêmeos. Você instintivamente sabe como usar seus recursos ou talentos. Esta semana é forte para investir mais em suas amizades ou redes. Enquanto você se sente geralmente bastante independente, também está reunindo mais força por meio de suas conexões com outras pessoas e de seus planos de longo prazo e metas de felicidade. Sonhos, desejos e esperanças podem estar em foco mais forte. Você pode obter uma vantagem distinta e prontamente trazer outras pessoas a bordo com suas ideias e atividades.

Câncer

A Lua passa o dia em seu signo, querido Câncer, e sua harmonia com Urano e Vênus sugere um foco feliz em suas características únicas. Os outros apreciam você mais do que o normal e você está se divertindo com a vida. Sua abordagem inspirada tende a inspirar os outros! Também é um bom momento para se orgulhar de sua capacidade de lidar com suas responsabilidades e obrigações. Na verdade, uma chave importante para se sentir mais empoderado hoje em dia pode ser através de sua atenção aos negócios, desempenho, questões de carreira ou estrutura. Você está obtendo uma melhor compreensão de seu trabalho ou metas de longo prazo e criando estratégias com sucesso esta semana.

Leão

A Lua passa o dia no signo atrás do seu, querido Leão, e desacelerar faz sentido. Há sabedoria em suas ideias espirituais e outras pessoas podem buscar seu conselho. É um bom dia para se conectar com a harmonia em um nível profundo no interior ou com alguém especial. Esta semana é sólida para aprender e desenvolver suas habilidades ou aprofundar seu conhecimento e sentir-se fortalecido por meio dessas coisas. Sua capacidade de recordar e absorver informações é mais forte com mais entusiasmo. Um amigo pode encorajar seus interesses e motivação para aprender.

Virgem

A Lua passa o dia em sua décima primeira casa solar, despertando sua necessidade de conexão ou propósito, querido Virgem. É um bom momento do mês lunar para buscar objetivos de felicidade, e pode haver canais únicos e interessantes para isso. Esta semana também é forte para obter mais autocompreensão e percepção de relacionamentos íntimos ou de suas necessidades de intimidade. Você pode estar tomando medidas para melhorar sua vida, sentindo-se motivado por objetivos e necessidades de relacionamento mais felizes ou mais adequados. Você está bem posicionado para criar estratégias e construir um plano de longo prazo que irá atendê-lo bem no futuro.

Libra

A Lua passa o dia em sua ambiciosa décima casa solar, querida Libra, e você está pensando no longo prazo. Cumprir suas responsabilidades é algo natural, e você tende a fazê-lo de maneiras diferentes ou únicas. Ideias relacionadas a trabalho ou finanças podem ser especialmente dignas de nota. Divertir-se com essas coisas parece contribuir para o seu sucesso hoje. Você está descobrindo novos métodos para atingir seus objetivos ou trazer mais entusiasmo ou variedade para suas rotinas. Esta semana também é sólida para reconhecer o poder de seus relacionamentos ou feedback e uma nova perspectiva. Sentir-se mais fortalecido por meio de suas conexões pode ser muito importante.

Escorpião

A Lua passa o dia em seu setor espiritual, querido Escorpião, e você busca um pouco de refrigério emocional por meio de atividades e ideias não rotineiras. É um bom momento para encontrar maneiras originais de se divertir. Felizmente, seus estudos e interesses pessoais são enriquecedores e satisfatórios. No entanto, esta semana é forte para se organizar ou melhorar seus hábitos diários. Então, enquanto você está saindo de uma rotina mental ou emocional, você também está encontrando maneiras de impulsionar as rotinas que você estabeleceu. Fazer isso também ajuda a libertar sua mente. É um bom momento para ajustar sua abordagem para conseguir o que deseja, adicionando alguma estratégia à mistura.

Sagitário

Com a Lua em seu setor de intimidade o dia todo, querido Sagitário, você é atraído pela intensidade. Os trânsitos de hoje ajudam a sentir-se emocionalmente mais forte, e parte disso envolve um contato maior com suas necessidades e desejos mais profundos. Ao mesmo tempo, é um bom momento para uma abordagem nova, única ou criativa de sua vida pessoal e para lidar com seus sentimentos e entes queridos. O impulso para melhorar suas condições de vida pode ser forte hoje, e seus impulsos de nidificação são poderosos. Sentir-se mais confortável e seguro pode ser um objetivo.

Capricórnio

A capacidade de ver os dois lados de uma situação é pronunciada hoje, querido capricorniano. Outros podem vê-lo como um mediador ou buscar seu conselho. As conexões que você faz hoje podem ser particularmente benéficas e você pode encontrar alguém ou informações de que precisa para promover um projeto ou concluir uma meta. Quando se trata de relacionamentos, você está ansioso. Esta é também uma semana forte para perseguir seus objetivos com conforto e segurança ou melhores condições de vida. Colocar a família em dia ou no descanso pode ser poderoso.

Aquário

A Lua passa o dia em seu setor de trabalho e saúde, querido Aquário, incentivando o foco no serviço e no trabalho, não na recompensa imediata. Você tem paciência para isso e pode se divertir, aumentando a produtividade. Você pode ajudar alguém com conselhos exclusivos. Você é especialmente inteligente e criativo em seus métodos agora, especialmente com trabalho, horários e vida diária. Você vê novas maneiras de fazer as coisas que melhoram sua vida ou refrescam seu espírito. Ao mesmo tempo, você tem um olho para um grande negócio. Você aborda seus ganhos ou pertences de forma mais positiva, trazendo resultados diferentes. Mudar uma questão financeira pode ser um alívio.

Peixes

A Lua passa o dia em sua quinta casa solar, querido Peixes, harmonizando-se com Vênus e Urano e encorajando você a ultrapassar alguns limites criativamente e talvez romanticamente ou socialmente. Você expressa a si mesmo e seus sentimentos com mais naturalidade hoje. É uma semana poderosa para se conectar com seus sonhos e objetivos de felicidade. Você pode se juntar a alguém para fazer algo especial. Você também está descobrindo que controlar seus assuntos práticos, dinheiro ou negócios traz um senso mais forte de equilíbrio e poder pessoal.

Áries