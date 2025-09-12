Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Áries - Pensamentos Intensos que Inspiram. Ao conhecer alguém novo, sua cabeça vai voar com pensamentos intensos sobre essa pessoa. Mesmo que ela demonstre só sinais sutis, para você será suficiente para transformar...Dinheiro: Luz e Recomeço Financeiro. Hoje a luz vai clarear aquele assunto financeiro que tava meio escondido, sabe? Tá na hora de aproveitar essa nova fase que...Números da sorte: 50 - 37 - 14 - 28 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Touro - Emoção que Cola na Pele. Prepare-se para um momento emocionante! Pode aparecer alguém que vai deixar você grudado nela. Mesmo que você esteja desconfiado, vale a pena acreditar. Expressar seus sentimentos...Dinheiro: Colheita de Confiança e Resultados. Você vai sentir aquela onda boa de emoções porque muitos objetivos financeiros começam a ser alcançados. A grana...Números da sorte: 8 - 10 - 43 - 27 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Gêmeos - Hora de Mudar a Rotina. Hoje é dia de quebrar a rotina e fazer algo especial. Os seus sonhos podem começar a tomar forma porque uma pessoa nova vai capturar sua atenção de um jeito único. Juntos, vocês...Dinheiro: Mudanças positivas vão pintando aos poucos, deixando o dinheiro mais próximo e amigo. Se você souber se adaptar no tempo certo às situações, vai....Números da sorte: 19 - 48 - 36 - 22 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Câncer - Surpresas Vem Aí! Espere por uma surpresa emocionante. Alguém que você nem imaginava deve entrar em contato, e responder pode ser o caminho para algo muito bom. Se não for o caso, fique ligado naquele...Dinheiro: Confiança e Talento em Alta. Pode rolar uma mudança na forma como você vê o dinheiro, mas confia no seu talento pra lidar com ele. Seu poder de...Números da sorte: 48 - 39 - 26 - 50 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Leão - Coincidências que Aceleram o Coração. Você poderá notar umas coincidências estranhas, principalmente envolvendo uma pessoa especial. Vai ser curioso tentar entender as atitudes dela, mas o melhor conselho é...Dinheiro: Boas Notícias e Controle no Orçamento. Tem uma notícia boa chegando sobre aquela grana que você espera, que vai ajudar a conquistar algo...Números da sorte: 36 - 50 - 28 - 13 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Virgem - Não Subestime a Pessoa Nova. Se liga porque é momento de levar mais a sério as intenções de alguém que você vai conhecer. Mesmo que queira segurar a onda, não faça isso se o sentimento for real. As chances estão...Dinheiro: Hora de Assumir o Controle. Chegou a vez de você dominar a situação, deixando de lado o pensamento negativo. Agora as finanças entram na vibe da...Números da sorte: 7 - 28 - 14 - 39 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Libra - O Destino Está Te Chamando. O universo está te guiando para fazer as escolhas certas no amor. Confie nos seus passos porque uma perspectiva brilhante surge, aumentando a sua confiança em conquistar quem você...Dinheiro: Fortuna Chegando na Vida Pessoal. O universo vai abrir espaço pra fortuna dar o ar da graça no seu canto, no seu espaço de vida. Vem uma série de...Números da sorte: 8 - 43 - 29 - 17 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Escorpião - Jornada Rumo à Felicidade. Uma jornada nova de felicidade ao lado de alguém especial começa agora. Pode ser difícil se verem tanto quanto gostariam, mas se ambos fizerem a parte deles, superarão...Dinheiro: Avanço com Próprios Recursos. O cenário financeiro muda e vira a seu favor. Agora é a hora de usar o que você tem para avançar, especialmente nos...Números da sorte: 36 - 58 - 24 - 15 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sagitário - Momento de Intensidade. Intensidades positivas batem à sua porta. Um relacionamento que estava na espera pode finalmente decolar se você não deixar o medo de ser rejeitado tomar conta. As estrelas indicam...Dinheiro: Organização e Resultados Próximos. O universo tá trabalhando forte na sua organização financeira. Aos poucos, as melhorias vão aparecer e você vai...Números da sorte: 11 - 45 - 37 - 28 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Capricórnio - Emoção Chegando Rápido. Se você sonha com algo novo no amor, vai acontecer antes do que imagina. Seus sentimentos estarão a mil, aumentando seu poder de sedução. Prepare-se para viver momentos...Dinheiro: Autoconfiança e Recursos em Alta. O momento é de curtir a autoconfiança e o equilíbrio que te deixam mais tranquilo com o dinheiro. Você vai se...Números da sorte: 30 - 28 - 11 - 56 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Aquário - Astral Alto para o Romance. O clima romântico está ótimo! Uma pessoa quer sua atenção e você deve mostrar interesse de volta. Se ainda está solteiro, não tenha medo de dar um passo mais sério. As chances para...Dinheiro: Ajustes e Novas Ideias. Um período de ajustes vai redesenhar seu cenário financeiro e você vai se sentir cheio de poder. É hora de botar aquela...Números da sorte: 35 - 60 - 48 - 17 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Peixes - Romance à Vista, Fique Ligado. Tem romance no ar, mesmo que você ainda não tenha percebido direito. Fique esperto e logo vai precisar conversar sério com quem trará essa energia. O que estiver entre vocês será...Dinheiro: Sorte e Superação nos Ajustes. Os ajustes que você vai fazer agora chegam acompanhados de uma boa dose de sorte, o que ajuda a superar obstáculos...Números da sorte: 10 - 49 - 53 - 27 | Lua Cheia, que entra em Gêmeos.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

