Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/08) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje você poderá sentir uma leve sensação de desconforto acompanhada de um desejo interno por mudanças. Contudo, uma parte sua pode resistir a se mexer, preferindo evitar incômodos. O conselho dos astros é não parar e ir atrás do que realmente gosta. Essa fase da Lua está favorável para renovar sua energia vital e reprogramar suas ações.

Números da sorte: 1 - 11 - 15 - 31 |Lua Cheia, que entra em Áries.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Existe uma energia positiva no ar indicando que, em breve, você poderá realizar uma grande mudança de casa. Talvez não seja imediato, mas a tendência é que você se mude para um local mais prestigiado e seguro, simbolizando uma transformação profunda na sua vida. A sorte e o trabalho caminham lado a lado para que você possa iniciar essa nova etapa com organização.

Números da sorte: 23 - 45 - 42 - 53 | Lua Cheia, que entra em Áries.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Para que você consiga se fazer entender hoje, será necessário cultivar muita paciência. Essa postura trará a admiração das pessoas ao seu redor. Embora momentos agradáveis estejam no seu dia, situações complexas vão exigir decisões firmes. Evite ceder facilmente, principalmente diante de compromissos que se acumulam de forma desgastante.

Números da sorte: 25 - 15 - 39 -36 | Lua Cheia, que entra em Áries.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O fluxo astrológico está a seu favor para que conflitos atuais sejam resolvidos e dúvidas esclarecidas. Tome cuidado com julgamentos precipitados: uma pessoa que você subestima pode revelar-se diferente do que imagina. Procure entender em vez de condenar. Hoje, você poderá receber um apoio incondicional que servirá de impulso para superar obstáculos.

Números da sorte: 33 - 26 - 35 - 4 | Lua Cheia, que entra em Áries.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Evite fechar-se em suas próprias ideias e tente acolher sugestões e conselhos de pessoas confiáveis. Muitos deles serão essenciais para o desenvolvimento dos seus projetos. O que você fala e faz hoje terá impacto direto nas suas atividades dos próximos dias. Por isso, confie intensamente na sua intuição, sem dissociá-la da razão.

Números da sorte: 38 - 58- 20 - 11 | Lua Cheia, que entra em Áries.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje você terá uma visão mais clara para superar problemas pessoais que antes pareciam insolúveis. À medida que enfrenta essas situações, elas irão se dissolvendo gradualmente. Essa energia favorece uma nova direção que você tomará. Esteja aberto e confiante para lidar com qualquer desafio, pois a fase lunar fortalece sua capacidade de superação.

Números da sorte: 43 -10 – 41 - 25 | Lua Cheia, que entra em Áries.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Este é um dia para rever relacionamentos importantes e curar mágoas antigas. A energia astral está convidando você a virar a página, deixando ressentimentos para trás. Com relação às suas metas, as dúvidas poderão atrapalhar seus planos, mas o momento é de enfrentá-las e seguir firme. Valorizar as conexões próximas trará equilíbrio emocional.

Números da sorte: 49 - 23 - 33 - 44 | Lua Cheia, que entra em Áries.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O astral do dia estimula você a elevar suas esperanças e projetar planos futuros alinhados com seus desejos mais profundos. Um magnetismo especial, carregado de mistério e paixão, emanará de você, atraindo situações e pessoas que ajudarão em seus objetivos. Se analisar cuidadosamente seus desejos, mesmo diante de dificuldades, o sucesso estará garantido.

Números da sorte: 54 - 28- 5 - 52 | Lua Cheia, que entra em Áries.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Nos próximos dias você será impactado por um chamado espiritual que anuncia grandes mudanças positivas. Hoje, mais do que falar o que sente impulsivamente, use sua sabedoria para escolher as palavras certas, evitando conflitos desnecessários. Esse cuidado nas expressões favorecerá que suas intenções sejam compreendidas e valorizadas.

Números da sorte: 60 – 41 - 27 – 12 | Lua Cheia, que entra em Áries.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, evite alimentar pensamentos negativos que geram desconforto e confusão ao seu redor. Manter suas emoções equilibradas será fundamental para fortalecer sua energia vital. Você está em um momento astral propício para iniciar importantes mudanças em sua vida. Se se permitir abrir para essa transformação, em breve perceberá melhorias significativas.

Números da sorte: 29 - 33 – 7 – 15 | Lua Cheia, que entra em Áries.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O que você mais deseja para mudar sua trajetória poderá começar a tomar forma agora. Sua comunicação estará fluida e eficaz, e as pessoas ouvirão com interesse suas ideias e opiniões. Aumente suas esperanças e eleve seus planos para conquistar uma vida mais alinhada com seus sonhos. O sucesso pode ser alcançado quando você age com determinação.

Números da sorte: 12 - 32 - 40 - 38 | Lua Cheia, que entra em Áries.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Um dia que se mostra com mais de uma surpresa, que, em maior ou menor grau, trarão muita alegria. Podem ser momentos simples, mas que aquecerão seu coração. Este é o tempo ideal para começar a dar forma a seus objetivos pessoais, aproximando-se da realização dos sonhos mais íntimos. Confie no processo e permita que a energia das estrelas guie seus passos.

Números da sorte: 18 - 14 - 12 - 31 | Lua Cheia, que entra em Áries.

Fonte: Horóscopo Sideral





