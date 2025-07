Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje pode ser o ponto de virada que você precisava para aliviar a pressão que vinha carregando. Com o peso emocional começando a se dissipar, sua mente ficará mais leve e aberta a novos entendimentos. Esse alívio pode ajudá-lo a tomar decisões mais conscientes sobre o que realmente importa para você. Permita-se desacelerar e descansar parte do dia.

Números da sorte: 10 - 49 - 38 - 27 | Lua Cheia em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

As angústias recentes começam a se dissolver, dando lugar a uma sensação de paz interior. A tendência é que você encare os acontecimentos com mais serenidade e confiança. Mudanças importantes podem surgir, e elas trarão benefícios a longo prazo. Conversas profundas e esclarecedoras estão favorecidas, especialmente se houver algo mal resolvido com alguém.

Números da sorte: 37 - 5 - 24 - 16 | Lua Cheia em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Cuidar das emoções será essencial neste dia. Evite cobranças desnecessárias e mantenha a calma diante de atitudes que possam irritar você. Um pouco de silêncio e introspecção pode ajudar a manter o equilíbrio nos relacionamentos. Dedicar alguns minutos para si mesmo, mesmo que apenas respirando profundamente, fará toda a diferença para o seu bem-estar.

Números da sorte: 7 - 16 - 58 - 22 | Lua Cheia em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você acordará com disposição de sobra e uma dose extra de coragem para ir atrás do que quer. A sorte estará ao seu lado e as chances de sucesso aumentam significativamente se você agir com foco e determinação. Projetos pessoais ou profissionais que estavam parados podem finalmente ganhar forma. Confie na sua capacidade para dar passos importantes.

Números da sorte: 18 - 36 - 22 - 57 | Lua Cheia em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O ritmo do dia será acelerado, exigindo agilidade e foco da sua parte. Logo nas primeiras horas, você poderá resolver pendências com eficiência e bom humor. Porém, mantenha-se preparado para eventuais obstáculos ao longo da tarde. Uma atitude positiva e centrada ajudará a manter o controle das situações, garantindo que tudo se resolva com equilíbrio.

Números da sorte: 28 - 9 - 47 - 10 | Lua Cheia em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Este é um excelente momento para reafirmar sua autoconfiança e não se deixar levar por opiniões que só causam dúvidas. A clareza nos objetivos e a persistência em seguir adiante trarão bons frutos. Mesmo que os desafios apareçam, você saberá como agir com sabedoria. Ao final do dia, a sensação será de dever cumprido e de estar em plena harmonia.

Números da sorte: 50 - 8 - 17 - 34 | Lua Cheia em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Com atitude firme e mentalidade focada, este dia traz grandes possibilidades de avanço em assuntos importantes. Evite se envolver com pessoas ou situações que geram desgaste emocional. Mantenha distância do que suga sua energia e concentre-se em realizar o que ficou para depois. Desde que você se mantenha firme, saberá administrar bem seu tempo.

Números da sorte: 33 - 40 - 1 - 52 | Lua Cheia em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Permita-se viver um dia mais leve, voltado para o autocuidado e os prazeres simples da vida. Um bom descanso, uma comida saborosa ou até aquele filme que você adora podem trazer conforto emocional. Investir em você mesmo agora é mais do que um capricho: é uma necessidade. Esse momento de pausa ajudará a recarregar suas energias.

Números da sorte: 60 - 21 - 45 - 57 | Lua Cheia em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Alguns desafios podem aparecer, mas você terá clareza suficiente para enfrentá-los com sabedoria. Usar o bom senso será fundamental para não se deixar levar por impulsos ou distrações. Este é um excelente dia para exercitar a mente; seja aprendendo algo novo, lendo ou trocando ideias produtivas. O conhecimento adquirido hoje talvez traga bons frutos.

Números da sorte: 27 - 19 - 4 - 58 | Lua Cheia em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O astral favorece conexões positivas e momentos de destaque social. Seu brilho pessoal estará mais evidente e atrairá a atenção das pessoas ao seu redor. Aproveite para se aproximar de quem traz leveza à sua vida e fortalecer os laços afetivos. Um elogio inesperado ou um gesto de carinho pode fazer seu dia ainda melhor. Compartilhe sua alegria quem estiver por perto.

Números da sorte: 37 - 9 - 14 - 20 | Lua Cheia em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O início do dia será agitado, com foco total nas obrigações e nos compromissos pendentes. A produtividade estará em alta, mas à medida que o dia avança, seu corpo pedirá descanso. Não ignore os sinais do cansaço: um momento de quietude será essencial para restaurar o equilíbrio físico e emocional. Desconectar-se um pouco pode renovar sua disposição.

Números da sorte: 19 - 30 - 46 - 28 | Lua Cheia em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O desafio de hoje será encontrar o ponto de equilíbrio entre o que você precisa fazer e aquilo que deseja realizar. Sua intuição será uma guia poderosa nesse processo, ajudando a tomar decisões mais alinhadas com seus sentimentos. Movimentar o corpo, respirar ar puro ou fazer uma atividade física, trará mais disposição e também ajudará a organizar os pensamentos.

Números da sorte: 36 - 40 - 19 - 27 | Lua Cheia em Aquário.

Fonte: Horóscopo Sideral

