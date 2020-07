Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para o seu signo

Áries

Mais do que nunca, as atitudes que você toma são decifradas de imediato pelas pessoas que estão por perto, e isso deixa sua presença mais exposta e vulnerável. Não importa, tudo, também, pode ser muito divertido.

Touro

O entendimento não é definitivo, porém, ajuda a avançar bastante e a colocar as coisas num cenário mais positivo para todo mundo envolvido. O entendimento entre as pessoas é um fator decisivo para este momento.

Gêmeos

Há bons sinais que indicam a retomada das atividades. Procure se agarrar a esses, porque são um salva-vidas, que não resolve tudo que você gostaria, mas, pelo menos, outorgam alento e chance de se envolver positivamente.

Câncer

Tentar o que outrora parecia impossível, por que não? Sua alma tem ousadia suficiente para se dedicar a uma aventura de viver, mesmo que não seja de nenhuma grandeza importante. O dia a dia é cheio de aventuras.

Leão

Compartilhar suas inquietações é necessário, mas você não há de esperar uma resposta acolhedora de imediato, porque do jeito que o mundo anda, as pessoas também estão muito inquietas e, talvez, não queiram saber nada.

Virgem

Os bons relacionamentos não acontecem do dia para a noite, porque as pessoas estão calejadas e cheias de desconfiança. Para você estabelecer uma aproximação a algumas pessoas, tudo precisa ser muito lento.

Libra

A boa vontade nem sempre é espontânea, e precisa ser evocada através de pedidos firmes e claros. Por isso, se você precisar de ajuda, saiba que essa está disponível, mas saiba também que você a precisa pedir.

Escorpião

Algumas boas ideias começam a tomar forma e, mesmo que não possam ser colocadas em prática de imediato, mesmo assim hão de ser desenvolvidas com calma, até amadurecerem e, aí sim, ser postas em prática.

Sagitário

Você não precisa arvorar razões ou argumentos para fazer o que quer, apenas o fazer. Evidentemente, se não houver argumentos, as críticas voarão em sua direção, mas esse é um efeito colateral que não tem valor.

Capricórnio

Trocar bons sentimentos com algumas pessoas é nutritivo para a alma, que se cansa de ter de arcar sozinha com as responsabilidades, querendo mais de apoio e acolhimento. Aproveite os bons sentimentos.

Aquário

Buscar longe o que está próximo é um dos exercícios constantes do ser humano. De vez em quando, como agora, você faria bem em deixar os sonhos de lado e se focar naquilo que está disponível e ao alcance da mão.

Peixes

Há toda uma lógica nos planos que você elabora, porém, neste momento é melhor você ter flexibilidade suficiente para mudar tudo, se alguma coincidência acontecer apontando rumos diferentes dos planejados. É assim.

