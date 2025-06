Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Alguém do seu convívio pode ter uma influência inesperadamente positiva no seu crescimento hoje. Pode ser através de uma conversa, uma crítica construtiva ou até mesmo um gesto que desperte algo em você. Observe como tem se comportado ultimamente. Anda priorizando apenas suas vontades? Um pouco mais de empatia e reflexão pode fazer muito bem.

Números da sorte: 35 - 8 - 17 - 22 | Lua Cheia em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Certas decisões não podem mais ser adiadas, e o universo parece disposto a deixar isso claro hoje. Mesmo com receios, confiar na própria integridade pode ser o primeiro passo para o alívio interior. Reserve momentos de descanso para recarregar sua mente. O dia pede calma, gentileza consigo mesmo e foco no que importa. A produtividade pode vir da leveza.

Números da sorte: 26 - 43 - 10 - 57 | Lua Cheia em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Se o estresse tem feito parte da sua rotina, talvez hoje seja o dia ideal para desacelerar. Direcione sua energia para o essencial: aquilo que te traz equilíbrio e sentido. Pensar demais em pessoas distantes ou idealizadas pode te tirar do eixo. Um acontecimento positivo está se aproximando, e ele está conectado diretamente ao seu momento atual.

Números da sorte: 18 - 5 - 46 - 29 | Lua Cheia em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Liberte-se das mágoas antigas; hoje o dia convida à verdadeira cura emocional. Perdoar, neste momento, é escolher a paz em vez do ressentimento. Permita que seu coração indique o caminho nas questões mais íntimas. Ele sabe mais do que parece. Sua energia influencia os ambientes que frequenta. Cultivar serenidade pode mudar a atmosfera à sua volta.

Números da sorte: 6 - 23 - 19 - 40 | Lua Cheia em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Confie no que sua intuição vem tentando dizer. Há mensagens sutis ao seu redor, ainda que nem tudo esteja sendo dito de forma direta. Pode ser que você precise lidar com pessoas difíceis ou desconfortos sociais, mas há aprendizado nisso também. Encare essas situações com sabedoria e maturidade. A espiritualidade está presente nos detalhes.

Números da sorte: 27 - 3 - 10 - 38 | Lua Cheia em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Cuidado para não assumir responsabilidades que não são suas. Às vezes, o desejo de ajudar a todos pode se transformar em um peso insustentável. Hoje é um bom momento para reconhecer seus limites e pedir ajuda, se necessário. Conversar com alguém confiável pode aliviar suas preocupações e trazer insights importantes. Não carregue o mundo nas costas.

Números da sorte: 56 - 32 - 19 - 40 | Lua Cheia em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Às vezes, as respostas mais importantes estão bem diante dos nossos olhos, esperando apenas que olhemos com mais atenção. Mantenha a calma, observe o ambiente e as pessoas com clareza. Quando agir, que seja com confiança. Um gesto de generosidade pode revelar uma saída para algo que te preocupa. A vida fala através de coincidências e gestos sutis, confie nela.

Números da sorte: 6 - 12 - 37 - 29 | Lua Cheia em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Certas coisas que pareciam perdidas ainda podem ser recuperadas, mas exige ação. Enquanto se esconder atrás de desculpas ou da autocompaixão, nada vai se mover. Você tem luz própria, mas precisa parar de se sabotar. O que falta não é talento, e sim acreditar em si. Dê o primeiro passo com firmeza. Você nasceu para brilhar, não para se esconder nas sombras da dúvida.

Números da sorte: 11 - 20 - 3 - 48 | Lua Cheia em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Nem tudo precisa ser dito. Guardar para si certos sentimentos pode ser um gesto de proteção emocional, e não de fraqueza. Se algo está incomodando, tente entender se a origem está realmente fora ou dentro de você. Só ao seguir aquilo que realmente deseja, poderá encontrar plenitude. Liberte-se das expectativas dos outros e abrace sua verdade.

Números da sorte: 26 - 30 - 9 - 11 | Lua Cheia em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Pense bem antes de se manifestar sobre algo que não domina, pois o silêncio pode ser um aliado poderoso. Ao mesmo tempo, pratique a gentileza com os outros; isso eleva seu próprio estado emocional e cria uma atmosfera mais leve ao seu redor. Evite se deixar levar por energias pesadas ou impulsos negativos. Cuide do que diz, do que ouve e do que sente.

Números da sorte: 44 - 8 - 53 - 16 | Lua Cheia em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A única prisão real é aquela criada pelas próprias crenças. Para avançar, você precisa romper com o medo que inventou barreiras onde elas não existem. Suas palavras têm força, então escolha com sabedoria o que dizer, especialmente em conversas delicadas. Hoje, a discrição é um sinal de inteligência. A coragem que tanto busca já está aí, esperando ser usada.

Números da sorte: 39 - 45 - 18 - 37 | Lua Cheia em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Dê prioridade às questões mais sérias logo no começo do dia. Esse é um momento promissor para resolver pendências que pareciam complicadas. Há chances de novos aprendizados, clareza mental e capacidade de planejar o futuro com mais firmeza. Use essa energia para traçar metas realistas. O tempo pode ser seu melhor aliado se você souber como aproveitá-lo.

Números da sorte: 8 - 31 - 27 - 54 | Lua Cheia em Capricórnio.

