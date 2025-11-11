Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje é dia para enxergar aquilo que antes passou despercebido em sua jornada. Algumas situações exigirão que você Áries, redirecione seu modo de agir, entendendo melhor os detalhes que envolvem cada desafio. O melhor horário é entre 10h e 12h, no qual Marte impulsiona sua determinação. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O céu hoje reforça a importância do realismo em todas as áreas da vida. Aceitar as situações com bravura, sem julgamentos, abrirá portas para uma fluidez que você nem imaginava. Touro, aproveite o período da tarde, por volta das 15h às 17h, para se dedicar ao que realmente traz felicidade. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: No mapa astral do dia, surge a necessidade de encarar as transformações que a vida te mostra com equilíbrio e foco. O processo de crescimento exige que você seja constante e mantenha um rumo definido. Gêmeos, aproveite a manhã, entre 9h e 11h, para organizar pensamentos e traçar estratégias. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O cosmos incentiva você a reservar um tempo para refletir sobre seus sonhos mais profundos. Utilize o período noturno, entre 20h e 22h, para estruturar suas ideias e traçar planos. A Lua com sua energia favorece a gestação de novos projetos. Anote tudo o que precisa para realizar seus desejos. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A vitalidade deste dia pede que você traga à tona seu talento criativo com intensidade. Seu melhor momento ocorre entre 16h e 18h, quando o Sol ilumina seu setor da expressão pessoal, aumentando seu magnetismo e confiança. Foque sua atenção total no que deseja alcançar e verá os frutos merecidos. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Apesar das tentações que surgem em seu caminho, Virgem, você conta com uma força interior capaz de mantê-lo(a) firme em seus propósitos. O período da manhã, especialmente entre 8h e 10h, é favorável para refletir e ajustar detalhes do seu caminho. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje é o dia perfeito para levantar aquela ideia que vem projetando há muito tempo e que não ousou expor.﻿ Libra, o cosmos favorece a coragem de revelar seus projetos. Deixe para trás os pensamentos negativos que por vezes minam sua confiança. Seu melhor momento será entre 14h e 16h. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Talvez esteja com muita vontade de conquistar o mundo em relação ao seu crescimento pessoal.﻿ Escorpiano(a), muitas ideias fervilham na mente, mesmo em momentos de descanso. Anote cada insight para não perder a energia deste ciclo criativo. Entre 19h e 21h é ideal para planejar. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A partir de hoje, começará um período com muitos momentos de paz e tranquilidade que tanto deseja.﻿ Sagitário, a serenidade deve reinar mesmo diante do estresse. Evite ambientes barulhentos e pratique o silêncio interior. A manhã, entre 7h e 9h, é perfeita para meditação e descanso. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje você deve manter sua força de vontade à prova de tudo.﻿ Capricorniano, sua determinação será testada, especialmente frente às tentações que desviam do bem-estar. Seja firme e não tema adaptar-se a mudanças necessárias. O melhor horário para fortalecer seu foco é pela manhã. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: De certa forma, você sabe perfeitamente que ficar perto de pessoas negativas afeta seu próprio ser.﻿ Aquariano(a), busque companhia de quem eleva sua vibração. Estar alinhado(a) ao grupo certo trará bem-estar e progresso. Entre 13h e 15h, Saturno favorece sua comunicação e sorte. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Possivelmente sentira neste dia novamente aquela energia que leva você para outra dimensão.﻿ Pisciano(a), essa energia especial despertará sua sensibilidade e intuição, ela convidará você a explorar novos caminhos. Aproveite entre 21h e 23h para meditar e conectar-se com seu eu interior. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

