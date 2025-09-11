Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Chega de mimimi, bora investir na felicidade! Tána hora de agir: se você curte essa pessoa e ela também, mas a timidez tá travando tudo, é hora de se mexes. As estrelas tão dizendo que não dá mais pra ficar... Dinheiro:É hora de colocar as contas no lugar! Se você está enrolado com possíveis dívidas, aproveita essa vibe positiva para resolver tudo antes de pensar em novos gastos...Números da sorte: 20 - 17 - 10 - 1 | Lua Cheia em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Paixão começando com tudo. Se a relação com alguém que gosta tá massa, se prepare pra viver momentos cheios de carinho e afeto. Pode rolar até convite pra saírem só vocês, um passo importante que mostra que... Dinheiro: Sua determinação vai ser destaque neste ciclo, e isso vai ajudar a aumentar sua grana. Tá de olho em algo especial pra comprar ou realizar? Fica ligado(a) que esse sonho...Números da sorte: 27 - 43 - 12 - 7 | Lua Cheia em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Manda ver em metas mais ambiciosas. Hoje os sentimentos vão estar à flor da pele e a conexão com quem você tá interessado(a) vai ser daquelas que a gente só vê em filme. Um olhar pode dizer tudo e criar uma parceria... Dinheiro: As energias do dia mostram que você tem tudo pra alcançar objetivos econômicos maiores do que imaginava. E quando pintar aquele desafio, sua...Números da sorte: 37 - 48 - 21 - 36 | Lua Cheia em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você no centro das atenções. Os astros vão deixar seu charme em destaque, chamando a atenção da pessoa que tá na sua mira! É o momento perfeito pra chegar chegando, mas sem seja com alguém novo ou até... Dinheiro: Talvez fazer umas mudanças simples na forma como você lida com seu dinheiro pode trazer um impacto grande. Fique esperto(a) porque pode pintar uma chance inesperada...Números da sorte: 4 - 2 - 30 - 3 | Lua Cheia em Touro.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Palavras que fazem o coração bater forte. Os astros vão te ajudar a falar com aquele jeitinho especial, cheio de sensibilidade e empatia. Dizendo as coisas na hora certa, dá pra tocar fundo no coração de quem... Dinheiro:Período de foco total nas tarefas que dão resultado. Juntando forças e colocando a mão na massa, sua grana vai começar a crescer de modo constante. A...Números da sorte: 43 - 47 - 7 - 44 | Lua Cheia em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Jogo de sedução rolando. Coisas boas estão chegando na área sentimental. Hora de usar seu charme, flertar e mostrar toda sua força na conquista. Esse vai ser um lance divertido que pode virar... Dinheiro: Você pode se surpreender ao perceber que manja mais de finanças do que imagina. Tudo o que você aprendeu até aqui vira uma super ferramenta pra tomar decisões mais espertas. Confia...Números da sorte: 45 - 9 - 46 - 53 | Lua Cheia em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O destino tá jogando a seu favor. O universo pode colocar alguém superespecial no seu caminho, especialmente se tá sozinho(a). Talvez vocês já tenham se esbarrado, mas agora é hora de deixar as coisas fluírem de boa. O destino tá dando... Dinheiro: As estrelas indicam que chegou a hora de mudar o jogo na sua vida financeira. Organize suas contas, defina suas metas e se prepare pra...Números da sorte: 47 - 57 - 19 - 31 | Lua Cheia em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Fique ligado(a) nos sinais. Tem alguém perto de você querendo algo mais sério, só que você pode ainda não ter sacado. Os astros pedem que você preste atenção nos sinais que tão chegando. Esse alguém pode ser o... Dinheiro: Hoje é o dia pra se ligar na sua força interior e acreditar na abundância que já tá dentro de você. Essa conexão vai ser o combustível pra dar aquele salto financeiro. Tenha...Números da sorte: 48 - 1 - 36 - 23 | Lua Cheia em Touro.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Manda ver, que essa é a sua! Ao que tudo mostra, pode ser a hora de pegar a rédea e dar o primeiro passo nas coisas de romance. A pessoa que você quer talvez esteja só esperando um sinal seu pra... Dinheiro: Quer ver sua grana render mais? Agora é o momento ideal pra colocar tudo no esquema. Com organização e disciplina, você vai conseguir dar os passos certos rumo à...Números da sorte: 5 - 58 - 14 - 42 | Lua Cheia em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se joga no amor sem medo. Chegou a hora de ir com tudo no que sente e chegar de boa. Se tem alguém que não sai da sua cabeça, para de esperar e age. A vida não é pra ficar em modo pause, o amor sempre... Dinheiro: Agora os sinais positivos começarão a aparecer de verdade. Você tá entrando numa fase de crescimento financeiro que vai te levar cada vez mais perto dos seus objetivos. Fica...Números da sorte: 50 - 16 - 49 - 24 | Lua Cheia em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Bora realizar esse amor. A previsão diz que chegou a oportunidade pra fazer o relacionamento que você sonha virar realidade. A vibe tá boa pra não deixar a dúvida segurar você. A pessoa que gosta também quer... Dinheiro: A sua capacidade de se adaptar e enfrentar os perrengues financeiros parece que vai ser super recompensada. Toda dedicação e gás que você deu até agora vai...Números da sorte: 51 - 59 - 44 - 56 | Lua Cheia em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A felicidade tá mais perto do que você imagina. Se tá solteiro(a) e querendo romance, fica ligado(a): o amor verdadeiro pode estar do seu lado, só esperando você perceber. Presta atenção nos sinais que o universo manda, escuta... Dinheiro: Com um pouco mais de foco e confiança, você vai conseguir superar qualquer barreira que trave seu avanço financeiro. A sensação de segurança e...Números da sorte: 22 - 39 - 40 - 54 | Lua Cheia em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado horóscopo do dia.

Leia Também