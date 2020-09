Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/09) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

horóscopo do dia

Você poderá recuperar um amor perdido e viver um belo romance e as coisas podem funcionar com essa pessoa mais uma vez. Você é capaz de atingir a cúspide mais alta no local de trabalho. Aproveite todas as oportunidades que se apresentam, mesmo aquelas que parecem ter expirado, vale a pena ter certas conversas para definir o futuro. Os problemas financeiros que o incomodam têm uma solução que você começa a receber agora. Vá preparando as condições para que o próximo mês seja um dos melhores meses do ano.

Números da sorte: 51 – 31 – 11 – 45

Touro (21/04 – 20/05)

Horóscopo do dia

É hora de inovar no amor, o tédio não deve vencer, é necessário usar da sua inesgotável criatividade para recuperar o entusiasmo de antes e desconectar-se do tédio e da mesmice.

Há boas notícias para você se estiver passando por uma situação econômica difícil. Começa um ciclo formidável em sua recuperação econômica que o ajudará a sair de problemas econômicos ou dívidas elevadas, na qual lhe são oferecidos mais dinheiro e responsabilidades.

Para mudar seu corpo, coloque-se nas mãos de profissionais e não tome todas as questões que ouvir como uma verdade absoluta.

Números da sorte: 19 – 25 – 46 – 13



Gêmeos (21/05 – 20/06)

Horóscopo do dia

Você deve ter mais ambição em relação à vida e ao amor. Uma questão de dinheiro tem sido estressante e tem sido como ter um espinho ao seu lado. Você sabe exatamente como se libertar disso. No trabalho você pode planejar tudo facilmente durante a manhã, mas tentar seguir esses planos à tarde será difícil porque algumas situações inesperadas no final do dia causarão uma grande confusão. Você deve estar disposto a se adaptar.

Números da sorte: 2 – 26 – 38 – 29

Câncer (21/06 – 22/07)

Horóscopo do dia

No amor, não desgrude de uma pessoa que logo conhecerá, siga seu coração, é lá que está o amor que procura. Várias mudanças em seus planos e projetos financeiros surgem porque tudo é possível os próximos dias. O importante não serão esses movimentos, mas a maneira como você os assimila. No trabalho concentre-se em fazer suas tarefas da melhor maneira possível, esse deve ser seu único objetivo agora, até porque sua atividade profissional passa por um bom momento. Sua renda pode até aumentar, seus superiores confiam em você e em sua experiência para atingir todos os objetivos propostos em sua área.

Números da sorte: 15 – 44 – 5 – 58



Leão (23/07 – 22/08)

Horóscopo do dia

Ninguém é livre de cometer erros, e você não é exceção, mais tolerância o tornará mais forte e ao mesmo tempo mais leve. Não espere mais e comece a agir de forma independente com o seu dinheiro, com a confiança que caracteriza o seu signo. Uma ideia só é boa quando começa a funcionar e você não deve esperar até que haja melhores condições, porque com sua atitude, trabalho e diligência, você as criará. Fase extremamente produtiva na profissão. Aposte em idéias arriscadas, se você quiser experimentar um crescimento sustentável.

Números da sorte: 18 – 6 – 38 – 28

Virgem (23/08- 22/09)

Horóscopo do dia

Não desista, é possível recuperar o relacionamento, basta ser transparente e não cometer os mesmos erros. Seu futuro trabalho parece ser muito promissor. Seus superiores começam a confiar mais, seus bons resultados falam por você. A partir de agora tudo será novo profissionalmente, intensamente e com muitas alegrias. Momento de mudança, faça a transição para uma nova etapa que exigirá maiores conhecimentos e dedicação, faça sempre o seu melhor, comece por um curso de atualização.

Números da sorte: 26 – 3 – 43 – 57



Libra (23/09 – 22/10)

Horóscopo do dia

Para que o amor triunfe em seu relacionamento, ambos terão que dar espaço ao diálogo e ao respeito, a saber ceder e colaborar. Em breve você experimentará um aumento notável em sua renda. Uma proposta de trabalho fora do local onde você mora pode ser muito benéfica, mas você não deve prolongar seu período de ausência por mais de um tempo razoável. Depois de ganhar o suficiente, retorne à sua cidade e invista seu dinheiro. Finalmente, hoje é um dia importante para encerrar os processos de pensamento que o impedem de avançar na vida.

Números da sorte: 42 – 54 – 30 – 17

Escorpião (23/10 – 21/11)

Horóscopo do dia

Diante daquela pessoa que mexe muito com você, vá com calma, esperando que as coisas aconteçam por conta própria, sem forçar nada. O amor estará presente em sua vida. Em finanças o resultado será satisfatório e bem-sucedido, mas você pode ter que esperar apenas um pouco mais para começar a receber o dinheiro derivado desses bons negócios feitos recentemente. No trabalho não pense que você já ganhou tudo que poderia, algumas surpresas agradáveis ainda esperam por você. É tempo de transição, de reajustar certos objetivos na profissão.

Números da sorte: 2- 41 – 39 – 6



Sagitário (22/11 – 21/12)

Horóscopo do dia

No amor é melhor que você tome decisões agora que ainda está em tempo para ninguém sair magoado. Seu bom nome criará uma trilha de sucesso e confiança no nível profissional. Você soube como construir paredes de proteção ao seu redor, tudo está claro, tudo está como deveria ser, mas compartilhe informações no trabalho e assim expandirá seu raio de influência porque reter tudo para si mesmo, é algo prejudicial para o trabalho em equipe e você corre o risco de ser isolado gradualmente pelos seus colegas. Não deixe ninguém se intrometer em seus sonhos.

Números da sorte: 14 – 35 – 23 – 9

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Horóscopo do dia

As estrelas e o trânsito lunar atraem para você romance, aventura e a possibilidade de um encontro com alguém que não lhe interessava muito antes, mas que agora o deixará louco. Com sua vontade e agindo de uma certa maneira, você pode terminar a tempo a grande carga de trabalho que pesa sobre seus ombros no dia de hoje. Não entre em pânico com a perspectiva de uma viagem inesperada, porque, embora deva incorrer em despesas imprevistas, perceberá como no final é produtivo e obtém bons lucros e aumentos em sua economia.

Números da sorte: 18 – 36 – 14 – 21



Aquário (21/01 – 19/02)

Horóscopo do dia

Uma questão sentimental que está começando a tomar forma em sua vida se traduz em um relacionamento muito mais sério do que parecia para você. Serão iniciadas vibrações diferentes em relação ao dinheiro, para que você possa entrar num ciclo de prosperidade e crescimento financeiro. No seu local de trabalho todas as ações imprudentes e impulsivas devem ser evitadas o tempo todo, a qualidade deve ser sua principal prioridade. Seu trabalho atual é fortalecido e, embora rumores de demissões ou mudanças cheguem ao seu ouvido, não se preocupe, fique tranquilo.

Números da sorte: 27 – 41 – 8 – 14

Peixes (20/02 – 20/03)

Horóscopo do dia

Em breve você terá surpresas relacionadas àquela pessoa que não vê e na qual continua pensando. Crie coragem que tudo dará certo para você. Tente mais para alcançar o sucesso profissional que você deseja. Muitos sonhos podem permanecer em nada se você não se esforçar para atingir seus objetivos profissionais. Se surgirem rumores de um novo negócio com uma pessoa que tem recursos, preste atenção, pois possivelmente dentro de alguns dias você fará parte de um projeto financeiro com alguém influente e poderoso, que mudará seu patamar de vida.

Números da sorte: 35 – 51 – 48 – 18

