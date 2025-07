Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/07) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Mudanças cármicas estão se desenrolando, oferecendo a oportunidade de resolver questões pendentes do passado. Comece com pequenos gestos, como se reconciliar com pessoas com quem teve desavenças. É bom evitar interações que possam trazer emoções negativas, pois cuidar da sua energia é essencial para não ser afetado por influências tóxicas neste período.

Números da sorte: 2 - 38 - 34 - 45 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

No início do dia, procure evitar comentários precipitados ou críticas, pois isso pode gerar reações indesejadas. A discrição será sua melhor amiga para evitar desgastes desnecessários. Se você mantiver uma postura respeitosa, a sorte estará ao seu lado, e a dedicação às suas atividades poderá abrir portas para um futuro mais promissor.

Números da sorte: 19 - 52 - 43 - 37 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Este é um momento propício para fortalecer conexões com pessoas do seu campo de atuação. Aproveite o dia para compartilhar suas ideias e explorar novas oportunidades. Com uma mente clara e racional, você encontrará soluções criativas. Seja honesto com seus sentimentos e busque entender o que realmente falta para sua felicidade, pois isso abre novos caminhos.

Números da sorte: 14 - 47 - 8 - 35 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A influência lunar atual pede uma reflexão profunda sobre sua trajetória pessoal e profissional. Você pode sentir a necessidade de alinhar-se com seus verdadeiros objetivos e elaborar planos mais sólidos. Este é o momento ideal para encerrar ciclos negativos e iniciar um novo capítulo com mais propósito, comprometimento e coerência emocional.

Números da sorte: 10 - 52 - 32 - 18 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

A fidelidade aos seus princípios é fundamental para garantir um estado de equilíbrio e bem-estar. Hoje, permanecer alinhado com suas crenças será crucial para a sua saúde emocional. Desviar-se da sua verdade pode resultar em uma perda de energia significativa. Portanto, evite se deixar levar por preocupações excessivas e confie que as soluções surgirão naturalmente.

Números da sorte: 6 - 31 - 18 – 60 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Conflitos e disputas de poder não trarão resultados positivos hoje. Se você se deparar com problemas persistentes, é melhor optar por conversas sinceras. Esteja atento aos sinais e mensagens que surgem ao seu redor, pois podem conter respostas surpreendentes. Sua intuição estará aguçada, e ao ouvir seu coração, você pode descobrir insights transformadores.

Números da sorte: 4 - 23 - 12 - 37 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje é um dia propício para se afastar de situações que drenam sua energia emocional. No entanto, é importante não deixar que o cansaço domine você. Priorize o descanso e busque um sono reparador. Sua mente estará vibrante e criativa, perfeita para anotar ideias e planejar novos projetos. Essa energia pode ser produtiva, desde que você respeite seus limites.

Números da sorte: 34 - 35 - 20 - 16 |Lua Cheia, que entra em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O dia promete ser leve e tranquilo, desde que você evite provocações e confusões em locais públicos. Finalizar tarefas pendentes será essencial para abrir novas oportunidades em sua vida pessoal e profissional. Siga seu próprio ritmo, aproveite a atmosfera favorável e dê um passo adiante em sua jornada de evolução.

Números da sorte: 60 - 3 - 19 - 24 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

A saúde física e emocional merece um cuidado especial hoje. Reserve um momento para relaxar e recarregar suas energias. Ao cultivar relacionamentos pautados no respeito, você estará mais preparado para enfrentar os desafios do dia. Confie no tempo certo das coisas; agir com tranquilidade pode garantir resultados positivos no que você se propuser a fazer.

Números da sorte: 5 - 32 - 60 - 21 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

As energias do karma estão em alta para você hoje. Pratique a bondade, mesmo em pequenos gestos, e você verá retornos valiosos. Você está se aproximando da realização de um sonho significativo. Tenha fé em sua jornada, mantenha-se firme e permita que o universo o guie com coragem e propósito.

Números da sorte: 6 - 37 - 21 - 54 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Conforme o dia avança, seu humor tende a melhorar e novas percepções surgem, especialmente em relação à sua casa, finanças e questões familiares. O otimismo será seu maior aliado neste momento. Encarar a realidade com leveza e esperança permitirá que você identifique oportunidades onde antes havia incertezas.

Números da sorte: 7 - 43 - 25 - 19 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Um período muito promissor está se aproximando, trazendo a chance de conhecer pessoas influentes ou de reatar laços antigos. Os contatos sociais que você fizer hoje podem ser cruciais para alcançar os objetivos que tanto deseja. Lembre-se de que os limites existem apenas na sua mente; ao superá-los, você começa a viver de forma mais plena e consciente.

Números da sorte: 8 - 13 - 46 - 39 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

Fonte: Horóscopo Sideral

