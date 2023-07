Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/07) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Áries

Satisfazer alguns desejos banais não é pecado, mas dedicar a vida a isso sim. É sempre melhor aspirar às coisas mais nobres e elevadas, mas de vez em quando se pode cair na tentação dos desejos banais e superficiais.

Touro

Agregue um pouco de dinamismo à sua vida, procure sair de casa para passear sem rumo definido, evite fazer o mesmo roteiro de sempre, porque inovando um pouco que seja, a chance de perceber o mistério da vida aumenta.

Gêmeos

A mente pensa demais e pensa sozinha, esse é o estado normal de coisas, mas há dias em que parece pensar mais da conta e dá uma sensação de congestão que não é nada agradável. Respire fundo com serenidade, tudo passa.

Câncer

Tudo merece negociação, não é hora de você aceitar as propostas sem as revisar direito e negociar preços. Essa dinâmica não tem por destino se recusar a pagar o preço certo, ao contrário, é a própria busca desse.

Leão

A mentira é moeda corrente de todos os relacionamentos, é raro que não seja assim, porém, há diversas gradações de mentiras, a maioria delas sendo virtualmente inofensivas, mas há também as de natureza cruel e intencional.

Virgem

É preciso manter a cabeça no lugar e raciocinar direito sobre tudo que acontece, de modo a não tomar atitudes precipitadas que nada agregariam, a não ser mais confusão. Respire fundo e com serenidade, isso sim.

Libra

As pessoas necessárias não são exatamente as que sua alma preferiria, mas isso não há de se tornar um problema, é melhor lidar com elas da melhor maneira possível, negociando e abrindo espaço para o que é diferente.

Escorpião

Divida as tarefas e organize seu tempo da melhor forma possível, porque provavelmente se apresentarão muitas coisas novas que distrairão, num momento em que seria melhor que isso não acontecesse. É por aí.

Sagitário

Fazer a pergunta certa é o passo seguro na direção de receber a resposta correta. Quando a pergunta é bem formulado, leva no seu ventre as diretrizes para que a resposta possa ser satisfatória e orientar devidamente.

Capricórnio

Os questionamentos íntimos que deixam sua alma insegura não podem nem devem ser deixados de lado, mas enfrentados, em primeiro lugar porque não têm solução imediata, e em segundo lugar porque são questões existenciais.

Aquário

Nem sempre as pessoas se manifestam com clareza, e a ambiguidade de suas atitudes deixa sua alma com a pulga atrás da orelha, só que, provavelmente, nada demais nem de menos esteja acontecendo. Só ambiguidade.

Peixes

É nos detalhes que se constrói a diferença que sua alma quer. Por isso, além de ter sua mente trabalhando para entender o cenário maior em que tudo acontece, preste atenção a cada detalhe que for surgindo.

