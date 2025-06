Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Se você anda um pouco paralisada pelo medo, saiba que seus dias de insegurança podem estar chegando ao fim. Quando cada passo é guiado pela certeza de estar fazendo o melhor por si, a vida começa a se alinhar. Cultivar o amor-próprio, manter uma mentalidade positiva e confiar no universo são atitudes que abrem caminhos. Acredite em você e permita-se crescer espiritualmente todos os dias.

Números da sorte: 1 - 27 - 40 - 31 |Lua Cheia em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, mais do que nunca, é importante manter a mente centrada e evitar distrações que podem desviar você do seu propósito. Projete-se para resolver rapidamente qualquer desafio que surgir, sem deixar que a ansiedade assuma o controle. Atente-se aos excessos — sejam eles de consumo, emoção ou impulso. O autocontrole é o seu melhor aliado para tomar decisões conscientes.

Números da sorte: 15 - 35 - 12 - 10 | Lua Cheia em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Chegou o momento de romper com as amarras emocionais que o prendem. Supere as inseguranças, enfrente seus medos e entregue-se à vida com coragem. Ao sair do confinamento emocional, você se abre para vivências transformadoras. Envolva-se em novas experiências, mesmo aquelas que sempre evitou. A vida plena exige atitude e fé em sua própria força interior.

Números da sorte: 20 - 11 - 37 - 39 | Lua Cheia em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Se você sente que está na hora de realizar algo grande, não adie mais. Siga sua intuição e permita que suas emoções positivas o guiem. Quando você age com verdade e confiança, sua energia se torna magnética. Tudo o que é feito com paixão tem mais chances de ser bem-sucedido. Seja autêntico e mantenha a fé em si mesmo: essa é sua maior força.

Números da sorte: 24 - 38 - 12 - 57 | Lua Cheia em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje marca o início de um ciclo transformador em sua vida. As mudanças que se aproximam trarão aprendizados valiosos, desde que você esteja aberto para acolhê-las com sabedoria. Aproveite para cuidar da sua saúde física e emocional, buscando equilíbrio e paciência. Reduzir o estresse e ouvir seu corpo serão atitudes essenciais para viver essa nova fase com plenitude.

Números da sorte: 3 - 38 - 35 - 17 | Lua Cheia em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Este é um dia excelente para visualizar seu futuro e traçar metas de longo prazo. Pergunte a si mesmo onde gostaria de estar daqui a um ou dois anos. Visualizar com clareza o seu destino ajuda a criar um plano de ação eficiente. A partir de hoje, pense estrategicamente e alinhe seus desejos com atitudes concretas. O futuro que você sonha começa com o passo que você dá agora.

Números da sorte: 33 - 57 - 2 - 59 | Lua Cheia em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Às vezes é comum começar o dia com certa ansiedade, especialmente com problemas que não estão ao nosso alcance imediato. No entanto, permitir que essas emoções negativas se acumulem pode comprometer seu bem-estar. Felizmente, sua força de vontade é poderosa o suficiente para equilibrar essas sensações. Hoje, confie no universo, que vai dar certo!

Números da sorte: 1 – 60 - 21 - 33 | Lua Cheia em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é bom ser objetiva nas palavras e ações. Mal-entendidos podem surgir se você não expressar suas intenções de forma transparente. Evite confrontos e discussões com pessoas que insistem em impor suas ideias. Mantenha-se centrado, mesmo diante de contratempos, pois notícias positivas estão a caminho e podem mudar sua perspectiva rapidamente.

Números da sorte: 13- 21 - 33 - 56 | Lua Cheia em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você se sentirá mais forte emocionalmente e com energia para enfrentar qualquer obstáculo que surgir. Sua situação pessoal tende a melhorar, trazendo alívio após um período de dúvidas e desafios. Um reencontro familiar importante está por vir — alguém que marcou sua vida pode ressurgir, despertando lembranças que aquecem o coração e fortalecem laços afetivos.

Números da sorte: 19 - 17 - 44 - 2 | Lua Cheia em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje você será a figura que traz segurança às pessoas próximas, assumindo a liderança diante dos desafios. Sua presença transmite força e confiança, mas é importante agir com empatia e evitar julgamentos precipitados. A compreensão será sua maior aliada para promover harmonia e inspirar quem está ao seu redor a também buscar equilíbrio.

Números da sorte: 21 - 32 - 52 - 29 | Lua Cheia em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você terá bons motivos para sentir otimismo e entusiasmo, mesmo que não venham da pessoa ou situação que esperava. O universo está alinhando as coisas, especialmente no que diz respeito a questões financeiras ou pessoais. As mudanças positivas já estão em curso e trarão resultados concretos. Acredite no progresso e mantenha o pensamento positivo.

Números da sorte: 36 - 18 - 35 - 38 | Lua Cheia em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Qualquer tipo de medo está com os dias contados — tudo começa com a decisão de fazer o melhor por si mesmo. Quando você se coloca como prioridade e age com autoconfiança, o caminho se torna mais claro. Manter pensamentos positivos e acreditar em si são atitudes poderosas que transformam sua realidade. A sua força está na sua autenticidade.

Números da sorte: 7 - 45 - 28 - 36 | Lua Cheia em Sagitário.

Fonte: Horóscopo Sideral

