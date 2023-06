Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

trabalho árduo dá sempre resultados, mas o mundo não está preparado para recompensar à altura seus esforços. Por isso, é importante se rodear de pessoas que acompanhem sua trajetória, isso agrega valor a tudo.

Touro

Sua alma precisa estar certa de que deseja fazer acontecer o que tiver em mente, porque este é um momento de destino, no qual as coisas que forem postas em marcha encontrarão inevitavelmente a forma de acontecer.

Gêmeos

É importante ter controle, deter as rédeas do destino nas próprias mãos, mas é ainda mais importante reconhecer que a vida será sempre muito maior do que seus desejos, e isso implica não estar no controle.

Câncer

Que as pessoas sejam ambíguas, isso todo mundo sabe por própria experiência. Acontece apenas que em certos casos há pessoas cuja ambiguidade se inclina à maldade, e é com elas que sua alma há de tomar cuidado.

Leão

Por enquanto, e há bastante tempo, você tem contado apenas com sua força em particular, mas logo mais a vida mostrará as pessoas que se agregarão ao seu caminho e, assim, tudo será muito mais divertido que antes.

Virgem

Faça a sua vontade, não tenha dúvida alguma a esse respeito, porém, não tenha dúvida, tampouco, de que você precisará, no futuro, dar explicações sobre seus movimentos atuais. Comece a pensar nisso desde já.

Libra

Enfrente o que seja necessário, confiando no taco de sua alma, porque apesar de você ter de lidar com um cenário repleto de adversidades, isso não significa que saboreará a derrota. Nada disso acontecerá.

Escorpião

Pense no futuro com clareza para reconhecer melhor o que precisa ser feito agora e, principalmente, o que deveria ser evitado, porque traria consequências a longo prazo. Este é um momento de elevada complexidade.

Sagitário

Haverá mais leveza disponível no futuro, apesar de que, no momento atual, isso parece tão distante que beira a fantasia. Fantasia ou não, é certo que haverá mais leveza para você transitar pela vida afora e dentro.

Capricórnio

Este é o momento certo para você tomar iniciativas e fazer com que seus interesses prevaleçam. Tudo isso acontece dentro de um cenário bem complicado, mas sua alma não há de se intimidar com isso. Em frente.

Aquário

Sobraram muitas pontas soltas que, em algum momento indefinido do futuro, virão à tona e precisarão de atenção. É melhor ter consciência de tudo que não foi amarrado devidamente agora, porque o futuro não perdoa ninguém.

Peixes

É possível acertar várias coisas, portanto, melhor você se erguer e tomar as iniciativas pertinentes, a não ser que pretenda ver tudo degringolar por inércia. Não vale a pena deixar de fazer o que estiver ao seu alcance.

