Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/05) para o seu signo

Áries - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um ótimo momento para desacelerar e deixar as preocupações de lado. Faça uma pausa merecida para fazer algo que traga leveza e alegria — seja mergulhar em uma leitura prazerosa, escutar aquela playlist que te anima ou simplesmente respirar fundo em meio à natureza. Tirar um tempo só seu pode transformar o dia e renovar sua energia. Números da sorte: 7 - 35 - 59 - 13 | Lua Crescente em Escorpião.

Touro - 21 de abril a 20 de maio

Este é um ótimo momento para alinhar seus objetivos com as responsabilidades que aguardam sua atenção. Sua intuição estará em destaque, oferecendo insights valiosos para tomar decisões com confiança. Saia da rotina por algumas horas, compartilhar um momento leve com amigos pode ser exatamente o que você precisa para renovar o ânimo. Números da sorte: 1 - 54 - 17 - 23 | Lua Crescente em Escorpião.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho

O dia de hoje traz uma atmosfera especial para os encontros em família, com emoções à flor da pele e muito afeto envolvido. As conversas fluirão com leveza, os sorrisos serão sinceros, e o sentimento de pertencimento estará mais forte do que nunca. Permita-se viver essa harmonia, aproveitando cada gesto de carinho e cada risada compartilhada. Números da sorte: 5 - 29 - 12 - 34 | Lua Crescente em Escorpião.

Câncer - 21 de junho a 21 de julho

Você estará com um brilho especial, exalando uma alegria tão genuína que será impossível passar despercebido. Sua presença trará leveza aos ambientes e inspiração para quem estiver por perto. Aproveite essa energia para se dedicar ao que te dá prazer e estimula sua mente, seja um hobby ou um projeto pessoal. Será um dia para ter momentos felizes. Números da sorte: 7 - 21 - 15 - 29 | Lua Crescente em Escorpião.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, uma energia dinâmica e transformadora vai te impulsionar a buscar conexões mais verdadeiras e conversas significativas. Será fácil expressar seus pensamentos e ouvir o outro com empatia, o que fortalece os vínculos. Ao mesmo tempo, você poderá se sentir motivado a se desfazer de hábitos, coisas ou até vínculos que não acrescentam nada à sua vida. Números da sorte: 18 - 23 - 54 – 60 | Lua Crescente em Escorpião.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Que tal aproveitar o dia para se afastar um pouco da agitação e mergulhar em momentos simples, mas cheios de significado, com quem realmente importa? Deixar de lado as pressões e preocupações por algumas horas pode ser a chave para restaurar seu equilíbrio emocional. Essa pausa permitirá que além de recarregar suas energias, repense no futuro. Números da sorte: 1 - 32 - 58 - 25 | Lua Crescente em Escorpião.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

O dia traz uma atmosfera leve e inspiradora, sua energia estará em alta, favorecendo tanto a ação quanto a criatividade. O que torna este um excelente momento para tirar ideias do papel ou reorganizar sua rotina com mais entusiasmo. Aproveite esse impulso para se aproximar dos seus objetivos e mergulhar em experiências que tragam sentido à sua jornada. Números da sorte: 19 - 35 - 52 – 15 | Lua Crescente em Escorpião.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

Talvez hoje seja aquele tipo de dia em que o aconchego do lar e a presença de quem você ama tragam exatamente o que precisa. Permita-se desacelerar e valorizar esses momentos simples, mas cheios de significado. No cuidado com o corpo, escolha refeições que nutrem e agradam ao paladar, mas sem exagero. O importante é se sentir bem por dentro e por fora. Números da sorte: 6 - 43 - 29 - 37 | Lua Crescente em Escorpião.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

Com entusiasmo e foco, você estará mais preparado para aproveitar cada oportunidade que surgir neste dia, mesmo aquelas que chegam de forma inesperada. Aproveite também para se aproximar mais da sua família. Além de ter bons momentos, conversas sinceras e trocas de experiências podem revelar conselhos preciosos e fortalecer os vínculos afetivos. Números da sorte: 27 - 46 - 31 - 28 | Lua Crescente em Escorpião.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, suas emoções estarão à flor da pele, tornando você mais receptivo e empático ao que acontece ao seu redor. Esse estado de sensibilidade cria o cenário ideal para gestos de afeto, especialmente com crianças ou com alguém que esteja passando por um momento mais delicado. Esses encontros emocionais podem se transformar em lembranças doces. Números da sorte: 7 - 38 - 35 - 47 | Lua Crescente em Escorpião.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje, se você reorganizar ou renovar alguns espaços, poderá criar um ambiente mais leve e energizante. Isso também pode ter um efeito revigorante interno. Este é o momento ideal para estabelecer novas metas e focar no que realmente traz significado à sua vida, deixando de lado as distrações cotidianas. Aproveite para investir e cuidar mais de si mesmo. Números da sorte: 8 - 46 - 16 - 59 | Lua Crescente em Escorpião.

Peixes - 20 de fevereiro a 20 de março

Neste dia, você terá uma ótima oportunidade para fortalecer laços com pessoas queridas. Lembre-se também de cuidar de si mesmo: reserve alguns minutos do seu dia para meditar. Essa prática simples pode ajudar a restaurar seu equilíbrio emocional e trazer uma sensação de tranquilidade que o beneficiará muito. Ao final do dia, você se sentirá renovado. Números da sorte: 3 - 27 - 16 - 52 | Lua Crescente em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

