Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/05) para o seu signo

ÁRIES

Segundona chegando com várias notícias dos astros, algumas positivas, outras nem tanto. Mercúrio se desentende com Marte e pede cautela com os interesses financeiros. Controle os gastos com pulso firme e seja paciente neste momento de instabilidade, já que pode faltar dinheiro para realizar um projeto muito desejado. A boa nova é que a sua criatividade vai florescer, então, pense em alternativas para incrementar seus ganhos e concretizar seus planos. Lua e Netuno elevam as suas ambições e você terá garra de sobra para realizar seus sonhos. À noite, Mercúrio muda de signo, empodera a sua comunicação e deixa a sua boa lábia tinindo. Papos descontraídos vão facilitar as coisas na paquera e as chances de conquista aumentam. Diálogo aberto também no romance: fale dos sonhos que quer alcançar com seu love.

TOURO

A semana começa sob as tensões de Mercúrio, que se despede do seu signo nesta segundona, mas antes arranja briga com Marte. Procure ter foco e agir com calma neste momento. Você vai esbanjar entusiasmo e determinação, mas terá tantas ideias na cabeça ao mesmo tempo, que pode começar várias coisas e não terminar nada. Será melhor definir o que é prioridade e fazer uma coisa de cada vez. Por outro lado, o Sol joga no seu time e a Lua também, sinal de que há chance de alcançar conquistas hoje. Pode conseguir um aumento ou ter boas ideias para ganhar mais dinheiro. Se você está livre, não perca a oportunidade de fazer novas amizades pelas redes sociais. Noite ideal para ampliar seus contatos e suas paqueras. Na relação a dois, evite impor as suas vontades: é hora de conversar, relevar e entrar em consenso com seu amor.



GÊMEOS

Mercúrio inferniza seu astral e abre o dia em atrito com Marte, recomendando jogo de cintura, discrição e cautela. Mas as instabilidades do seu planeta regente estão com as horas contadas e tudo deve fluir melhor ainda hoje, quando Mercúrio ingressará em seu signo. Nos períodos da manhã e da tarde, você pode precisar de mais silêncio e concentração para dar conta das atividades. Tente ficar longe de barulho e situações estressantes que podem mexer com os seus nervos. Convém, ainda, manter distância de fofocas e evitar comentários a respeito dos seus planos. À noite, tudo muda e sua estrela vai brilhar. Charme e bom papo serão seus trunfos na paquera. Pode sentir atração por alguém do trabalho ou por uma pessoa comprometida. Na união, será mais fácil dialogar e acertar os ponteiros com seu par. Desejos aflorados.

CÂNCER

O segredo para ter um dia mais harmonioso e produtivo será dobrar a paciência e não querer que as coisas se resolvam num só tempo. Mercúrio e Marte ficam em conflito e essa energia pode intensificar a sua ansiedade: respire fundo, estabeleça prioridades e cuide de um interesse de cada vez. Talvez você tenha que repensar seus projetos e mudar alguns planos para o futuro. Mas a Lua sorri para outros astros, incentivando suas parcerias e seus relacionamentos neste começo de semana. No trabalho, unir-se aos colegas e somar forças pelos objetivos em comum pode ser uma boa opção. Aprenda com a experiência dos outros. Na paixão, há boas chances de uma amizade se transformar em namoro e o lance tem tudo para dar certo. Na união, a sintonia será deliciosa: é hora de compartilhar seus sonhos e desejos com a pessoa amada.

LEÃO

A semana começa com instabilidades vindas da trombada astral entre Mercúrio e Marte. Suas expectativas profissionais podem esbarrar em dificuldades e há risco de bater de frente com adversários ou concorrentes. Trabalho em equipe ou sociedade tende a enfrentar algumas tensões, especialmente no período da manhã. Mesmo que exerça liderança, terá que lapidar seu jogo de cintura nos contatos e nas conversas: procure dialogar mais e ouvir outros pontos de vista para conciliar melhor os interesses. À noite, as coisas ficam bem mais harmoniosas. Mudar o visual pode ser prazeroso e papear com pessoas queridas também. Se você procura um novo amor, pode rolar forte atração por colega. Novos pedidos de amizade e aplicativos de namoro podem reservar surpresas. Na vida a dois, falem o que esperam da relação e apoiem um ao outro



VIRGEM

Marte reforça sua disposição e determinação no trabalho, mas terá que se concentrar e organizar melhor as ideias antes de agir. O planeta da ação entra em atrito com Mercúrio, recomendando um pouco mais de paciência, calma e concentração. Apoie-se na disciplina que herdou do seu signo e tranquilize a mente para resolver as preocupações sem se estressar. Também é o momento de olhar com mais atenção para o seu organismo, pois um mal-estar repentino pode te deixar apreensivo(a): não encane e cuide-se como deve. Noite esplêndida no amor. Lua e Netuno prometem alegrias na conquista e o sinal fica aberto para investir nas paqueras. Confie no seu charme e simpatia para atrair alguém. Na união, vai querer demonstrar mais o seu amor ao par. Que tal um programinha caseiro bem romântico?

LIBRA

Para começar a semana sem maiores preocupações, convém ouvir os recados dos astros e pegar mais leve hoje. Mercúrio forma aspecto exato e negativo com Marte, apontando altos e baixos para os seus interesses financeiros e não é o momento de contar com a sorte. Gastos inesperados podem tumultuar o seu dia e onerar o orçamento, por isso, só compre o que for realmente necessário e com as devidas precauções. No emprego ou num processo de seleção pela internet, explore a sua experiência e mostre o que sabe. A Lua promete uma boa fase para quem trabalha em casa ou com parentes. No início da noite, Mercúrio muda de signo, eleva o seu otimismo e revela que você pode ter notícias de alguém que está longe. Seu poder de atração está no auge e vai ser fácil envolver quem deseja. Use e abuse do jogo da sedução na intimidade.

ESCORPIÃO

Tensões podem rondar seu lar a partir do início do dia e quem avisa é Marte, que arma encrenca com Mercúrio e traz instabilidades para os seus relacionamentos, sobretudo os familiares. Seu maior desafio será conversar com os parentes e as pessoas queridas sem discutir. Para isso, terá que controlar seu gênio forte e investir na união. O lado controlador do seu signo pode vir à tona, mas o momento pede para você mostrar seu jogo de cintura, evitar imposições e fazer a sua parte para a paz reinar. No trabalho, pode ter bons resultados ao estimular a troca de ideias e a cooperação mútua com os colegas. Bom astral para dar uma limpa nos armários e descartar o que não usa mais. Na paquera, bastará puxar papo e jogar charme. Romance em crise pode se fortalecer ou terminar de vez. Pique supercriativo no sexo.



SAGITÁRIO

Marte anda mal-humorado e hoje briga com Mercúrio, sinal de que vai atiçar seu lado sincero, impaciente e reativo. Convém se precaver e ter cuidado com a franqueza do seu signo para não causar um mal-entendido ou até se indispor com colegas de trabalho. Também será recomendável dobrar a cautela com o seu bem-estar e sua saúde neste início de semana. Ouça profissionais especializados antes de se deixar levar pela conversa de leigos e palpiteiros de plantão. A Lua aumenta seu interesse pelo dinheiro e há chance de você descobrir novas formas de faturar com algo feito em casa. Na paixão, pode sentir o impulso de se declarar ou pedir alguém em casamento. Se é o que o seu coração quer, vá em frente! O romance promete bom diálogo, só evite assuntos polêmicos demais para não estragar o clima de sintonia.

CAPRICÓRNIO

A Lua se movimenta em seu signo e manda ótimas vibrações neste período. Em paz com os astros, ela vai realçar seus talentos e revela que você começará a semana com disposição renovada para encarar as demandas do trabalho. Graças ao seu estilo comprometido, focado e perseverante, fará o que estiver ao seu alcance para caprichar no serviço e conquistar o reconhecimento dos chefes. Porém, Mercúrio e Marte formam aspecto negativo no céu e alertam que contratempos podem rolar, principalmente nos interesses financeiros. Economize seu dinheiro e evite gastar com supérfluos. Bom dia para iniciar uma dieta saudável e balanceada para reforçar o sistema imunológico. Na paquera, seu charme vai atrair como ímã e pode até ser difícil escolher o crush. A dois, muita sintonia, romantismo e descontração com a pessoa amada.

AQUÁRIO

Marte segue em seu signo e hoje fica em aspecto tenso com Mercúrio, alertando que há risco de você perder a esportiva à toa e arranjar atritos. Discussão em família pode azedar seu início de semana, então, a recomendação é agir com mais diplomacia, tolerância e não acirrar divergências com quem convive. Para que brigar se o seu signo é da paz e você pode conseguir muito mais com diálogo? Controle-se e não aceite provocações! No trabalho, as energias da Lua na 12ª Casa vão mexer com o seu astral e você pode se concentrar melhor em suas tarefas se puder fugir de barulho e agitação. Boa notícia ligada a filhos ou gravidez. No amor, envolvimento escondido vai exigir muita confiança. Um pedido de namoro pode surpreender seu coração. No romance, é hora de fechar a porta para dúvidas e reafirmar os seus sentimentos ao par.

PEIXES

Fique de antena ligada neste início de semana, pois mentiras, intrigas e fofocas podem tumultuar o dia logo cedo. Mercúrio troca vibrações nervosas com Marte, que trafega em seu inferno astral, alertando que você pode se ver em saias justas e até se estressar por causa de comentários e papos atravessados. É o momento de agir com mais prudência e ter cuidado com o que diz. Ao mesmo tempo, desconfie do que vão te contar. Em compensação, a Lua está numa boa e garante que trabalhar em equipe será vantajoso. Alguns amigos mais chegados e leais darão apoio para o que precisar. Cultive as amizades, conheça gente nova e vai animar as suas paqueras. Uma paixão arrebatadora pode surpreender você. Clima de sintonia no relacionamento amoroso. Resolva tudo com diálogo e compreensão. Boa fase para realizar suas fantasias no sexo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também