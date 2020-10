Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/10) para o seu signo

10 Out 2020 - 08h21

ÁRIES 21/3 a 20/4

A companhia da família fará muito bem ao seu coração. Pode faturar uma grana extra agora. A Lua envia ótimas vibrações para a sua vida amorosa. Cor branco.

TOURO 21/4 a 20/5

Terá vontade de falar com outras pessoas, mas prefira por telefone ou mensagem. Charme em alta na paquera. Aposte num programa caseiro a dois. Cor marrom.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

O dia será bom para faturar, só não faça empréstimos a amigos. Vai se sentir bem ao lado da família. Na paixão, vai querer mais lealdade e segurança. Cor vermelho.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Pode sentir saudade de alguém que está longe, mas não é hora de viajar. Controle a impulsividade no trabalho. No amor, não corte o clima com ciúme. Cor dourado.

LEÃO 22/7 a 22/8

Redobre a prudência e a atenção ao longo do dia. Na conquista, deixe claro que quer viver uma relação séria. Pode realizar um sonho com sua cara-metade. Cor ocre.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Se tiver que trabalhar, some forças com os colegas. Sintonia com alguém de outra cidade pode render um romance. Fortaleça a confiança na união. Cor azul-turquesa.

LIBRA 23/9 a 22/10

Terá disposição para acertar pendências de casa ou de família. Se está só, pode pintar uma atração inesperada. Com o par, respeite as diferenças. Cor cinza.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Se for trabalhar, foque bastante para dar conta do recado. Na conquista, vai querer alguém que combine com você. A dois, falem mais do futuro. Cor amarelo.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Ótimo astral para fazer mudanças em casa. Na união, a Lua realça a sua sensualidade. Se esta só, pode pintar romance com pessoa de cargo importante. Cor azul-claro.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Se trabalha com parentes, fuja de discussões. Paquera com alguém de outra cidade deve surgir. Use todo o seu charme para apimentar a relação. Cor laranja.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Aproveite o dia para colocar o serviço em ordem ou arranjar um trabalho extra. Pode engatar um novo romance ou fortalecer a união com seu bem. Cor preto.

PEIXES 20/2 a 20/3

Tome cuidado para não gastar demais. Romance com alguém da turma pode balançar o seu coração. Se já tem um par, você só terá motivos para comemorar. Cor vinho.

