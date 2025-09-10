Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Horóscopo de quarta-feira 10 de setembro de 2025

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Confiança em alta e energia a mil. Hoje você tá no caminho certo, mesmo que às vezes duvide disso. É hora de acreditar no seu potencial, confia no seu taco, mostra quem você é de verdade e se joga nas oportunidades. Se as finanças não estão no que você esperava, não se preocupe. Essa fase é normal e logo vai passar. Em breve, seu dinheiro vai fluir de forma surpreendente...Números da sorte: 6 - 39 - 27 - 48 | Lua Cheia, que entra em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Força e determinação pra vencer. O dia pode parecer puxado, mas você vai ter aquele gás extra pra encarar qualquer parada. Confiança e fé vão ser seu combustível, e nada vai parecer grande demais pra você. O panorama astral traz novidades para você. Esse momento traz reações animadoras no seu dinheiro. O que está por vir vai permitir que você consiga se comprometer com...Números da sorte: 18 - 29 - 37 - 40 | Lua Cheia, que entra em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Dia de conquistas e reconhecimento. Dia favorável pra colher os frutos do seu esforço! Vai rolar aquela sensação gostosa de missão cumprida, porque tudo que você fizer vai valer a pena. Fique esperto(a) às 16h20, quando sua mente vai ficar super clara. O Universo pede para que você entre em sintonia verdadeira. Sentir que a grana nunca dá é um bloqueio que você pode....Números da sorte: 7 - 26 - 19 - 420 | Lua Cheia, que entra em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Orgulho e intuição no controle. Parece que você terá um dia cheio de conquistas que vão te deixar orgulhoso(a). Seu esforço, dedicação vão finalmente dar resultado. Confia na sua intuição para tomar decisões acertadas. Seu horóscopo mostra algumas situações que empolgam você. Novidades financeiras estão surgindo para você resolver pendências, fechar acordos e fazer...Números da sorte: 54 - 28 - 30 - 47 | Lua Cheia, que entra em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Harmonia e boas vibrações. O universo pode te guiar por caminhos superlegais hoje, trazendo um clima leve e cheio de surpresas agradáveis. Você vai sentir mais paz, carinho e atenção rolando ao seu redor, criando um ambiente harmonioso. Mesmo que o panorama financeiro ganhe muita força e agito nesta fase, você vai encontrar um jeito eficaz de controlar suas finanças. Os...Números da sorte: 17 - 50 - 49 - 23 | Lua Cheia, que entra em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Clareza, soluções e ajuda mútua. Este dia promete ser muito positivo pra você, cheio de clareza e soluções pra aquelas questões que estavam te tirando o sono. Seu ânimo vai estar lá em cima, te ajudando a ver tudo com mais otimismo. Na sua área financeira, você se verá em uma posição de ganhar terreno. Prepare-se, seu crescimento financeiro está prestes a acontecer com...Números da sorte: 30 - 18 - 27 - 51 | Lua Cheia, que entra em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Vibes de boa e decisões na mão. Hoje seu barco tá navegando numa onda tranquila, com o vento super a favor. Você vai sacar qual caminho é aquele que faz sentido pra valer na sua vida. O dia pede reflexões de leve, sem pressa. Mudanças devem acontecer nas finanças, onde seu caminho estará cada vez mais livre de obstáculos. Pode pintar uma ansiedade mental, mas também...Números da sorte: 13 - 44 - 60 - 29 | Lua Cheia, que entra em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Energia boa e coragem pra tudo. O dia talvez seja cheio de gás pra você vindo do cosmos que o deixará pronto pra encarar qualquer perrengue. Mesmo que role alguma dúvida, mantém a confiança, porque é sucesso na certa! Se aproxima o tempo em que deverá lidar com suas finanças de uma outra maneira, isso vai fazer você se animar. Mantenha o pensamento positivo...Números da sorte: 40 - 26 - 53 - 7 | Lua Cheia, que entra em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Preparado pra vencer com estilo. Se liga, um dia cheio de disposição e oportunidades boas te espera. Pode pintar uns desafios, mas tudo que chegar vai ser fruto da sua coragem e esforço. Se pintar mudança de planos do nada, fica tranquilo(a). A forma como você começa a gerenciar suas finanças será mais eficaz do que nunca. Você vai se posicionar melhor para crescer e resolver o que...Números da sorte: 9 - 20 - 18 - 52 | Lua Cheia, que entra em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Esforce-se e colha resultados fortes. Se você der aquele gás extra, o dia vai ser top. O universo tá do seu lado, protegendo você das tretas e até mandando uma força inesperada. Use essa vibe pra avançar nos seus objetivos. Com uma boa base financeira que se cria, você terá a confiança e a segurança que precisa para maximizar o uso do seu dinheiro. Mudanças nas finanças...Números da sorte: 8 - 43 - 22 - 10 | Lua Cheia, que entra em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Sintonize-se e aproveite as mudanças. Hoje tem novidade boa vindo aí, e o lance é ficar esperto(a) com os sinais. Sua intuição vai estar tinindo, deixando as decisões muito mais claras. Antecipar o que tá por vir vai ser seu trunfo pra colher ótimos resultados. O que deve se formar será bastante promissor para assumir novas e maiores responsabilidades com seu dinheiro. Os sinais já...Números da sorte: 28 - 50 - 17 - 44 | Lua Cheia, que entra em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Energia na medida pra brilhar. O dia promete ser superpositivo e você vai ter disposição de sobra pra tocar todos os seus planos. Se pintar dúvida, busca as respostas sem medo, isso vai te fortalecer. Afinal, você é mais forte do que pensa. Aproveite essa fase de transformação que promete multiplicar suas oportunidades financeiras. As reações que suas finanças devem começar...Números da sorte: 12 - 24 - 35 - 60 | Lua Cheia, que entra em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

