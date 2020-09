Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/09) para o seu signo

Os virginianos apreciam muito viver seus momentos de isolamento e solidão, como uma maneira de recarregarem as baterias e colocarem seu mundo em ordem. Muitas vezes os momentos de convívio social acabam se revelando menos positivos do que aqueles que passa em sua própria companhia e para o virginiano a produtividade é um ponto alto a considerar.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os geminianos ainda passam o dia no alerta, e devem ter cuidados redobrados. O momento não é favorável para negociar, você pode sair perdendo. Fique dentro do orçamento financeiro. Não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Esta tudo bem e, com isso você consegue abrir oportunidades nos negócios e trabalho. Fase de colaboração, e o ideal será ir atrás de novos caminhos profissionais. No amor e no lar tudo ótimo. C. 752 M. 8940

Touro – As vibrações dos astros aumentam sua intuição. Você esta perto de realizar suas expectativas financeiras. Sucesso para renovação do lar, compras e reformas. Seja flexível no amor. C. 615 M. 5173

Gêmeos – Seu alerta vai até amanhã às 5h24, hoje fique na rotina. Cuidado com as críticas. A vida amorosa deixa muito a desejar. Poderá ter algumas frustrações. Desfavorável para compras. C. 169 M. 2097

Câncer – Pode sair para compras, negócios e até encontros profissionais. Mas, organize tudo, pois amanhã cedo entrará no alerta. Serão dois dias e meio de dificuldades no lar, trabalho e no amor. C. 496 M. 3219

Leão – Período em que o sucesso faz parte do seu trabalho e vida familiar. Com garra e determinação alcançará seus objetivos. A vida amorosa ganha um novo impulso. Entrada extra de dinheiro. C. 234 M. 4461

Virgem – Saberá captar o desejo dos outros. A fase pede que colabore com quem trabalha ou negocia. Vênus não o protege, então seja gentil, incluindo com a família e seu amor. C. 903 M. 7685

Libra – Fase difícil, não tente tapar o Sol com a peneira. No amor, precisará ser mais prestativo, supere as dificuldades com carinhos. No trabalho e negócios o tempo é de espera. C. 549 M. 6023

Escorpião – Poderá obter uma grande vitória no trabalho e negócios. Seu entusiasmo se estende também para a família e seu amor. Acertara o alvo. Conte com Touro. C. 278 M. 0854

Sagitário – Sua firmeza de opinião poderá surpreender os envolvidos no trabalho e negócios. Inicie novas parcerias. Acredite mais na sua força interior. Apoio de Câncer. Amor inspirado. C. 784 M. 8592

Capricórnio – Fase positiva, terá milhões de coisas a fazer e receberá a colaboração dos colegas e da família. Proteção de Escorpião. Em alta as viagens e compras. Grande poder de sedução. C. 058 M. 1738

Aquário – Solucione os problemas da família. Você precisa recarregar as baterias e resolver as pendências. Com seu amor, não haverá nenhum problema pelo contrário, esta sendo muito amado. C. 821 M. 9367

Peixes – Bom período para cooperar com chefes ou clientes. Faça sua parte. Planeje os próximos negócios ou trabalho e não tenha medo de mudar o que esta errado. Clima favorável com o seu amor. C. 317 M. 4206

