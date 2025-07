Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje, alguém pode agir de forma inesperada, o que pode mexer com suas emoções. Mas, antes de reagir, respire fundo. Às vezes, é melhor dar espaço e observar de longe. Cada pessoa está enfrentando batalhas internas que nem sempre se revelam. Confie que a vida saberá conduzir os aprendizados de cada um, e que o seu papel agora é manter a serenidade.

Números da sorte: 49 - 12 - 56 - 8 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Você pode até ter vontade de dizer tudo de forma direta a alguém que precisa de conselhos. Porém, lembre-se: o jeito como falamos pode mudar completamente o impacto das palavras. Acolha com doçura, escute com atenção e oriente com leveza. Demonstrar empatia fará toda a diferença e ainda reforçará laços que talvez andassem esquecidos.

Números da sorte: 28 - 39 - 7 - 11 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Em vez de se estressar tentando explicar o que o outro não quer ouvir, volte a atenção para si mesmo. As respostas que você busca estão no foco e na tranquilidade. Evite discussões desnecessárias ou conversas que só trazem desgaste. Às vezes, o mais sábio a fazer é calar, observar e seguir o seu próprio caminho com firmeza.

Números da sorte: 36 - 1 - 57 - 28 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Se existe algum mal-entendido ou sentimento guardado, aproveite o momento para abrir o coração. Pois, há conversas que precisam acontecer, mas cuidado com mal interpretações ou ruídos de comunicação. Nem tudo será dito com clareza hoje. Deixe sua intuição te guiar, e não se deixe levar por boatos. Fale com honestidade e escute com atenção.

Números da sorte: 49 - 16 - 20 - 37 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Projetos criativos ganham força agora, desde que estejam alinhados com seus desejos e objetivos reais. Ao ajudar os outros, certifique-se de que isso não está lhe prejudicando. Solte velhas culpas, compromissos ultrapassados e expectativas irreais. O passado ficou para trás, atualmente a direção que importa é a que aponta para o futuro.

Números da sorte: 59 - 27 - 36 - 18 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Sua sensibilidade será essencial para resolver questões com harmonia. Nem tudo será como você gostaria, mas tudo pode melhorar com paciência e afeto. Hoje, evite apontar erros e abrace mais. A gentileza que você oferecer agora pode se transformar em conexões mais fortes e afetuosas no futuro. Especialmente com as pessoas idosas mais próximas.

Números da sorte: 10 - 8 - 44 - 29 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Às vezes, insistir em explicar algo para quem não quer ouvir é como falar com o vento. Hoje, preserve sua energia evitando diálogos desgastantes com pessoas que se recusam a enxergar além do próprio ego. Em vez disso, direcione sua atenção para aquilo que você se importa. Focar em tarefas desafiadoras pode surpreender você com o quanto é capaz de conquistar.

Números da sorte: 26 - 11 - 40 - 57 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O ambiente ao seu redor pode estar mais delicado do que o normal, exigindo paciência nas interações. Evite reações impulsivas ou exageradas, mesmo que algo o tire do sério. Se sentir o peso emocional do dia, procure se cercar de pessoas com boas vibrações. Um abraço simples ou uma conversa leve pode restaurar sua paz e devolver o equilíbrio que você precisa.

Números da sorte: 13 - 4 - 28 - 34 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Um objetivo que você vem alimentando está prestes a se concretizar; falta pouco para cruzar a linha de chegada. Com um pouco de dedicação, você pode transformar sonho em realidade. E se alguém próximo lhe pedir conselhos, seja sensível ao oferecer apoio. Uma palavra sua, dita com afeto, pode ser a inspiração que essa pessoa precisa para seguir em frente.

Números da sorte: 45 - 8 - 17 - 56 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nem sempre agradar os outros é sinônimo de fazer o melhor por si mesmo. Hoje, pense duas vezes antes de assumir compromissos que sabe que não poderá honrar. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cumprir tarefas. Fuja de ambientes ou pessoas que sugam sua energia e priorize quem respeita seus limites. Isso é um ato de amor-próprio.

Números da sorte: 50 - 36 - 29 - 8 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este é um excelente momento para se reinventar e mostrar sua luz. Deixe para trás qualquer sentimento de inferioridade e abrace quem você realmente é. Os astros estão ao seu favor para estimular o amor-próprio e a autoconfiança. Um gesto carinhoso vindo de alguém inesperado pode aquecer seu coração e lembrar que você é mais valorizado do que imagina.

Números da sorte: 17 - 58 - 31 - 49 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Diante de obstáculos, a melhor resposta é manter a serenidade. Hoje, você pode se deparar com situações que exigem autocontrole e paciência. Mesmo quando tudo parecer difícil, lembre-se: as maiores vitórias nascem da persistência. Não se renda ao desânimo. Continue firme no caminho escolhido, pois a recompensa virá no tempo certo e valerá cada esforço.

Números da sorte: 19 - 6 - 20 - 33 | Início da Lua Cheia em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral

