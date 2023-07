Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/07) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

pouco o que se pode fazer, mas o pouco disponível, se feito com carinho e atenção, sentará uma base sólida para, no futuro, você não ter de repetir estas ações. Foque sua força nas necessidades que devem ser supridas.

Touro

Faça valer seus desejos, mas tenha consciência do custo de realizar esses desejos, porque se você desejar apenas pelo regozijo de ter vantagens sobre outras pessoas, então é provável que você irá perder seu tempo.

Gêmeos

A paciência acaba porque a alma não aguenta mais ter de pagar o preço das procrastinações do passado, mas se ilude com que, de uma tacada só, poderia solucionar a equação. Perder a paciência, sim, mas seguir em frente.

Câncer

As coisas firmes que precisam ser ditas hão de encontrar um lugar adequado para acontecer, de modo a que as pessoas não se sintam ofendidas por seus problemas serem expostos publicamente. Tempo e lugar adequados.

Leão

As manobras financeiras que você pretende fazer merecem mais reflexão, principalmente essas, que parecem ser tão urgentes. Urgente mesmo é você manter a cabeça no lugar, respirar serenidade e fazer tudo com calma.

Virgem

É tentador mandar tudo para o espaço, mas depois viria o tempo em que você precisaria juntar todos os pedaços e recompor o cenário todo, e aí, o alívio ganho com chutar o balde não compensaria. Melhor se conter.

Libra

Há coisas que podem ser feitas, mas que não são desejáveis, enquanto as desejáveis não parecem ter espaço neste momento. É tudo uma questão de estratégia e de fazer alianças com o tempo, sob o qual tudo acontece.

Escorpião

Ponha sua força e carisma para trabalhar a favor da concórdia do maior número possível de pessoas, porque todas ganharão unindo forças, só que isso não é algo que acontecerá espontaneamente, precisa ser trabalhado.

Sagitário

Quanto mais você fizer agora, mais resultados obterá também, porque este é um momento produtivo e realizador. Combata a preguiça, se esmere nas atividades corriqueiras, se divirta também, e faça o máximo possível.

Capricórnio

Lance seus pensamentos ao futuro e receba as visões que farão seu coração arder de vontade de estar lá. Assim começa um novo caminho e se deixa para trás as preocupações corriqueiras. Para frente e para cima.

Aquário

O que seria da vida se a sua alma não fizesse umas apostas de vez em quando? Como é impossível saber tudo e prever todas as consequências, é frequente termos de lidar com a vida como se ela fosse um jogo.

Peixes

As pessoas tomam decisões e essas precisam ser respeitadas, mas se essas decisões contrariarem as suas, então está posto o cenário do conflito inevitável, porque esta não seria uma boa hora para você fazer concessões.

