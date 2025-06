Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/06) para o seu signo

Compartilhar no facebook

10 Jun 2025 - 05h52 Por Jessica C R

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Em meio ao caos cotidiano, pequenos sinais podem passar despercebidos. Porém, o momento pede que você desacelere e observe com atenção redobrada. Há mensagens escondidas em cada gesto e acontecimento. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido quando você permite que a intuição fale mais alto. Não se culpe por decisões passadas.

Números da sorte: 7 - 12 - 38 - 46 | Lua Crescente em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, sua voz tem o poder de resolver, unir e transformar. A clareza com que você se expressa atrai bons entendimentos e abre portas que antes estavam trancadas. Assuntos jurídicos, negociações ou qualquer conversa importante tendem a fluir com harmonia. Sua presença inspira confiança, e isso será notado tanto no ambiente profissional quanto pessoal.

Números da sorte: 42 - 11 - 38 - 60 | Lua Crescente em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Existem dias em que a vida convida você a ser o suporte de alguém. Hoje é um desses. Sua presença pode ser o impulso que alguém precisa para voltar a acreditar em si. Observe ao seu redor: há quem precise do seu olhar gentil, do seu silêncio acolhedor ou da sua palavra firme. O bem que você faz, mesmo em gestos simples, retorna em forma de bênçãos inesperadas.

Números da sorte: 4 - 16 - 25 - 37 | Lua Crescente em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Fugir de decisões não faz o tempo parar. Pelo contrário: empurra os sonhos para mais longe. Hoje, o universo sopra coragem no seu ouvido e pede atitude. A dúvida paralisa, mas a ação liberta. Mesmo com medo, vá. Quem observa seus passos pode até torcer contra, mas sua determinação será a melhor resposta. Enfrente o que vem pela frente com confiança.

Números da sorte: 27 - 53 - 1 - 46 | Lua Crescente em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Algumas tensões podem surgir ao longo do dia, mas elas não precisam crescer. Sua postura diante dos desafios determinará o rumo das situações. Respire fundo antes de reagir. Sua estabilidade emocional será admirada e poderá até transformar o clima ao seu redor. Encare os conflitos como oportunidades de aprendizado. Isso fará toda a diferença.

Números da sorte: 35 - 29 - 40 - 8 | Lua Crescente em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Você teve coragem de dizer o que precisava ser dito, e isso não é fraqueza; é força. Às vezes, falar a verdade causa incômodo, mas planta sementes de mudanças. Agora, o universo prepara novidades que trarão leveza à sua jornada. Deixe o passado para trás e olhe para frente com esperança renovada. Confie em quem te escuta e compartilhe suas ideias.

Números da sorte: 28 - 7 - 11 - 43 | Lua Crescente em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Encare os desafios como degraus para sua evolução. O medo de errar não pode ser maior do que a vontade de vencer. Você já superou obstáculos antes, e hoje não será diferente. As críticas virão; algumas construtivas, outras nem tanto, mas só você sabe o quanto batalhou por cada conquista. Continue acreditando no seu brilho, mesmo que incomode os outros.

Números da sorte: 29 - 8 - 14 - 37 | Lua Crescente em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Seu corpo está falando e talvez você não esteja escutando. Cansaço, irritação, falta de foco… tudo isso é sinal de que algo precisa de atenção. Tire um tempo para cuidar de si com carinho. Um pequeno momento de descanso pode recarregar mais do que horas de esforço. Além disso, cultive pensamentos mais gentis, tanto sobre você quanto sobre os outros.

Números da sorte: 36 - 15 - 2 - 48 | Lua Crescente em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Finalmente, aquilo que parecia travado começa a se desenrolar. A resposta que você tanto esperava está vindo e com ela, um alívio profundo. Mas lembre-se: receber também exige maturidade. Evite alimentar tensões familiares ou cutucar feridas antigas. Em vez disso, pratique a escuta ativa, o abraço sincero e o silêncio oportuno.

Números da sorte: 17 - 28 - 32 - 49 | Lua Crescente em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Uma nova conexão está prestes a surpreender você; seja uma amizade, parceria ou até algo mais especial. Mas para que essa energia flua, é necessário deixar o passado. Desconfianças e bloqueios emocionais só limitam o que o Universo quer te oferecer. Confie mais na vida e no seu merecimento. Você tem muito a oferecer. Permita que pessoas boas cheguem até você.

Números da sorte: 2 - 36 - 58 - 10 | Lua Crescente em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A vida está cheia de provocações, mas isso não significa que você precise reagir a todas. Use sua sabedoria para escolher onde vale a pena investir sua energia. Pessoas mal-humoradas e negativas podem tentar contaminar seu dia, mas você tem a opção de não se envolver. Sua serenidade será sua maior proteção. Lembre-se: sua paz vale mais do que qualquer discussão.

Números da sorte: 6 - 11 - 57 - 39 | Lua Crescente em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Há uma solução mais simples do que você imagina, só falta um pouco de calma para enxergar. Respire fundo e olhe de novo, com o coração tranquilo. A presença de pessoas queridas pode trazer respostas emocionais valiosas hoje. Evite atitudes impulsivas, especialmente aquelas que parecem oferecer conforto imediato, mas deixam rastros de arrependimento.

Números da sorte: 14 - 26 - 9 - 57 | Lua Crescente em Sagitário.

Fonte: Horóscopo Sideral

