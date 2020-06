Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/06) para o seu signo

ÁRIES

Áries, quartou! E hoje o céu tá todo de boas, tranquilão, suave na nave… a Lua aquariana promove apenas um aspecto harmonioso com o Sol, anunciando caminhos abertos e iluminados para o seu signo. Interagir com as pessoas, ampliar sua rede de contatos e trabalhar em equipe serão ótimas opções para você nesta quarta. Aposte na troca de ideias com os colegas para estimular a criatividade de todos, mesmo que seja via mensagem, e-mail ou videoconferência por enquanto. Você terá boas estratégias para batalhar pelo que idealiza, saberá se relacionar numa boa com todos e tende a encontrar soluções mais rápidas e eficazes para os problemas. Conversas com amigos serão uma alegria à parte e farão superbem ao seu astral. Aproveite os estímulos das estrelas para conhecer gente nova. Isso deve ser refletir positivamente em suas paqueras e um novo amor pode aportar em sua vida. Ótima sintonia no romance: é só curtir!

TOURO

A vontade de ganhar mais e conquistar o sucesso será enorme e incentivará você a se dedicar ainda mais à carreira. Vai querer mostrar todo seu talento e competência aos chefes. Tanto empenho pode render uma grana extra, então, a dica é se esforçar e agarrar as oportunidades. Na conquista, você vai querer segurança e será bem exigente. Pode realizar um sonho de consumo com seu bem.

GÊMEOS

Estudos continuam favorecidos e você deve investir em tudo que possa contribuir para melhorar o seu currículo. Pode ter boas notícias em assunto de justiça ou em um concurso. Amanhã é feriado e quem planeja viajar hoje terá todo apoio dos astros. Namoro com alguém de outra cidade recebe bons estímulos. Na vida a dois, estimule o diálogo. Vai descobrir ainda mais afinidades com o par.

CÂNCER

Refletir sobre os problemas ajudará você a encontrar soluções rápidas e definitivas para eles. Pare de adiar, tome uma atitude e mude o que for preciso. É hora de cortar o mal pela raiz. Pode ser mais fácil abandonar um antigo vício: seja firme. Na paixão, sua sensualidade estará com tudo e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou no romance. O clima vai ferver na intimidade.

LEÃO

A Lua segue o baile em sua Casa 7 e sorri para o Sol, anunciando uma quarta-feira perfeita sem defeitos para você se aliar a quem tem interesses e objetivos parecidos com os seus. Esse será o único aspecto do dia, mas vai trazer o incentivo de que precisa para acelerar o passo em direção aos seus sonhos. É o momento certo para dar asas ao seu espírito de cooperação e promover alianças com quem se relaciona, seja no âmbito pessoal ou profissional. Você pode fazer parcerias supervantajosas e até conseguir conquistas importantes ao longo do dia. Somar forças com os colegas vai garantir boas ideias, mais agilidade no serviço e facilidade para alcançar suas metas. Romance com alguém do seu círculo de amizades continua estimulado e promete encher seu coração de alegria. Na vida a dois, amor e liberdade andarão de mãos dadas e a sua união só terá a ganhar.

VIRGEM

Seu signo é prudente e não tira os pés da realidade, mas hoje os astros convidam a sair da casinha, olhar além e deixar a mente voar nas asas da imaginação. A Lua aquariana pede para pensar fora da caixa e ainda forma aspecto excelente com o Sol, trazendo mais positividade, estímulo para mudar e criatividade na hora de realizar as suas tarefas. Você vai sentir mais satisfação ao se concentrar nas suas atividades e usará todo seu talento para se destacar no que faz. Pode abraçar novos desafios ou conquistar o reconhecimento que tanto deseja. A Lua também realça o desejo de cuidar da sua saúde e beleza. Capriche no visual, faça selfies e multiplique as paqueras. Pode atrair alguém do trabalho ou aquele crush que sempre entra em contato para bater papo inbox. Quem já tem um par vai mostrar um pique mais prestativo na relação e terá prazer em colaborar com o love. Planeje o futuro a dois.

LIBRA

Se depender de otimismo e entusiasmo, seus planos e projetos têm tudo para dar certo nesta quarta-feira. Contagie os colegas com seu alto-astral e fará o trabalho parecer bem mais divertido. Use e abuse da sua criatividade e aprenda com os mais experientes. Sucesso garantido nas paqueras e na vida a dois. Vai explorar ainda mais o seu charme e revelar seu lado mais romântico.

ESCORPIÃO

O dia deve fluir sem maiores contratempos e o melhor lugar para estar será seu lar. Você vai receber o incentivo da Lua para se dedicar mais ao seu canto e à sua família. Em harmonia com o Sol, a Lua aquariana deixa essa quarta-feira propícia para cuidar dos interesses domésticos ou então trabalhar no sossego do seu ninho. Ótimo astral para quem planeja fazer arrumações em casa, desapegar do que não usa mais, separar coisas para doação e organizar seus pertences. Você também pode contar com o apoio de parentes para fazer uma mudança importante na sua vida. Deixe as mágoas para trás, esqueça divergências e faça as pazes com alguém querido. Na paixão, seu charme vai atrair como ímã, mas você só vai se envolver se sentir que a relação trará segurança ao seu coração. A dois, invista na intimidade. O Sol aquece os desejos e o tesão fica à flor da pele. Credo, que delícia!

SAGITÁRIO

Cola nos colegas que é sucesso, Sagita! Pois é, meus consagradaos, trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será uma boa pedida para você nesta quarta. Hoje a Lua forma apenas um aspecto com o Sol, mas a sintonia com o astro-rei vai encher seu dia de boas vibes e ativará a sua habilidade para criar, interagir e se relacionar. O momento é oportuno para você investir em alianças ou parcerias profissionais e as atividades que realizar em dupla ou equipe deverão surtir excelentes resultados. Somar forças com os outros vai deixar as tarefas mais fáceis e, juntos, vocês terão soluções mais criativas para as coisas. A Lua aquariana ainda deixa sua boa lábia em evidência e seu lado comunicativo estimulará não só as amizades como também as paqueras. Vale até se declarar ou ousar na investida e pedir o crush em namoro. Já tem seu par? Aguarde muito entrosamento e ótimas conversas com o mozão.

CAPRICÓRNIO

O astral continua favorável para o seu bolso e, sabendo disso, você vai usar toda dua disposição e energia no trabalho para melhorar seus rendimentos. É um bom momento para negociar um aumento ou aumentar sua comissão. Quem está livre vai querer segurança e pode preferir jogar charme para cima de quem já conhece. Na vida a dois, apoiem um ao outro e lutem para realizar um sonho de consumo.

AQUÁRIO

Suas ideias estarão ainda mais criativas e inovadoras hoje. Você também vai esbanjar simpatia e usará todo seu charme para conseguir o que quer. Com tanto entusiasmo, até as tarefas mais difíceis vão parecer fáceis hoje. É uma fase de muita sorte, então, faça uma fezinha. Na paquera, você vai arrasar corações, mas pode preferir a liberdade. A dois, ótima sintonia e muito romantismo.

PEIXES

Mais um dia com a Lua dando um rolê em seu inferno astral, mas, ao contrário de ontem, hoje a bonita vai despejar boas vibes em seu Horóscopo, já que estará em sintonia com o Sol. Em português claro, significa que o momento é ideal para você cuidar das suas coisas, curtir sua privacidade e a paz do seu cantinho. Vai dar valor ao sossego e ao silêncio para cumprir suas tarefas, concluir pendências e deixar o serviço em dia. Hoje você terá facilidade para se concentrar, pesquisar e resolver os problemas, principalmente no ambiente doméstico. A família vai apoiar seus sonhos e o lar será seu porto seguro. Na paquera, tende a mostrar um jeitinho mais discreto e não vai querer dar muita sopa nas redes sociais. Talvez prefira manter um romance em segredo. No romance, um filminho com pipoca à noite ou um joguinho a dois será muito prazeroso. Credo, que delícia!

por João Bidu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também