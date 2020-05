Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/05) para o seu signo

ÁRIES

Os astros conspiram a seu favor e enviam ótimas vibrações para o seu signo, a começar pela Lua, que muda para sua 10ª Casa, potencializando sua autoconfiança e suas ambições. Planos e estratégias para alcançar suas metas ao logo da semana ficam mais claros hoje. Bom dia para cuidar da beleza e deixar sua imagem mais poderosa! Mercúrio e Júpiter mandam um baita incentivo para os seus interesses materiais e revelam: quem precisa de dinheiro pode ter boas ideias para ampliar os ganhos, equilibrar as finanças e saldar as dívidas. Vale até arrumar um bico para faturar uma grana extra. No amor e nos relacionamentos em geral, você será exigente, vai querer segurança e lealdade, mas retribuirá à altura. Na paquera, é hora de dizer abertamente o que quer. No romance, mostre o quanto valoriza seu bem.

TOURO

A Lua está em ritmo de mudança neste domingo e ingressa logo cedo em Capricórnio, signo irmão e que pertence ao elemento Terra, como o seu. Ela enviará ótimas vibrações para você interagir com as pessoas queridas, principalmente as que estão distantes neste momento. Suas esperanças se renovam hoje e há tendência de se sentir muito bem. Também é um bom momento para investir nos estudos ou na sua espiritualidade. Contato com alguém de outra cidade trará muita alegria ao seu coração. Sol, Mercúrio e Urano, que estão em sua companhia, blindam e protegem seu astral e sua vitalidade. O período tem tudo para ser animado nas amizades e também na paixão. Se você está livre, agite as redes sociais e prepare-se para emoções ao conhecer gente nova. Na união, pode descobrir ainda mais afinidades com seu amor e ampliar a harmonia conjugal.

GÊMEOS

Sol, Mercúrio e Urano transitam em seu inferno astral, mas mandam excelentes energias do céu ao formarem aspectos positivos com outros planetas. Isso quer dizer que a sua intuição estará certeira e você poderá se valer das suas impressões para tomar decisões, sejam elas importantes ou triviais. Hoje a Lua também dá força para transformar o que é preciso e deixar de lado o que não anda bem. Vai ser mais fácil encarar seus fantasmas e fazer as mudanças necessárias para ter uma vida melhor. Também será mais fácil desapegar de mágoas e coisas que trazem más recordações. Doe ou descarte tudo que não tem mais serventia para você. Na paixão, os astros revelam que vai esbanjar sensualidade e pode atrair quem quiser. Sucesso garantido na conquista e no romance. Desejos à flor da pele nos momentos de intimidade com quem ama.

CÂNCER

Hoje não vai faltar apoio astral para você valorizar seus relacionamentos. O Sol fica em paz com Netuno, incentivando seus ideais, suas esperanças e seus laços de amizade. As conversas e a integração com parentes e amigos podem deixar o seu domingo ainda mais especial, por isso, entre em contato com as pessoas queridas para botar o papo em dia. A sensação de poder contar com gente que estima, demonstrar afeto e receber carinho vão fazer um bem enorme ao seu coração. Vale a pena ligar ou escrever para os amigos que andam meio distantes para matar a saudade. A Lua, que a partir de hoje circula em sua 7ª Casa, vai estimular o compromisso amoroso. Numa boa com os astros, ela garante que é um bom dia para assumir um lance mais sério ou, se você tem um par, fortalecer a união com sua cara-metade.

LEÃO

O domingão chegou com boas notícias das estrelas, que darão uma disposição maior para organizar as suas coisas e também para cuidar melhor do seu bem-estar físico. A Lua começa a brilhar no setor da Saúde em seu Horóscopo e troca excelentes vibrações com os astros, fortalecendo a sua vitalidade. Pode ser um bom momento para planejar uma reeducação alimentar, iniciar uma dieta e começar uma atividade física em casa mesmo. Em paralelo, Sol, Urano e Mercúrio lembram que o momento é oportuno para traçar metas e estratégias em torno do que pretende colocar em prática durante a semana – faça seu planejamento. Na paquera, pessoas que já conhece terão mais chance de conquistar seu coração, talvez um colega ou alguém da turma. Se já achou seu par, é hora de lutarem juntos por um projeto do casal.



VIRGEM

A Lua entra em seu paraíso no início do dia e já avisa que um pouco de diversão pode fazer muito bem ao seu astral. Que tal aproveitar o domingo para uma brincadeira com o pessoal de casa ou mesmo uma confraternização virtual com amigos e parentes que não vê há tempos? Hoje Mercúrio forma trígono exato com Júpiter, elevando o seu otimismo, bom humor e a sua habilidade para se comunicar. A sorte também vai soprar em sua direção e uma novidade muito agradável poderá ocorrer. O momento ainda favorece os estudos e a preparação para concursos: você terá muita facilidade para aprender e assimilar conhecimentos. Na paixão, a Lua promete realçar seu carisma e indica boas surpresas na paquera – use e abuse do seu charme. Para quem já tem seu amor, a dica escolher é uma atividade bem romântica pra fazer com o par.

LIBRA

Nada será mais prazeroso para você hoje do que ficar em seu cantinho e curtir a companhia da família. O céu envia ótimas vibrações para quem está a fim de realizar alguma mudança em casa ou pretende dar aquela geral nos armários e na decoração do lar. Além da Lua, que passa a brilhar no setor familiar do seu Horóscopo, ainda acontece uma forte concentração planetária sua 8ª Casa. Sol, Urano e Mercúrio trocam vibrações positivas com outros astros, destacando os assuntos da sua intimidade e favorecendo a resolução de problemas. Eles te ajudarão a vencer uma situação de crise e superar um desafio que vinha te aborrecendo. Na paixão, sua sensualidade vem à tona e esquenta o jogo de sedução. Você tem tudo para fazer o maior sucesso nas paqueras. Para quem já tem um par, é entre quatro paredes que o clima vai ficar mais vibrante.

ESCORPIÃO

Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, sua companhia será mais disputada neste domingo, ainda que seja por telefone, aplicativo de mensagens ou pelas redes sociais. A Lua ativa o seu poder de comunicação e garante um domingo de sucesso para você. Pode fazer bons contatos, ter notícias de gente que desperta saudade e receber pedido de novas amizades na internet. Tudo indica que terá encontros virtuais bem legais e vai se sentir uma pessoa querida por todos. Com as vibrações generosas do Sol, de Urano e Mercúrio em sua 7ª Casa, seus relacionamentos ficam iluminados e protegidos. Além disso, o amor ganha um belo impulso e um lance recente tem boas chances de caminhar para algo mais firme: converse e se abra com o crush! A vida a dois será abençoada, revitalizada e repleta de sintonia. É só aproveitar!

SAGITÁRIO

A Lua se despede do seu signo antes de o dia raiar e parte para sua Casa da Fortuna, colocando os interesses materiais em evidência. Ainda que o dia seja de folga, quem precisa de um reforço nos ganhos pode buscar um serviço extra para conseguir um dinheirinho hoje. Como a Lua se entrosa bem com os astros, vai dar um bom estímulo para você resolver um pepino com grana e atrair mais estabilidade. Apoie-se em seu lado empreendedor e terá a chance de conquistar mais do que espera. Sol, Mercúrio e Urano também revelam que o momento também é indicado para organizar suas coisas e dar uma atenção especial à sua saúde: cuide-se com carinho. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais possibilidade de mexer com seu coração. Na relação a dois, será um bom dia para tomar decisões e realizar um sonho com sua cara-metade.

CAPRICÓRNIO

Seu signo coloca as responsabilidades e os deveres a frente de qualquer assunto, mas hoje você vai sentir a necessidade de só fazer o que te dá prazer. É domingo, a Lua chega para te fazer companhia, troca boas vibrações com os astros e anuncia um período muito agradável junto dos seus. O dia tem tudo para ser perfeito e você pode se permitir uma folga merecida para curtir os momentos de diversão, alegria e prazer previstos pelo Sol, por Mercúrio e Urano. Há sinal de alegrias com filhos ou ao receber notícias de pessoas queridas que estão distantes. Praticar uma atividade física em seu cantinho também será uma ótima opção. Na vida sentimental, sua estrela vai brilhar pra valer. Seu charme será irresistível e quem está livre pode ter fortes emoções na paquera. Na união, fase carinhosa e romântica, ideal para namorar!

AQUÁRIO

Se depender do estímulo dos astros, hoje você só vai se render à preguiça e curtir o aconchego do seu lar. Sol, Mercúrio e Urano se concentram em sua 4ª Casa e fazem aspectos superpositivos com outros planetas, dando sinal verde para você passar momentos especiais em seu cantinho – seu lar será seu porto seguro. O convívio com a família recebe ótimos estímulos, mas o que você vai buscar mesmo é sossego e descanso para recarregar as baterias. A Lua, que ingressa em seu inferno astral nas primeiras horas deste domingo, vai pedir tranquilidade e atenção extra com a saúde: cuide-se com carinho e procure se alimentar bem. Na paixão, entrar em um envolvimento às escondidas pode parecer mais excitante do que nunca. No romance, vale repetir uma experiência do início do namoro, rever fotos com o mozão e celebrar a união.

PEIXES

Novidades incríveis chegam da Lua, que hoje começa a circular em Capricórnio e promete mais popularidade para o seu signo. Mesmo que não possa perambular e dar o ar da graça por aí, você vai fazer sucesso nas redes sociais e os focos do seu interesse serão os amigos e os contatos virtuais. As energias astrais de hoje se mostram favoráveis para você conhecer outras pessoas e ampliar suas amizades. Sol, Mercúrio e Urano reforçam seu poder de comunicação, sua simpatia e avisam que você tem mais é que aproveitar o domingo para colocar o papo em dia com quem estima. Se está só e procura um grande amor, uma conversa com alguém legal pode ser o primeiro passo para engatar um lance gostoso. Se já escolheu o crush e a paquera rola solta, declare-se! Clima de sintonia e cumplicidade no romance, agora é só curtir!

