Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, a energia do cosmos favorece a expressão genuína do seu ser interior, tornando você um verdadeiro ímã de positividade. Para Áries, o horário mais mágico é entre 9h e 11h, quando a sorte estará em alta para ter momentos de alegria. Reserve um tempo nesta faixa para organizar o ambiente. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Neste dia, seu bom humor contagiará quem estiver por perto, tornando qualquer interação mais leve e divertida. Você contará com um período de vibração máxima entre 7h e 9h, quando o planeta regente impulsiona decisões assertivas e energéticas. Este é o momento ideal para resolver pendências. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Gêmeos, experimente iniciar um hobby ou se envolver em uma atividade lúdica ainda cedo, quebrando a rotina e trazendo frescor à alma. Sob a energia dos astros entre 9h e 11h, a intuição mostrará o caminho da liberdade e da autotransformação. A sorte se revela de forma suave, quase mágica. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Nada de ficar trancado(a) entre quatro paredes! Saia para caminhar, proponha um programa em família ou se permita dar boas risadas com amigos. Câncer, você terá máxima conexão com o astral entre 12h e 15h, período em que a sorte está em seu ápice para encontros e passeios. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O desejo de aprimorar sua vida a partir de hoje estará intenso. O universo envia chances de crescimento, mas cabe a você abraçá-las e construir seu bem-estar com escolhas positivas. Leão, entre 16h e 18h, a energia de sorte atingirá um ponto alto e as oportunidades de transformar hábitos se multiplicam. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O momento é de acreditar profundamente em seu próprio poder e perceber como a fé nas suas capacidades impulsiona o surgimento de oportunidades. O período mais favorável será entre 20h e 22h, quando uma onda de autoconfiança eleva a vibração cósmica e a sorte aparece de maneira sólida. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Desde já, aproveite este dia para implementar mudanças necessárias e planejar o seu futuro da melhor forma.﻿ Libra, o melhor momento será entre 14h e 16h, quando sua mente estará cristalina e a sorte tendendo para altas conquistas. Use suas experiências anteriores como base para traçar estratégias. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: No fim deste dia, você precisará diminuir o nível de atividades e preparar-se para descansar. Entre 19h e 21h será o período ideal para introspecção e conexão profunda com o seu mestre interior. A sorte estará discreta, mas favorável para o autoconhecimento e a organização mental. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Seguir sua voz interior neste momento facilitará encontrar respostas e abrir caminhos para o que deseja manifestar. Você deverá aproveitar o final deste dia para descansar e reciclar suas energias porque amanhã pode ser muito agitado.﻿ Sagitário, dê espaço para seu corpo e mente. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje você pode organizar e dar início àqueles projetos pessoais que tanto lhe interessam. Das 10h às 12h, é momento indicado para iniciar novas empreitadas e lidar com temas emocionais de forma equilibrada. Sua energia positiva e senso de humor serão seus maiores aliados. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Durante este dia você poderá estar acompanhado por pessoas felizes que lhe transmitirão uma energia muito positiva.﻿ Aquário, você sentirá essa vibração das 13h às 15h, ideal para socializar e fortalecer laços que fluem naturalmente. Embora a manhã possa ser acelerada, a tarde traz leveza. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje é possível que se encontre com a pessoa certa para falar sobre o que o incomoda e alguns segredos.﻿ O horário entre 17h e 19h será ideal para conversas francas e curadoras, com a sorte atuando para aliviar tensões emocionais. Não duvide em compartilhar seus sentimentos. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

Leia Também