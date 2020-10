Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/10) para o seu signo

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho em casa deve render. Pode pintar mais grana no bolso. Controle a impulsividade para não brigar com o chefe, a família ou a pessoa amada. Cor rosa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Vai esbanjar charme e pode conseguir tudo que quiser. Tenha cuidado para não se envolver em uma paquera sufocante. Já a união terá muito carinho. Cor lilás.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode faturar com serviços de casa ou produtos caseiros, mas cuidado para não gastar mais do que pode. Cuide da saúde. Paquera e romance estimulados. Cor marrom.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Terá o apoio dos astros para conquistar o que deseja. Uma mensagem pode abrir as portas de uma paquera. A dois, evite impor as suas vontades. Cor vermelho.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Podem pintar preocupações com o orçamento. Quem trabalha fora deve enfrentar alguns imprevistos. Evite comentar sua vida amorosa com terceiros. Cor vermelho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Bom momento para negociar melhorias com chefes ou fazer uma entrevista. Aposte nas redes sociais na conquista. Na união, pegue leve com críticas. Cor roxo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Fará de tudo para se destacar no emprego e isso pode render um aumento. Vai envolver quem deseja na conquista. Não deixe a família interferir na união. Cor azul-turquesa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Controle a franqueza para não se indispor com chefes e conhecidos. Paquera com colega pode render fofoca. A vida a dois pede mais companheirismo. Cor cinza.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você pode passar por transformações no trabalho e tudo indica que serão positivas. A paixão está no ar e os desejos vão ferver entre quatro paredes. Cor amarelo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Bom momento para trabalhar em equipe. Olho aberto com tensões e discussões em família. A Lua envia boas energias para os assuntos do coração. Cor azul-claro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No trabalho, não deixe escapar uma promoção. Tenha cuidado com imprevistos no lar. Se está só, pode se envolver com colega. Ofereça apoio ao par. Cor verde-escuro.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir o que quiser. Não misture dinheiro e amizade. Namoro recente pode firmar. A sedução turbina o sexo. Cor preto.

Confira outras previsões dos signos aqui em nosso horóscopo!

(Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também