Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Liberdade em Primeiro Lugar. Hoje é o dia para derrubar muros e deixar o passado para trás, Áries. A sorte está do seu lado para você conquistar mais autonomia e independência. O melhor horário para agir é no período da tarde. Chegou a hora de parar, respirar fundo e dar aquele reset nas suas finanças para não deixar que pequenos erros te derrubem. Fica ligado: cobrar quem tá devendo e...Números da sorte: 7 - 43 - 37 - 55 | Lua Cheia em Áries.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Equilíbrio que Rende Resultados. Um dia para abrir mão do que não serve mais para equilibrar a sua vida. Essa mudança traz recompensas financeiras e pessoais, então confie no seu instinto. Os astros tão na sua vibe pra pensar grande e imaginar um futuro financeiro melhor. Hoje é dia de botar no papel teus objetivos e montar um plano massa pra chegar lá. Sonhar é só o começo, o...Números da sorte: 60 - 43 -19 - 44 | Lua Cheia em Áries.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Reconexão que Ilumina. Hoje é perfeito para resgatar laços e sentimentos guardados, Gêmeos. Aproveite para pensar em formas novas e mais eficientes de fazer suas coisas, a sorte está em estar aberto para mudar. Claro que é ótimo aproveitar o que você conquistou, mas não dá pra esquecer de jogar no time do planejamento. Se liga: curtir a grana é importante, mas reservar uma parte...Números da sorte: 23 - 42 - 8 - 31 | Lua Cheia em Áries.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Vida Social em Alta. Na maior parte deste dia o astral favorece sua vida social hoje! Aceite convites, junte os amigos e cuide do seu lado emocional. A sorte aparece na diversão e na troca de energia boa, só controla os gastos depois das 20h. O cosmos tá mandando um papo reto: é hora de se jogar em novidades no mundo da grana. Ficar no seguro pode travar teu crescimento, então bora...Números da sorte: 2 - 56 - 25 - 37 | Lua Cheia em Áries.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Deixe o Controle de Lado. Se permita fluir com a vibe deste dia, relaxar um pouco pode ser seu maior trunfo para hoje. Pare de tentar controlar tudo e todos, e permita que as coisas aconteçam no seu tempo. Essa atitude traz sorte e paz interior. Vai ter desafio na sua caminhada, pode apostar, mas não deixa isso te derrubar não. Continua administrando tua grana com calma e...Números da sorte: 13 - 24 - 56 - 42 | Lua Cheia em Áries.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Aprenda e Tente Novamente. De repente hoje pode rolar uma enxurrada de situações causadas por uma visão exagerada sua. Controle o ego e escute mais a galera. Sua sorte está em praticar a tolerância e aprender com os erros. Se os últimos dias foram complicados, respira fundo que hoje pinta uma vibe de alívio com a grana. Aproveita essa pausa pra dar um ajuste nas coisas que...Números da sorte: 5 - 45 - 56 - 14 | Lua Cheia em Áries.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Paz e Festa à Vista. O dia será uma mistura de agito e tranquilidade, mas tem tudo pra acabar em festa entre amigos ou família. Confie no seu equilíbrio interior para dar aquele passo importante e deixar a tensão ir embora. Ficar de olho nas suas finanças vai te dar visão clara de como se mexer pra escolher os passos certos. Com esse foco aguçado, você resolve os pepinos rapidinho e se...Números da sorte: 22 - 14 - 3 - 19 | Lua Cheia em Áries.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Firmeza nas Relações. Se horóscopo mostra um dia para compartilhar, foque nas relações pessoais, abra o jogo e fortaleça os vínculos. Soltar a imaginação e se permitir expressar o que sente traz sorte para o seu crescimento. Hoje é o dia perfeito pra pensar em planos financeiros que durem a longo prazo. O cenário tá ficando mais favorável e vai dar aquele gás na sua...Números da sorte: 14 - 5 - 42 - 50 | Lua Cheia em Áries.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Criatividade é o Segredo. Aquele dia meio parado que você pode achar, pode virar sucesso se você se permitir criar algo diferente. A insatisfação vai passar e a intuição vai mostrar os passos para alcançar seus sonhos. Não tenha medo de mexer em pequenas coisas na sua rotina financeira. O jogo não muda de um dia para o outro, mas cada passo conta, sim! Começando agora, você...Números da sorte: 3 - 26 - 49 - 28 | Lua Cheia em Áries.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Paixão que Gera Renda. Uma jornada para acreditar mesmo que suas ideias valem ouro, mais ainda que alguém vai ajudar a transformar sua paixão em grana. Um convite importante financeiro pode chegar hoje, então fique esperto. Se você tem feito esforço pra melhorar seu dinheiro saiba que tá chegando a hora de colher os frutos. Aproveita a chance pra dar uma olhada no...Números da sorte: 5 - 31 - 12 - 40 | Lua Cheia em Áries.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Energia e Cuidado. Para levantar seu astral é um dia cheio de energia com belas chances para resolver pendências. Fique atento, pois pode ter gente querendo tirar vantagem de você. Seja claro e cuidadoso na comunicação. Hoje é dia de dar um check na sua grana e bens de um jeito mais real. Para de pensar do mesmo jeito e olha as possíveis chances de melhorar tudo. Se você...Números da sorte: 2 - 18 - 59 - 14 | Lua Cheia em Áries.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Comunicação que Abre Portas. A previsão do dia é para você aprender e trocar ideias, e quem sabe até preparar uma surpresa com uma viagem. Pense antes de agir, pois ideias brilhantes vão pintar, mas exigem paciência para dar certo. As estrelas vão te pedir pra acreditar mais em você e se tiver planos pra melhorar a renda, coloque-os em ação. Suas ideias tão com tudo hoje...Números da sorte: 3 - 13 - 48 - 34 | Lua Cheia em Áries.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado horóscopo do dia.

