Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/08) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Cuidar do corpo é essencial, mas não se esqueça de nutrir a mente. Hoje, seu intelecto pedirá estímulos mais intensos, seja através da leitura de um bom livro, iniciando um novo curso, participando de conversas enriquecedoras ou explorando assuntos que despertem sua curiosidade. Busque informações que acrescentem algo novo à sua visão de mundo.

Números da sorte: 25 - 18 - 30 - 47 | Início da Lua Cheia em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

O desejo de colaborar e agir estará forte hoje, e isso pode inspirá-lo a colocar ordem no lar e até repensar a disposição dos móveis para renovar o ambiente. Pequenas mudanças poderão trazer mais harmonia e boas energias para sua casa. Além disso, é um dia perfeito para se permitir alguns mimos e prazeres pessoais. Desacelere e invista tempo em algo que dê alegria.

Números da sorte: 12 - 38 - 26 - 50 | Início da Lua Cheia em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Sua determinação estará em alta e você não medirá esforços para alcançar seus objetivos. Este é um momento propício para expandir seus horizontes e abrir espaço para novidades positivas. Continue avançando com entusiasmo, pois a Lua favorecerá sua evolução. Também será um ótimo dia para estreitar laços afetivos, tendo bons momentos com familiares.

Números da sorte: 20 - 58 - 49 - 15 | Início da Lua Cheia em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje, será importante conter a impaciência e a tendência a exigir demais de pessoas próximas. Cultivar a compreensão e a tolerância ajudará a manter a harmonia nas relações. Reserve também um tempo para si, buscando silêncio e introspecção. Uma breve meditação ou atividade relaxante ajudará a equilibrar suas emoções e trazer serenidade para o seu dia.

Números da sorte: 29 - 16 - 33 - 50 | Início da Lua Cheia em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Este é um bom dia para encontrar meios de aliviar o estresse acumulado. Ao reduzir o ritmo e permitir que a calma se instale, você ganhará clareza para avaliar seus próximos passos. Isso ajudará a compreender melhor o que realmente deseja e como transformar esses planos em realidade. Tome um tempo para si mesmo e faça algo que gosta ou simplesmente descanse.

Números da sorte: 12 - 46 - 57 - 38 | Início da Lua Cheia em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Será necessário conciliar seus desejos com as obrigações do dia. Confie na sua intuição, que estará afiada, para tomar decisões e agir de forma assertiva. Ao seguir esse instinto, você encontrará soluções criativas para qualquer desafio. Atividades físicas leves, como uma caminhada ou um esporte ao ar livre, ajudarão a clarear a mente e renovar o ânimo.

Números da sorte: 30 - 49 - 55 - 13 | Início da Lua Cheia em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

A energia de hoje fará com que você se sinta valorizado e cercado de afeto. Sua generosidade e entusiasmo contagiarão as pessoas ao redor, atraindo olhares e reforçando sua presença magnética. Aproveite para reencontrar amigos, relembrar bons momentos e se divertir. Interações sociais trarão não apenas alegria, mas também inspiração para os próximos dias.

Números da sorte: 39 - 27 - 58 - 40 | Início da Lua Cheia em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Pela manhã, seu nível de energia estará alto, permitindo realizar várias tarefas. Porém, no final da tarde, poderá sentir uma vontade maior de descansar e se recolher. Não encare isso como algo negativo — momentos de pausa são essenciais para recuperar o equilíbrio. Aproveite o aconchego do lar e, se possível, desfrute de um tempo só para se reconectar consigo mesmo.

Números da sorte: 48 - 16 - 60 - 27 | Início da Lua Cheia em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Seu bom humor e vitalidade contagiarão todos à sua volta. Com essa energia, você conseguirá transformar o ambiente, tornando-o mais leve e positivo. A família e o lar poderão exigir mais atenção, mas isso acontecerá de forma prazerosa. À noite, permita-se desfrutar de momentos de lazer, seja na companhia de amigos ou em atividades que tragam diversão e descontração.

Números da sorte: 11 - 9 - 58 - 20 | Início da Lua Cheia em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje será essencial dedicar mais tempo às relações. Seja na vida familiar ou entre amigos, mantenha a disposição para ajudar, ouvir e, se necessário, mediar conflitos. Sua postura conciliadora e positiva será uma grande aliada para manter a harmonia. Ao mesmo tempo, lembre-se de reservar alguns instantes para cuidar de si e recarregar suas próprias energias.

Números da sorte: 7 - 35 - 18 - 56 | Início da Lua Cheia em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Uma tarefa importante ou desafiadora poderá surgir, exigindo disciplina e foco. Use seu lado prático e mantenha a paciência para lidar com cada etapa, sem se deixar influenciar por opiniões externas. Ao confiar em si mesmo e agir com determinação, você terá grandes chances de concretizar suas ideias com sucesso. Organização será sua maior aliada.

Números da sorte: 20 - 16 - 38 - 42 | Início da Lua Cheia em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Depois de dias agitados, é hora de buscar descanso e renovação. Reserve momentos para assistir a um bom filme, ouvir músicas que toquem sua alma ou se dedicar a algo que acalme seu espírito. Essa pausa ajudará a recarregar não só suas energias físicas, mas também emocionais. Além disso, poderá ser um momento perfeito para concluir pendências.

Números da sorte: 56 - 18 - 37 - 21 | Início da Lua Cheia em Aquário.

