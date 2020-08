Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/08) para o seu signo

Áries

A vida amplia o campo afetivo e uma pessoa especial pode entrar em sua vida. Mas você é levado a refletir sobre a vida, o que interfere em suas crenças. É um excelente dia para viajar, estudar e ter contato com pessoas capazes de mudar a sua percepção das coisa do dia a dia.

Touro

O céu favorece eventos em família ou com pessoas muito próximas a você seus sentimentos. O cenário deixa claro que a situação gera em você novas percepções sobre as mudanças que deseja concretizar em sua vida e também sobre a necessidade de ser feliz. Os aspectos são de curas e aprendizados..

Gêmeos

O relacionamento e as relações com as pessoas de sua convivência passam por crescimento e novas percepções. O relacionamento passa por uma fase de expansão e de uma nova consciência sobre a troca. É importante realizar as curas com entendimento e ressignificação..

Câncer

É um dia ótimo para fazer novos movimentos para a carreira e para a sua atuação profissional. É um dia de oportunidades e crescimento, inclusive financeiro para seus planejamentos. Sair da rotina é favorável para mudar a sua percepção sobre situações práticas do seu cotidiano. O caminho fica aberto para investimentos e bons negócios que boas novas virão.

Leão

A vida abre portas para a felicidade e para desenvolver os seus talentos. Você está numa fase de amadurecimento emocional e afetivo, mas o dia segue incrível para realizar atividades com a pessoa amada e perceber as suas necessidades. Você está numa fase de progresso e prosperidade.

Virgem

A família passa por bênçãos e curas. A sua percepção é tocada significativamente para lidar com a autoestima e com o seu valor. Você é levado a olhar para o seu interior e a curar os ressentimentos que ainda persistem. O sucesso e a realização dependem da sua disponibilidade de querer mudar e seguir mais leve.

Libra

Hoje é dia de alegria para a convivência com os amigos e com pessoas queridas ao seu redor. Todos estão participativos e os projetos são movidos com expansão e crescimento. O céu favorece viagens, cursos e uma nova percepção sobre os seus interesses e pensamentos.

Escorpião

É um dia de destaque e crescimento profissional. O céu favorece promoções e méritos pelo seu desempenho. É preciso olhar mais para as suas necessidades financeiras, porque há progresso e prosperidade. Dê atenção às suas percepções e amplie a sua visão sobre felicidade que boas novas virão.

Sagitário

Pode vê que você está em destaque e passa por uma fase ótima de crescimento e prosperidade. Cuide de sua imagem e promova as oportunidades. É um excelente dia para ampliar a sua visão sobre relacionamento e sobre o seu potencial na troca com pessoas queridas. Ficam em aberto viagens e estudos.

Capricórnio

É um dia importante para expandir a sua consciência sobre os sentimentos e os medos que ainda restam em seu íntimo. Você deve olhar para dentro, perceber o seu potencial e, assim, curar. É um dia ótimo para abrir as feridas do passado e permitir que as necessidades afetivas subam à superfície.

Aquário

É um dia ótimo para ficar com os amigos e para seguir os seus projetos pessoais. O relacionamento passa por uma fusão incrível e ambos são capazes de perceber o caminho das pedras para curar e seguir mais fortalecidos. A relação exerce em você curas significativas.

Peixes

É um dia ótimo para evidenciar os seus projetos profissionais e olhar para o que o futuro lhe reserva. O trabalho e a rotina passam por uma fase ótima. Sair da rotina e focar em suas qualidades é um fator importante de prosperidade. Tenha atenção com as expectativas envolvidas.

