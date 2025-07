Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje será um dia onde a paciência será sua maior aliada. Para tirar o melhor proveito da situação, olhe as coisas de diferentes ângulos. A boa sorte o acompanha, então aproveite essa energia para fluir com facilidade na vida. Sua imaginação estará à flor da pele e pode mudar alguns dos seus planos, especialmente na esfera pessoal. Acredite e avance com confiança!

Números da sorte: 9 - 35 - 14 - 53 |Lua Crescente em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Se você mantiver a sua alegria e o instinto otimista, o dia será muito favorável para você. O universo abre portas e facilita as coisas, ajudando a mudar o ritmo da sua vida. Não se surpreenda se, de repente, se sentir como se estivesse voltando no tempo, relembrando pessoas ou situações do passado. Esse resgate de memórias pode trazer algo positivo.

Números da sorte: 9 - 35 - 14 - 53 | Lua Crescente em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Faça deste dia uma jornada de conquistas e superação. A sua paciência e esforço serão recompensados de maneira significativa. Não deixe que as dificuldades do caminho te desanimem. Depois de alcançar seus objetivos, aproveite para celebrar suas vitórias. O apoio de uma pessoa próxima será crucial para encontrar soluções para questões que preocupam.

Números da sorte: 8 - 16 - 27 - 32 | Lua Crescente em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você está entrando em um ciclo de revitalização pessoal, perfeito para explorar novas alternativas de crescimento. Embora obstáculos possam surgir, a sua perseverança será fundamental. Não desista diante das dificuldades, pois sua determinação permitirá que você ultrapasse qualquer barreira. Esse será um período de grandes triunfos e evolução.

Números da sorte: 7 - 32 - 56 - 44 | Lua Crescente em Capricórnio.

Descubra o que o universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, você deixará algumas dificuldades para trás e descobrirá novas possibilidades que antes estavam ocultas. Essas alternativas podem guiá-lo a uma vida mais tranquila. A adoção de hábitos saudáveis será bom para lidar melhor com qualquer adversidade. Você poderá aproveitar o melhor deste dia, especialmente com a sorte ao seu lado.

Números da sorte: 7 - 29 - 42 - 24 | Lua Crescente em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Embora algumas situações possam surgir como inconvenientes, encare-as como parte do processo evolutivo. O que parece ser um problema agora é, na verdade, um degrau para o próximo nível do seu desenvolvimento pessoal. A mudança pode ser difícil, mas a experiência que virá com ela será extremamente valiosa, ampliando sua visão sobre o que importa.

Números da sorte: 56 - 13 - 28 - 46 | Lua Crescente em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Com o fluxo positivo que acompanha seu dia, você tem todas as condições para seguir em frente com confiança. Sua capacidade de adaptação será fundamental para tornar este dia ainda mais produtivo. Não se apegue aos contratempos, pois eles são apenas temporários. O universo está conspirando a seu favor, então siga em frente com determinação.

Números da sorte: 5 - 29 - 53 - 49 | Lua Crescente em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Este é o momento para fortalecer sua autoconfiança e acreditar no seu potencial. A energia astral favorece aqueles que buscam novos caminhos e alternativas. Mesmo que alguns planos precisem ser ajustados, sua persistência e otimismo garantirão o sucesso. O futuro está repleto de oportunidades, então aproveite o que a vida tem a oferecer.

Números da sorte: 49 - 26 - 54 - 38 | Lua Crescente em Capricórnio.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje é o dia perfeito para fazer a diferença em sua vida. Suas conquistas diárias serão o reflexo da paciência e dedicação que você tem demonstrado. Ao focar no que realmente importa, você alcançará novos patamares de sucesso. No final do dia, reserve um tempo para relaxar e refletir sobre tudo o que conseguiu realizar. O esforço terá sido mais do que recompensado.

Números da sorte: 4 - 58 - 34 – 17 Lua Crescente em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nada poderá deter você hoje se você agir com persistência e determinação. Obstáculos surgirão, mas a sua capacidade de enfrentá-los será o que garantirá seu crescimento. Mantenha-se firme e acredite em seu poder interior. Seu esforço diário trará os resultados esperados e lhe proporcionará a realização de seus sonhos.

Números da sorte: 4 - 25 - 37 - 19 | Lua Crescente em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este é um período de sorte, onde você tem a chance de tomar decisões importantes para o seu futuro. A boa sorte estará ao seu lado, então, aproveite cada oportunidade que surgir. Ao manter uma atitude positiva e focada, você será capaz de transformar qualquer desafio em uma vitória. O momento é de agir, confiar e seguir em frente.

Números da sorte: 3 - 27 - 52 – 16 | Lua Crescente em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você encontrará novos horizontes de crescimento e evolução pessoal. As mudanças que estão por vir serão desafiadoras, mas muito necessárias. Não se sinta intimidado por elas, pois a sua capacidade de adaptação será sua maior força. Ao concluir essa etapa, você terá uma visão mais clara do seu real potencial e estará mais preparado para o futuro.

Números da sorte: 2 - 29 - 19 - 37 | Lua Crescente em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral





Leia Também