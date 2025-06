Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia para agir com determinação. Se você se concentrar em tarefas produtivas, sentirá uma satisfação que elevará seu ânimo. A sorte está ao seu alcance, mas lembre-se de que sua mentalidade e a energia que você emana são fundamentais para atrair boas vibrações.

Números da sorte: 14 - 26 - 37 - 30 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Sua habilidade de se conectar e impressionar as pessoas será destacada hoje, especialmente em interações online. Aproveite a oportunidade para fazer algo que sempre quis, mesmo que pareça inusitado. A felicidade está em se permitir viver novas experiências.

Números da sorte: 10 - 35 - 9 - 54 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Evite se deixar levar por distrações e mantenha o foco no que realmente importa. A sorte pode se manifestar de maneiras surpreendentes, e você terá a capacidade de resolver pendências que têm te atrasado. Um dia produtivo pode exigir esforço, mas os resultados valerão a pena.

Números da sorte: 14 - 7 - 9 - 16 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Dentro de você, há um desejo de renovação que deve ser nutrido. No entanto, esteja ciente de que algumas contradições internas podem surgir. Deixe para trás questões resolvidas e mantenha-se focado em seu crescimento pessoal, pois isso trará paz e clareza.

Números da sorte: 18 - 3 - 10 - 45 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje é um dia para conquistar a confiança e o respeito das pessoas ao seu redor. Isso pode abrir portas para novas oportunidades. Tente não agir por impulso; respire fundo e mantenha a calma, pois isso facilitará a realização de seus objetivos.

Números da sorte: 30 - 1 - 57 - 29 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Mantenha sua autoconfiança intacta, independentemente dos desafios que surgirem. Mesmo diante de pequenos mal-entendidos, você encontrará o caminho para o sucesso. Lembre-se de que a moderação é essencial, então evite excessos e mantenha-se centrado.

Números da sorte: 31- 7 - 60 - 15 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje pode ser um dia repleto de surpresas que o levarão a reavaliar eventos recentes sob uma nova perspectiva. Sua criatividade estará em alta, então aproveite para definir suas prioridades e direcionar suas energias para eliminar o que não é mais necessário em sua vida.

Números da sorte: 32 - 41 - 12 - 6 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Apesar de um ritmo acelerado, o dia não será negativo. Você encontrará a força necessária para enfrentar desafios, utilizando soluções criativas e inovadoras. É uma ótima oportunidade para organizar questões familiares que exigem sua atenção e presença.

Números da sorte: 40 - 16 - 2 - 13 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Prepare-se para um dia cheio de surpresas, mas cuidado para que um mau humor não estrague sua energia positiva. Se você se permitir relaxar, poderá desfrutar de momentos agradáveis e livres de estresse, aproveitando a leveza que o dia oferece.

Números da sorte: 9 - 28 - 46 - 58 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje é um bom momento para refletir sobre seus hábitos alimentares e considerar algumas mudanças que beneficiem sua saúde. Deixe sua imaginação fluir e não se prenda ao que é material ou evidente, permitindo que o dia seja mais leve e divertido, longe de preocupações.

Números da sorte: 5 - 47 - 18 - 24 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Preste atenção redobrada pela manhã, pois a chance de cometer erros é alta. No entanto, à medida que o dia avança, as energias positivas se intensificarão, possibilitando a resolução de mal-entendidos e a busca por soluções. Confie na sua intuição, pois a paciência é importante, mas às vezes é preciso agir.

Números da sorte: 1 - 45 - 24 - 50 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

As estrelas indicam que você terá um dia promissor, ideal para alcançar conquistas tanto no trabalho quanto na vida pessoal e familiar. As circunstâncias estarão a seu favor, permitindo que você realize seus desejos e aproveite as oportunidades que surgirem.

Números da sorte: 8 - 7 - 28 - 60 | Lua Crescente, que entra em Sagitário.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também