Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Áries - 21 de março a 20 de abril

Hoje é dia de mostrar que sua coragem não tem limites. Um desafio que parecia fora do alcance começa a dar sinais de solução quando você combina ação com sabedoria. Uma oportunidade valiosa pode surgir de forma inesperada, especialmente em ambientes sociais ou profissionais. Aproveite para ouvir mais, se abrir ao diálogo e valorizar as conexões. Números da sorte: 19 - 46 - 7 - 31 | Lua Crescente em Libra.

Touro - 21 de abril a 20 de maio

Pare de alimentar dúvidas que só servem para estagnar seu caminho. A vida está pedindo que você se mova, explore e aceite aquilo que foge do comum. Convites e novas propostas devem ser vistos como aliados, não ameaças. Permita-se viver o novo, pois é nesse território desconhecido que você poderá encontrar o que sempre buscou. Números da sorte: 41 - 32 - 60 – 54 | Lua Crescente em Libra.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho

Você tem o dom da comunicação, mas às vezes é preciso ouvir mais e analisar menos. Permita-se viver com mais leveza e menos controle. Há beleza em deixar que as coisas simplesmente aconteçam. Hoje, experimente atividades prazerosas que nutrem sua essência — uma boa conversa, um filme inspirador ou até mesmo um momento de silêncio. Números da sorte: 37 - 10 - 9 - 26 | Lua Crescente em Libra.

Câncer - 21 de junho a 21 de julho

Você tem se dedicado tanto aos outros que talvez tenha esquecido de se olhar com carinho. É hora de lembrar que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Reencontre-se com seus valores mais profundos e busque aquilo que realmente o faz sentir-se inteiro. A felicidade começa quando você reconhece o que tem de melhor dentro de si. Números da sorte: 14 - 56 - 48 - 36 | Lua Crescente em Libra.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto

Seja ousado e permita-se experimentar algo completamente diferente hoje. Você está em um período propício para dar o primeiro passo em projetos que exigem criatividade e coragem. Sua presença está magnética, e com ela vem a chance de abrir portas através de boas conversas. Use sua voz com intenção e seu coração com autenticidade. Números da sorte: 54 - 3 - 19 - 35 | Lua Crescente em Libra.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

O momento exige foco e preparação, especialmente se você estiver de olho em uma mudança ou viagem. Sua mente prática será seu maior trunfo para garantir que tudo saia conforme o planejado. No entanto, lembre-se de que nem tudo está sob seu controle — e está tudo bem assim. Aceitar o imprevisível também faz parte do crescimento. Números da sorte: 12 - 46 - 20 - 51 | Lua Crescente em Libra.

Clique no seu signo e veja a previsão detalhada:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

Você pode se surpreender ao perceber o quanto é admirado, mesmo por quem pouco demonstra. Um gesto inesperado de reconhecimento deve trazer mais leveza ao seu dia. Se há tensão com alguém próximo, experimente deixar de lado o julgamento e buscar o entendimento mútuo — empatia é a chave para relações mais harmônicas agora. Números da sorte: 30 - 21 - 56 - 7 | Lua Crescente em Libra.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

Em meio à rotina, é fácil esquecer que a paz começa dentro da gente. Em vez de buscar respostas fora, olhe para dentro e acolha suas emoções. Se alguém tem tirado sua tranquilidade, não evite o confronto — uma conversa honesta, ainda que delicada, pode aliviar o coração e trazer mais clareza aos dois lados. Números da sorte: 41 - 2 - 60 - 38 | Lua Crescente em Libra.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

Seu espírito aventureiro sempre te leva adiante, mas hoje o sucesso virá da cautela e da diplomacia. Mantenha o foco nos seus planos e evite discussões desnecessárias. Nem todo comentário precisa de resposta, e sua energia será muito mais aproveitada quando concentrada naquilo que realmente importa: seus sonhos. Números da sorte: 23 - 56 - 4 - 38 - | Lua Crescente em Libra.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nem sempre é possível controlar tudo — e talvez hoje o aprendizado seja exatamente esse. Ao invés de tentar ajustar o mundo à sua maneira, que tal abrir espaço para novas possibilidades? Uma decisão ousada, tomada com consciência, pode te guiar para um caminho mais autêntico e recompensador. Fique atento ao que acontece ao seu redor. Números da sorte: 13 - 2 - 32 - 37 | Lua Crescente em Libra.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você pode estar carregando pesos que já não fazem mais sentido. Ao invés de reviver o passado, olhe com carinho para o presente: há soluções simples e pessoas dispostas a te ajudar mais perto do que imagina. Liberte-se da necessidade de entender tudo e apenas permita-se viver com mais leveza. Aproveite para pensar em como melhorar seu bem-estar. Números da sorte: 45 - 58 - 17 - 24 | Lua Crescente em Libra.

Peixes - 20 de fevereiro a 20 de março

A sensibilidade está em alta, e com ela vem a chance de transformar pequenos desentendimentos em conexões profundas. Ouvir com o coração aberto fará toda a diferença. Aproveite esse momento para restaurar vínculos e criar novas alianças baseadas na compreensão mútua — seu carisma será um forte aliado nisso. Números da sorte: 17 - 24 - 5 - 39 | Lua Crescente em Libra.

Clique no seu signo e veja a previsão detalhada:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também