Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/10) para o seu signo

08 Out 2020 - 07h41

Áries (21/03 – 20/04)

Priorize as tarefas que dependem da sua iniciativa, mas evite brigar com alguém mais conservador. Se confiar na sorte, pode se dar bem em jogo agora. Romantismo e dedicação a dois.

Touro (21/04 – 20/05)

Confie em sua intuição, mas tenha cautela no serviço mesmo assim. Assuntos antigos podem vir à tona e mexer com os seus sentimentos. Seu jeito misterioso deve fazer a diferença na conquista.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Aproveite a fase para se dedicar a tarefas que exigem trabalho em equipe e boa comunicação com as pessoas em geral. Um caso com alguém próximo tem tudo para se tornar mais interessante.

Câncer (21/06 – 22/07)

O trabalho conta com boas energias e você pode encontrar maneiras de melhorar seus ganhos. As finanças estão protegidas. Faça a sua parte para evitar críticas no romance.

Leão (23/07 – 22/08)

Há sinal de novidades no serviço e você pode ceder à tentação de deixar as tarefas rotineiras de lado. Foque no que precisa ser feito se quiser subir na carreira. Momentos descontraídos a dois.

Virgem (23/08- 22/09)

No serviço, há sinal de imprevistos: preste atenção ao seu sexto sentido. Aproveite para tentar algo diferente ao cuidar da saúde. A conquista talvez se torne complicada.

Libra (23/09 – 22/10)

Bom dia para pedir uma ajuda aos amigos ou ouvir os conselhos de alguém em quem confia. Vale a pena ceder um pouco para manter a paz com os familiares. Os amigos podem ajudar na conquista.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Se depender das estrelas, vai contar com ótimas energias para iniciar uma dieta ou praticar exercícios físicos. Seu lado ambicioso se destaca. Não há sinal de muita novidade na conquista.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aposte no trabalho em equipe para colocar em dia as tarefas. Seu lado simpático vêm à tona e pode envolver clientes ou o público para encher o bolso. A dois, bom humor e romantismo!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Astral favorável para mudança de residência, início de obras ou reparos em casa. No trabalho, não será complicado cuidar de tarefas do dia a dia. A paixão esquenta os momentos a dois.

Aquário (21/01 – 19/02)

Trabalhar em grupo pode ser uma boa maneira de conquistar seus objetivos. Mas mal-entendido ou perda de informações talvez traga desafios. A paquera pode surpreender

Peixes (20/02 – 20/03)

Redobre a atenção e faça a sua parte para economizar. Se precisa de um dinheiro extra, será necessário trabalhar duro. Talvez as coisas andem meio devagar na conquista.

(Via João Bidu)

