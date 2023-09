Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/09) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries : A Lua entra em seu setor de parceria hoje, permitindo que você veja sua vida através dos olhos de outra pessoa. Quíron também fica retrógrado em seu signo, tornando um bom momento para esforços de cura. A mudança desta semana pode fazer você se sentir incompreendido, mas é excelente para obter alívio. Procure entrar em contato mais próximo com seus próprios problemas e evite preocupações devido ao nervosismo.

Touro : A Lua entra em seu setor de trabalho e saúde hoje, e Quíron fica retrógrado em breve, tornando um período poderoso para a cura. A mudança pode apontar para alguma desorientação ou insegurança temporária. Preste atenção aos sonhos e coincidências como pistas para trabalhar em seu interior. Pausas em ajudar os outros podem ser benéficas.

Gêmeos : A Lua se move para o seu setor de alegria hoje, incentivando a criação e a diversão. Quíron fica retrógrado, tornando importante examinar problemas existentes, especialmente em suas relações sociais. Pode ser um momento para refletir sobre suas necessidades de auto-expressão e romper padrões de supercompensação para agradar os outros.

Câncer : Quíron começa seu ciclo retrógrado de cinco meses, gerando dúvidas sobre seu caminho de vida, desempenho e carreira. É um bom período para a cura pessoal, explorando as inseguranças que podem estar surgindo. Cuidado com a tensão mental e evite agir impulsivamente em questões domésticas ou familiares.

Leão : Duas mudanças importantes ocorrem esta semana: Vênus ficou retrógrado ontem, e hoje, Quíron também começa sua fase retrógrada anual. O foco está em reexaminar crenças e objetivos, bem como curar questões relacionadas a relacionamentos e autoexpressão. Espere as mudanças se acomodarem antes de tomar decisões importantes.

Virgem : A Lua entra em seu setor de recursos, trazendo um desejo por algo familiar e previsível. Com Quíron ficando retrógrado, é um bom momento para examinar sua abordagem em relação ao apoio, intimidade e finanças. Reconheça se tem assumido o fardo emocional dos outros e considere dedicar mais energia a cuidar de si mesmo.

Libra : A Lua entra em seu signo, destacando suas necessidades emocionais. No entanto, Quíron fica retrógrado no setor oposto, sinalizando a necessidade de cura e autoexame em relação aos relacionamentos. Pode ser um bom momento para descobrir os motivos por trás de comportamentos desequilibrados. Cuide das palavras e evite decisões precipitadas.

Escorpião : A Lua entra em seu setor social, focando seus objetivos de felicidade e interação com os outros. Com Quíron retrógrado, é hora de examinar a autoexpressão, aprendizado e conexões. Pode haver inseguranças temporárias, mas use esse período para a autodescoberta e cura. Esteja aberto a ideias interessantes, mesmo que surjam de situações caóticas.

Sagitário : A Lua entra em seu setor social, tornando-o mais voltado para seus objetivos de felicidade e interação com os outros. Com Quíron ficando retrógrado, é um período propício para explorar mais profundamente suas necessidades de autoexpressão e romper com comportamentos de compensação excessiva. Seja flexível em relação a mudanças e surpresas.

Capricórnio : A Lua entra em seu setor de carreira, focando em suas responsabilidades e desempenho. Quíron inicia sua fase retrógrada, levando a uma oportunidade de explorar inseguranças em relação ao seu senso de valor próprio. Espere para tomar decisões importantes, pois o dia pode trazer alguma tensão e distração mental.

Aquário : A Lua entra em seu setor de intimidade, chamando a atenção para questões pessoais e conexões profundas. Com Quíron ficando retrógrado, é hora de examinar a autoexpressão, aprendizado e conexões. Esteja aberto a processos de cura e autoexame. Cuide da impaciência e evite pensar demais nas coisas.

Peixes : A Lua entra em seu setor de intimidade, incentivando a introspecção e a conexão emocional. Com Quíron ficando retrógrado, é um bom momento para reavaliar seu senso de valor próprio e trabalhar em questões emocionais e espirituais. Aproveite as surpresas do dia, mas evite preocupações excessivas.

Leia Também