Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/09) para o seu signo

Para o virginiano, o amor sensual não é complicado nem tão espetacular. No fundo, ele deseja encontrar uma mulher ideal, para ser a única. A virginiana hesita muito antes de se relacionar com alguém. Primeiro a pessoa tem que passar pelo teste da segurança e confiabilidade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 18h29, e a indicação continua sendo de cuidados enquanto durar este período. Após esse horário a rotina é para os geminianos, que ficaram durante dois dias e meio desfavorecidos pela Lua.

Áries – Mercúrio, no seu signo oposto traz novos amigos e facilidade de comunicação. Otimismo e energia não devem faltar para os seus projetos domésticos. Chances de ganhos inesperados. C. 423 M. 9162

Touro – Você fica no alerta até às 18h29. Adie viagens, encontros e decisões de assuntos domésticos. Não espere apoio da pessoa amada. Inclua frutas na alimentação. C. 972 M. 3238

Gêmeos – Você acorda de bom humor e passa o dia sem problemas. Resolva assuntos domésticos, pois a partir das 18h29 entrará no alerta. Serão dois dias e meio para ficar calmo e também na rotina. C. 819 M. 2096

Câncer – O relacionamento com a família esta fácil e tranquilo. Vênus esta na sua segunda casa trazendo novas oportunidades no setor financeiro. Resolverá muitos problemas. Amor sensual. C. 134 M. 6949

Leão – Vênus no seu signo traz novidades nos negócios e trabalho. Você se livra de inimigos e invejosos. Atração por viagens ou mudanças. Maior sensibilidade com a pessoa amada. C. 698 M. 5574

Virgem – Mudanças na sua estrutura profissional e financeira. Terá que lutar muito para dar conta dos problemas que estão acontecendo. Amor complicado, evite as críticas exageradas. C. 545 M. 8321

Libra – Apesar do Sol não o proteger, Mercúrio traz oportunidades de melhorar o relacionamento com todos, incluindo pessoas do trabalho. Fuja de disputas financeiras. Seja simpático com Escorpião e Câncer. C. 067 M. 1685

Escorpião – Você sente que não esta conseguindo dialogar com a família e amigos. Mercúrio, na sua 12ª casa indica problemas com novos negócios e colegas de trabalho. Simpatia no amor. C. 250 M. 7418

Sagitário – Seu bom senso indica novos projetos domésticos e traz paz com sua família, Tente em jogos, sorteios e loteria. Novidade ligada à dinheiro. Surpresas com a pessoa amada. Pratique esporte. C. 381 M. 4806

Capricórnio – Seu trabalho vem com novidades e mudanças. Colabore com a família, que espera sua participação nos problemas domésticos. A pessoa amada anda muito exigente. C. 705 M. 5043

Aquário – Estará mais envolvido com colegas ou superiores. Aceite convites para sair da rotina e iniciar novos negócios. Quebre a rotina sentimental e dê mais atenção ao seu amor. Acertos de problemas afetivos. C. 629 M. 0157

Peixes – Fase que anda muito preocupado com as finanças, só não passe dos limites. Relaxe e não perca clientes. Cultive com seu jeito amoroso com os familiares de Virgem e Touro. C. 176 M. 9730

Por Dirce Alves

