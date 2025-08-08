Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um daqueles dias em que confiar no que sente vai te levar longe. Se o seu coração disser “vai”, vá! O dia será cheio de movimento e emoções, sem espaço pra tédio ou rotina. Prepare-se para reencontrar alguém que andava sumido da sua vida – esse encontro promete boas risadas e momentos leves. A vibe da noite será descontraída, perfeita pra matar a saudade e fortalecer laços.

Números da sorte: 49 - 31 - 53 - 30 | Lua Crescente em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Tem coisa boa chegando, principalmente para os problemas que vêm te atormentando há tempos. Soluções aparecem de forma inesperada, e o alívio será grande. No campo profissional, uma conversa com alguém do seu trabalho pode mudar tudo. Um novo tipo de conexão surge, com planos de futuro e sucesso mútuo. Fique atento, pois o destino está te guiando para algo promissor.

Números da sorte: 14 - 25 - 59 - 5 | Lua Crescente em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Mesmo que o dia comece com um certo clima de dúvida ou insegurança, não se deixe levar por pensamentos negativos. Algo novo e positivo está se aproximando, algo que vai te colocar no rumo do que você sempre sonhou. Os frutos dos seus esforços estão maduros, prontos pra serem colhidos. Confie no processo e siga em frente com fé.

Números da sorte: 22 - 36 - 20 - 26 | Lua Crescente em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje o universo te manda surpresas! Algumas situações fogem do controle, mas isso não é ruim. Aceite o imprevisto com leveza. O céu favorece a comunicação e pode até acender a vontade de planejar uma viagem ou viver uma nova aventura. Seja receptivo, pois esse ciclo tem tudo para trazer experiências inesquecíveis e transformadoras.

Números da sorte: 41 - 47 - 9 - 60 | Lua Crescente em Aquário.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

A mente pode estar a mil, com pensamentos indo pra todo lado. O dia pede calma e foco, pois sem organização, nada sai do papel. Não se cobre demais e evite conversar com quem te coloca mais dúvidas. Pratique algum exercício mental, medite ou escreva o que está sentindo. Isso vai te ajudar a clarear as ideias e seguir com mais confiança.

Números da sorte: 45 - 6 - 16 - 17 | Lua Crescente em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Mesmo que o medo bata, hoje é um bom momento para dar o primeiro passo em direção a algo maior. Comece com o que tem e aos poucos a estratégia vai ficando clara. O importante é não deixar o impulso passar. Essa decisão pode ser a virada que você esperava. Lembre-se: só descobre que pode voar quem se arrisca a sair do chão.

Números da sorte: 47 - 24 - 31 - 29 | Lua Crescente em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje você pode se deparar com uma ideia, uma notícia ou até uma pessoa que te faz enxergar algo de forma diferente. No começo, pode parecer estranho ou até difícil de aceitar, mas preste atenção. Às vezes, a resposta que buscamos vem de onde menos esperamos. Oportunidades podem surgir de lugares improváveis – esteja aberto para ver além do óbvio.

Números da sorte: 48 - 11 - 46 - 32 | Lua Crescente em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Este dia marca o começo de uma nova etapa. Pode envolver despedidas, descobertas e até reencontros com partes de si mesmo que estavam esquecidas. A vibe é de redescoberta, com uma pitada de coragem pra seguir em frente. Algo importante será revelado ou entendido de forma mais clara – aproveite esse momento para reorganizar sua rota.

Números da sorte: 19 - 20 - 2 - 39 | Lua Crescente em Aquário.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Nada de preguiça ou enrolação hoje! O dia será corrido e com momentos bem intensos. Você vai precisar de energia total pra dar conta de tudo. A noite reserva algo especial – talvez um encontro, uma surpresa ou até uma oportunidade que você esperava há tempos. Não deixe o medo te travar, aproveite o que vier com entusiasmo.

Números da sorte: 27 - 35 - 3 - 23 | Lua Crescente em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Se você estava esperando por uma notícia, ela chega – mas talvez de um jeito inesperado. Não significa que será ruim, apenas diferente. Às vezes o universo entrega o que a gente precisa, e não exatamente o que a gente pediu. Afaste-se de pessoas negativas, pois sua energia precisa estar livre pra receber o que está por vir.

Números da sorte: 26 - 22 - 24 - 34 | Lua Crescente em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A manhã pode ser corrida, mas não se preocupe: o restante do dia será tranquilo e cheio de inspiração. Aproveite para tirar da gaveta aqueles planos que você vem adiando. A energia está favorável para dar o pontapé inicial. E mais: evite se desgastar com pessoas que não te fazem bem. O foco hoje é na sua evolução.

Números da sorte: 4 - 40 - 15 - 8 | Lua Crescente em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Prepare-se para um dia cheio de luz! Desde cedo, boas energias vão te cercar e tudo indica que um grande desejo pode se realizar. Uma conversa inesperada pode abrir portas emocionais e espirituais – e o melhor é deixar rolar, sem planejar demais. Aproveite o momento, esteja presente e deixe a intuição te guiar.

Números da sorte: 10 - 33 - 44 - 56 | Lua Crescente em Aquário.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo horóscopo do dia

Leia Também