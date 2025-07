Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Você entra em um ciclo de clareza e inspiração, onde será mais fácil transformar pensamentos em ações concretas. É um excelente momento para estruturar planos, visualizar resultados e dar os primeiros passos com confiança. Essa positividade é boa para iniciativas pessoais e profissionais. Sua postura mais segura atrairá boas oportunidades e reconhecimento.

Números da sorte: 58 - 26 - 10 - 45 | Lua Crescente em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

As experiências recentes moldaram uma versão mais forte e preparada de você. Agora, com mais consciência e firmeza, será mais simples encarar decisões importantes e agir com confiança. Sinta orgulho do que superou até aqui. O dia promete fluidez nas comunicações e nos projetos. Revisar objetivos antigos com esse novo olhar pode trazer boas descobertas.

Números da sorte: 58 - 17 - 40 - 39 | Lua Crescente em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

O dia pode começar com um clima mais denso, exigindo paciência e autocontrole. Evite cobranças e pressões logo cedo. Com o passar das horas, o cenário se acalma, trazendo espaço para resolver questões práticas com mais leveza. Aproveite essa retomada de equilíbrio para organizar compromissos, priorizar tarefas e alinhar intenções.

Números da sorte: 20 - 57 - 32 - 16 | Lua Crescente em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você pode perceber um impulso maior para agir com intensidade, como se algo interno o empurrasse para dar respostas imediatas. Antes de se precipitar, faça uma pausa e escute o que o seu coração realmente quer. A energia impulsiva pode ser útil, desde que aliada à consciência e ao respeito pelo seu tempo. A conexão com o presente lhe trará serenidade.

Números da sorte: 2 - 18 - 39 - 46 | Lua Crescente em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Este é um daqueles dias em que o universo parece conspirar a seu favor. A sintonia entre sua razão e sua intuição estará em alta, facilitando decisões acertadas e atitudes firmes. Você está mais sensível às sincronicidades e ao apoio invisível do plano espiritual. Use essa força interior para avançar em direção ao que deseja, mantendo a fé viva e os pés firmes no agora.

Números da sorte: 60 - 12 - 43 - 56 | Lua Crescente em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Você terá grande agilidade mental e uma sensibilidade especial para captar ideias inovadoras. Entretanto, tanta informação ao mesmo tempo pode dispersar sua atenção. Escolha com cuidado onde colocar sua energia. Momentos de descanso ou contemplação serão essenciais para manter o equilíbrio. Ao alternar esses momentos, você garantirá um dia mais eficiente.

Números da sorte: 6 - 21 - 40 - 57 | Lua Crescente em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, permitir-se pausar será um presente. Em vez de insistir em controlar cada detalhe, entregue-se ao momento e permita que a vida revele suas respostas com o tempo. Ao silenciar a mente, você perceberá o que realmente importa e quais caminhos merecem sua energia. Confiar no fluxo da vida será o segredo para encontrar direção e equilíbrio.

Números da sorte: 20 - 18 - 45 - 6 | Lua Crescente em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

A vibração do dia favorece um reencontro com sua paz interior. Silenciar ruídos externos e voltar-se para dentro trará alívio e insights poderosos. Ao se reconectar com sua essência, sentirá mais clareza sobre seus propósitos e desejos. Dessa forma, ao falar com o coração aberto será uma ponte para relações mais sinceras e decisões mais conscientes.

Números da sorte: 7 - 23 - 59 - 48 | Lua Crescente em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Estar em boa companhia fará toda a diferença neste dia. A convivência com pessoas entusiasmadas pode acender em você um novo gás para lidar com pendências. Sua mente estará ágil e certeira, ideal para resolver questões práticas e dar aquele passo que vinha adiando. Pequenas atitudes movidas por otimismo podem gerar resultados surpreendentes.

Números da sorte: 4 - 28 - 37 - 16 | Lua Crescente em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O dia pode trazer alguns testes emocionais, e por isso será essencial manter a calma e agir com sabedoria. Não se apresse diante dos imprevistos; respire, observe e escolha com consciência. Mesmo os desafios trarão oportunidades de aprendizado e crescimento. Ao reconhecer seu valor e tudo o que já superou, você perceberá que está mais preparado do que imagina.

Números da sorte: 41 - 20 - 8 - 37 | Lua Crescente em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Caso sinta algum peso no ar, encare-o como um convite para transformar o incômodo em força interior. Cada obstáculo é também uma chance de mudar perspectivas e romper padrões antigos. Liberte-se de pensamentos limitantes e permita-se sonhar com mais coragem. O universo está abrindo portas; você só precisa acreditar e dar o primeiro passo com confiança.

Números da sorte: 5 - 27 - 13 - 40 | Lua Crescente em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O clima astral traz boas vibrações e uma sensação de aconchego emocional. Sentir-se parte de algo maior será profundamente restaurador. Cultive a leveza, aproveite os gestos simples e valorize as relações que aquecem sua alma. O apoio mútuo será uma fonte de motivação para seguir com mais esperança e alegria. Viva as pequenas bênçãos do dia com gratidão.

Números da sorte: 30 - 51 - 6 - 22 | Lua Crescente em Sagitário.

Fonte: Horóscopo Sideral

