Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

O bem-estar experimentado se multiplica através de cada pessoa com que seja compartilhado, é assim que se melhora o mundo sem sequer tomar atitudes grandiosas ou ter de lutar contra demônios colossais. Só o bem-estar.

Touro

Nem todo dia precisa ter conflito e discórdia, deixe essas coisas de lado temporariamente e olhe ao seu redor com carinho e atenção, apreciando as pessoas e objetos com que você se relaciona de forma cotidiana.

Gêmeos

A situação é delicada e seria melhor refletir bastante para acertar na tecla, porém, não há tempo sobrando para isso, será melhor seguir em frente e expressar o que sua alma sente, do que continuar esperando.

Câncer

As preciosas informações que você obteve precisam ser compartilhadas com as pessoas certas e silenciadas diante das erradas. Este é o momento em que sua alma precisa fazer uma triagem de relacionamentos.

Leão

Tomar distância de tudo e de todos pode ser uma boa ideia, porque no silêncio do coração há sonhos que querem se expressar, para sua consciência os visualizar e servirem de motivação para continuar em frente.

Virgem

Aproveite a sociabilidade disponível, saia de sua toca, este é um momento em que as melhores oportunidades circulam através da complexidade dos relacionamentos sociais. Vá ao encontro das pessoas, passeie.

Libra

Faça o que puder para agregar bem-estar às pessoas que servem de referência a você, sem importar que elas estejam distantes ou que façam parte da convivência cotidiana, o que importa é você lhes oferecer bem-estar.

Escorpião

Quando o entusiasmo se transforma em atrevimento e medidas concretas são tomadas para sua alma se aproximar das realizações pretendidas, isso mereceria o nome de momento perfeito. É o que está em suas mãos.

Sagitário

Sua alma tem sentimentos que precisariam ser manifestos com a maior clareza possível, mas provavelmente o cenário não está posto para isso, pelo contrário até. Expressar ou não expressar, eis o dilema. Ou não.

Capricórnio

Você está diante da oportunidade de se expressar e fazer com que as pessoas entendam melhor suas motivações íntimas. Aproveitar ou não essa oportunidade é uma questão a ser refletida por você neste momento.

Aquário

Há coisas que acontecem mesmo que você não as deseje, mas quando acontecem, elas se tornam desejáveis, muito mais, inclusive, que tudo que você andava desejando antes de fazer contato com as novas experiências.

Peixes

Faça o que fizer, que seja em nome do maior regozijo possível, porque não é possível viver entre o céu e a terra com o tempo pautado pela angústia ou sofrimento, há de se viver a vida abundante e sonhada também.

