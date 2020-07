Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/07) para o seu signo

ÁRIES

Hoje convém se segurar para não falar sem pensar e acabar se envolvendo em tretas que pode fazer você ter de buscar sua dignidade no lixo. Mercúrio forma quadratura exata com Marte, instigando seu lado esquentado e impaciente, o que vai exigir doses generosas de tolerância e jogo de cintura da sua parte. Há tendência de mostrar mais irritação com seus familiares e amigos. Assuntos do passado podem incomodar além do normal e convém adotar a calma como lema para resolver as coisas. Tenha cautela com promessas no campo profissional e procure se afastar de gente que pode querer se aproveitar da sua boa vontade. À tarde, a Lua migra para sua Casa 12, recomendando mais zelo com a saúde e controle nas finanças: não se arrisque nem gaste sem necessidade. No amor, notícias de alguém distante podem acelerar seu coração, mas evite criar muitas expectativas. Com o love, quanto mais privacidade e aconchego, melhor.

TOURO

A Lua incentiva suas ambições profissionais no período da manhã, mas outros astros apontam desafios. Mercúrio briga com Marte e alerta que nem todos os seus interesses vão fluir como quer. Pode sentir que a sua energia acaba rápido e você se aborrece do nada. Convém refletir melhor antes de dar sua opinião, pois há risco de falar sem pensar e queimar o filme com quem convive ou trabalha. Dobre a atenção nos estudos, nos contatos e até mesmo em entrevistas de emprego. À tarde, a Lua ingressa em Peixes e eleva sua intuição. Você também vai contar com mais inspiração para tratar dos seus projetos e pode receber apoio de amigos. Se demonstrar mais gentileza e empatia, deve se dar bem. Na paquera, a Lua incentiva a abrir seu coração com o crush. Mas evite atitudes precipitadas no romance. Com o par, deixe a sensibilidade comandar suas ações e aposte na cooperação.

GÊMEOS

Marte e Mercúrio entram em rota de colisão e essas vibes tensas vão afetar seu astral, deixando você com os nervos à flor da pele e a ironia na ponta da língua. Em vez de se exibir, mostrando que é trilingue e fala gritânico, berrânico e debochês, procure ser mais sutil e paciente em suas conversas ou pode gerar atritos e discussões. Terá dificuldade para desapegar das suas opiniões, por isso, convém refletir e demonstrar um pouco mais de tolerância ao interagir com as pessoas. Hoje também será preciso dar atenção extra para as suas finanças, portanto, feche a carteira, guarde o cartão e evite investimentos de risco com sua grana. À tarde, a Lua ingressa em sua Casa 10, trazendo mais dedicação para batalhar por suas metas e estímulo para lidar com demandas profissionais. Na paixão, pode seguir seus instintos para se dar bem e atrair um crush bacana. Se tem um par, deixe o clima de paixão e sedução rolar entre vocês. Desejos àflor da pele.

CÂNCER

O dia começa com nuvens carregadas em seu horizonte por causa da quadratura exata que rola entre Mercúrio e Marte. A recomendação é pensar mil vezes antes de se expressar, pois há risco de falar mais do que deve, abusar da sinceridade e arranjar tretas desnecessárias, inclusive com chefes e superiores. A manhã será de altos e baixos, exigindo de você mais paciência e tolerância, mas as coisas devem melhorar à tarde, com a mudança da Lua para sua Casa 9. Pode ter boa produtividade nos estudos e em treinamentos – isso, é claro, se não ficar o dia todo stalkeando a vida do crush nas redes sociais. Também pode ter notícias sobre emprego, só não convém contar seus planos para qualquer um. Popularidade em alta com amigos distantes e interesse acentuado por assuntos espirituais. Na paquera, não se afobe tentando acertar um envolvimento. Aposte suas fichas em quem oferece uma relação duradoura. Poderá passar por fortes emoções no romance e até chorar de emoção por algum acontecimento com seu love.

LEÃO

Eita, Giovana! O forninho caiu! Além de estar retrógrado em seu inferno astral, Mercúrio ainda se estranha com Marte e alerta que contratempos podem marcar presença. Convém adotar a discrição como lema e não se abrir com quem não conhece muito bem. Você pode ser alvo de intriga, fofoca, de gente falsiane e até passar má impressão se não medir suas palavras. Imprevistos e atrasos podem ocorrer em suas atividades e nos estudos. Já à tarde, as coisas ficam devem caminhar melhor no trabalho, na vida particular e há tendência de se identificar com pessoas inspiradoras. Sua sensibilidade fica mais forte e você poderá resolver assuntos de dívidas ao dar ouvidos para a sua intuição. No amor, pode querer algo mais sério e intenso com o crush. A dois, vocês irão se empenhar pela realização de um sonho juntos. Na cama, sua sensualidade aflora e vai sobrar imaginação.

VIRGEM

Há risco de se desentender com seus amigos ou enfrentar aborrecimentos com seus projetos. Mercúrio fica em aspecto negativo com Marte, alertando que desafios podem surgir nessa quarta e você precisará ficar de antena ligada para não atrair zicas e encostos: melhore a comunicação e procure ter mais clareza ao expor o que pensa. Convém evitar decisões e julgamentos precipitados e definitivos. Em contrapartida, a Lua migra para o lado oposto do seu Horóscopo à tarde e essa energia deve melhorar suas relações e contatos no âmbito pessoal e profissional. Terá criatividade e saberá somar forças com os colegas para tratar de interesses em comum. Seu desejo de se aliar aos outros e formar parcerias vai ficar mais evidente. Na paixão, capriche nos elogios e poderá ter boas novas na conquista. Seu lado romântico favorece a integração no namoro. Clima de união e cooperação na vida a dois.

LIBRA

Tensões estão previstas e quem manda o papo reto é Mercúrio, que segue retrógrado no ponto mais alto do seu Horóscopo e fica em desarmonia com Marte. Isso significa que você precisará se valer do seu jogo de cintura e diplomacia para não se envolver em atritos. Há risco de se deparar com desentendimentos, principalmente em parcerias, sociedade ou assuntos que envolvam contratos e acordos. Reflita e pondere antes de dar sua opinião. À tarde, a Lua ingressa em Peixes e apura os seus instintos. O momento pode ser oportuno ouvir sua intuição, mudar algo na rotina e melhorar sua qualidade de vida. Os interesses de saúde e trabalho vão ganhar destaque. Na paixão, terá inspiração para criar uma surpresa romântica e agradar o crush. Já a dois, convém controlar a impetuosidade e ter mais cautela com as palavras ao conversar com o par. Lembre-se de que quem fala o que quer, pode ouvir o que não quer.

ESCORPIÃO

O dia começa nervoso por causa do atrito entre Mercúrio e Marte: pegue leve logo cedo, controle a inquietação e não abuse da sua vitalidade. Convém cuidar melhor do seu organismo e adotar a paciência como mantra no trabalho. Talvez precise resolver uma situação chata com chefes. Se marcou entrevista de emprego, foque no que sabe e não se afobe. À tarde, tudo melhora graças à influência da Lua, que começa a brilhar em seu paraíso astral. Você terá mais facilidade para resolver as coisas e lidar com o que for necessário. Tire proveito da sua criatividade para bolar ideias e projetos. Seus palpites podem render dicas quentes em jogos e sorteios. Na paquera, a Lua ativa seu desejo de conquista e promete um clima de maior romantismo: confie em seu charme para encantar o crush. Na relação amorosa, você vai se sentir à vontade com seu par e a sintonia entre os dois deve ser mágica.

SAGITÁRIO

Hoje você pode perder a boa num instante e usar a franqueza típica do seu signo sem dó nem piedade. Mercúrio segue retrógrado e se desentende com Marte, alertando que o astral vai ficar nervoso e você precisará ir devagar com o andor para não se indispor com quem convive. Convém lapidar seu jogo de cintura e não levar tudo a ferro e fogo ou conflitos serão inevitáveis. Pode se aborrecer em seus contatos, nos estudos e ao tratar dos seus interesses financeiros: faça tudo com mais calma, sem afobação. À tarde, as coisas melhoram um pouco e a Lua muda para sua Casa 4, indicando mais proximidade afetiva e com os familiares. No trabalho, poderá se sair bem nas atividades que conhece e domina. Com o par, o clima fica carinhoso e a intimidade ganha destaque: a imaginação rola solta na cama. Na paquera, há chance de conquistar o seu amor de vez e se resolver no namoro.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio continua o curso inverso e forma quadratura exata com Marte, cutucando sua paciência com vara curta e alertando que instabilidades vão rondar seu astral. Meça as palavras, controle a sinceridade e evite acirrar divergências, principalmente com os parentes. Não vai ser fácil entrar em consenso sobre assuntos que geram polêmica, mas procure fazer a sua parte e não coloque lenha na fogueira de discussões. À tarde, a Lua migra para sua Casa 3 e deixa sua comunicação mais empática e receptiva. Aproveite para resolver mal-entendidos, releve as diferenças e mostre que sabe usar seu espírito de compreensão. Pode ter mais interesse em atividades voluntárias e serviços assistenciais. Na paixão, você estará atraente, terá boa lábia na paquera e pode envolver o crush. No namoro e na vida a dois, tende a sentir mais segurança. Pode expressar um jeito maternal para convencer o par.

AQUÁRIO

A Lua atravessa o último decanato do seu signo e migra para sua Casa da Fortuna no período da tarde, indicando um bom momento para focar em seus assuntos materiais. Terá muita criatividade para bolar ideias lucrativas e há chance de descolar um bico que pode ajudar no orçamento. No entanto, hoje acontece um aspecto exato e negativo entre Mercúrio e Marte, sinalizando tensões, precipitações e atritos em seus contatos e relacionamentos. O clima pode fechar em conversas com quem pensa diferente ou têm opiniões divergentes das suas: muita calma nessa hora! Você também precisará cuidar com mais atenção da saúde e não relaxar na prevenção. Paquera pode esbarrar em imprevistos e nem tudo o que disser será compreendido ou bem recebido pelo crush. Se tem um romance firme, pode ficar mais confiante e otimista com os rumos da relação, isso se o ciúme não der as caras, valeu?

PEIXES

Mercúrio se estranha com Marte e alerta que não convém contar muito com a sorte nem arriscar o que possui. Altos e baixos vão marcar presença em torno dos seus interesses amorosos e financeiros, portanto, será preciso ligar as antenas para não ter decepções ou prejuízos. Procure administrar melhor a sua grana e opte pelo que é seguro em vez de se aventurar em compras, negócios e investimentos que não conhece. À tarde, a Lua começa a brilhar em seu signo e deve melhorar bastante o seu astral. Sua sensibilidade vai ficar aflorada e você pode contar com a sua intuição para resolver as coisas, inclusive situações familiares. Na paquera, há chance de atrair quem está a fim de algo mais sério, só que pressões e ciúme vão pesar contra e serão grandes desafios nessa fase. A dois, curta seu par sem impor criticas ou detalhes desnecessários. Na cama, explore seu poder de sedução.

por João Bidu

