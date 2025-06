Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Sabe aquele desejo de fazer algo diferente, fugir do costumeiro e explorar o inesperado? Hoje é o dia ideal para isso! Você tem a chance de deixar o automático de lado e experimentar novas sensações. Suas escolhas terão peso e o universo estará sorrindo para você. Siga sua intuição sem medo; ela te guiará para o que há de melhor dando lugar a leveza e bem-estar.

Números da sorte: 57 - 29 - 36 - 40 | Lua Crescente em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é uma excelente oportunidade para se olhar com mais carinho e enxergar a pessoa incrível que você é. Não permita que os desafios do cotidiano abafem seus desejos mais sinceros. Volte-se para si e cuide da sua saúde física e emocional com prioridade. É um bom momento para retomar sonhos antigos ou iniciar algo que aqueça sua alma.

Números da sorte: 20 - 8 - 46 - 19 | Lua Crescente em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Você pode esperar por um dia cheio de entusiasmo e garra! As horas vão passar e, com elas, crescerá sua disposição para ir atrás do que deseja. Suas metas parecerão mais próximas, e a sensação de realização vai invadir seu coração. Mas atenção: ao cair da noite, o melhor a fazer será +9descansar. Uma pausa bem aproveitada será sua chave para um novo impulso amanhã.

Números da sorte: 3 - 60 - 57 - 49 | Lua Crescente em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Tudo flui com naturalidade quando não há resistência. E hoje, o Universo te entrega um dia calmo, sem turbulências. Aproveite essa estabilidade para pensar com clareza sobre o que quer e precisa. É hora de alinhar prioridades e confiar no seu próprio caminho, mesmo quando ele parecer incerto. A positividade será sua maior aliada para tomar decisões mais sábias.

Números da sorte: 10 - 23 - 54 - 37 | Lua Crescente em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje é um convite para desacelerar e focar no que faz seu coração sorrir. Esteja perto de quem eleva sua energia e cultive momentos de prazer simples, mas significativos. Quando você cuida do seu bem-estar com intenção, tudo se equilibra. Use sua energia de forma consciente, direcionando-a para aquilo que realmente importa. Caminhe com leveza e confiança.

Números da sorte: 33 - 45 - 28 - 17 | Lua Crescente em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje pode surgir aquele pensamento sobre como o tempo passa rápido. Mas em vez de se perder em saudade ou nostalgia, use isso como impulso para valorizar o agora. O ideal é reservar um tempo só para você, faça algo que acalme a mente e traga prazer. Essa pausa consciente trará clareza e renovação, além de fortalecer sua conexão com o presente.

Números da sorte: 16 - 25 - 38 - 42 | Lua Crescente em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O dia chega com uma energia suave e transformadora, ideal para fortalecer laços e viver momentos genuínos de afeto. A tranquilidade interior vai te ajudar a se conectar de forma mais sincera com quem você ama. Encontros com amigos ou familiares terão um sabor especial — aproveite com presença e coração aberto.

Números da sorte: 4 - 58 - 30 - 29 | Lua Crescente em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje será fácil perceber a beleza escondida nas pequenas coisas. Um passeio ou um instante de silêncio na natureza podem renovar por completo o seu ânimo. A energia do lar também ganha destaque; pendências antigas tendem a se resolver com leveza. E fique atento: alguém pode aparecer de surpresa, trazendo alegria, nostalgia e boas risadas.

Números da sorte: 20 - 8 - 17 - 39 | Lua Crescente em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Seu estado emocional pode dar um salto positivo se você se afastar do que te faz mal. Escolha ambientes e pessoas que elevem sua vibração. Lembre-se também das metas que você traçou para si: este é o momento de reforçar sua disciplina e se cuidar com ainda mais carinho. Ao fazer isso, você se sentirá leve, equilibrado e de bem consigo mesmo.

Números da sorte: 39 - 41 - 7 - 60 | Lua Crescente em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você sente que algo bom está vindo? Pois hoje o Universo pode finalmente trazer aquele acontecimento tão aguardado. Seja uma resposta, uma reconciliação ou uma conquista pessoal, o momento será de celebração. Deixe o passado no lugar dele e concentre-se nesse novo ciclo que se abre. O inesperado trará mais felicidade do que você imagina.

Números da sorte: 36 - 57 - 10 - 4 | Lua Crescente em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O clima do dia favorece ações práticas e mente organizada. Evite complicações desnecessárias e foque em resolver o que for essencial, principalmente em casa. Atitudes simples vão gerar mais paz e abrir espaço para ideias novas. Uma viagem ou mudança de ambiente pode estar surgindo; comece a se planejar com leveza. Você notará como o caminho se torna mais claro.

Números da sorte: 8 - 49 - 27 - 15 | Lua Crescente em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje pode ser marcado por uma surpresa familiar que trará ânimo e vontade de sonhar de novo. As energias se renovam e você se sentirá mais preparado para olhar para frente com otimismo. Com equilíbrio, você transformará esse bom momento em combustível para conquistar ainda mais nos próximos dias. Mantenha sua sensatez e dê um passo de cada vez.

Números da sorte: 31 - 47 - 9 - 23 | Lua Crescente em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

