Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Bater na mesma tecla acaba dando certo, mesmo que seja a tecla errada. Assim são as coisas, quando se repete incessantemente um movimento, esse acaba encontrando seu espaço entre o céu e a terra. Mas, é certo?

Touro

Aquilo que parece impossível deveria ser o foco principal dos próximos dias, porque as coisas não têm a lógica que a alma civilizada gostaria, acontecem em borbotões, caos e sem definições muito claras. Mas, acontecem.

Gêmeos

Ainda que os medos que surjam intimidem o suficiente para, com muita prudência, você se abstiver da ação, chegará a hora em que a necessidade de agir será maior do que qualquer outro sentimento. Em frente.

Câncer

Acompanhe de perto os movimentos das pessoas que representam para você os conflitos que, de um jeito ou de outro, precisarão ser resolvidos, não importando o que custar nem tampouco se isso der certo ou não.

Leão

É certo e verdadeiro que tudo anda dando muito mais trabalho do que você tinha imaginado, corroendo a boa vontade que havia no início. Porém, voltar atrás seria pior do que seguir em frente, apesar dos arrependimentos.

Virgem

Mantenha uma visão otimista, mas sem se iludir com que tudo acontecerá como que por artes mágicas, porque você vai ter de fazer sua parte e se atormentar um pouco com a incerteza, sem saber se dará tudo certo.

Libra

Pontos de vista discordantes sempre haverá, mas nem sempre sua alma há de lhes prestar atenção. No momento, seria melhor você continuar apostando no que pretende realizar, mesmo que a lógica indicar que seja impossível.

Escorpião

Agora é o tipo de momento em que as coisas precisam ser resolvidas com máxima rapidez, sacrificando a eficiência e o perfeccionismo em nome de tirar da frente os estorvos que atrapalham. Em frente.

Sagitário

Aquilo que você pretende parece estar além do seu alcance, e talvez seja isso mesmo, mas em vez de sua alma se intimidar diante da situação, ela enxerga um desafio, um chamado à aventura. Talvez seja isso mesmo.

Capricórnio

Tudo que acontece é novo, sua alma nunca experimentou nada parecido, por isso, não tente reproduzir atitudes que deram certo no passado, mas se lance à aventura, experimentando movimentos novos e diferentes.

Aquário

Saber distinguir a diferença entre um pressentimento e uma fantasia é uma das tarefas mais importantes e cotidianas para sua alma, já que isso vai estabelecendo a diferença entre a angústia e a capacidade de agir.

Peixes

Nem todas as portas estão abertas para você, porém, sua alma encontrará a certa, tentando, errando, consertando os erros e seguindo em frente, porque o tempo não espera por ninguém nem tampouco recompensa a preguiça.

